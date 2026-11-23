AI重點 文章重點整理： 重點一： 新臺馬輪基隆往返花蓮藍色公路，開賣3天即完售。

新臺馬輪基隆往返花蓮藍色公路，開賣3天即完售。 重點二： 航線為暑期限定專案，非全年固定營運，檔期依年度調度。

航線為暑期限定專案，非全年固定營運，檔期依年度調度。 重點三：船內設有床位、販賣部與甲板景觀，兼具交通與觀光。

基隆除了搭乘火車前往花蓮，近年也推出海上觀光航程。交通部航港局自2025年7月首度試辦「基隆－花蓮」藍色公路夜航後，因市場反應熱烈、首年開賣3天即完售，2026年連續第2年攜手易飛旅遊與新臺馬輪推出周末夜航，規劃7月3日至5日及8月7日至9日兩梯次暑期限定航次。

新臺馬輪船艙內設有木質上下舖床位，床鋪配置枕頭與寢具，提供旅客夜間航行時休息使用。 圖片來源／小R攝影

不過，這條藍色公路航線並非全年常態固定營運，而是配合暑期海洋觀光活動推出的專案限定航班。該航線自2025年試辦以來已連續舉辦2年，由於每梯次開放的約300席臥鋪均迅速額滿，載客表現亮眼，未來夏季持續續推的機率相當高，但實際開航時間與梯次，仍需視交通部航港局與航商各年度的檔期與船舶調度而定。

實際搭乘新臺馬輪前往花蓮，於甲板以太平洋及花蓮沿岸山脈為背景拍照，記錄此次基隆至花蓮的海上旅程。 圖片來源／小R攝影

今年航程安排周五晚間10時30分自基隆港出發，周日下午由花蓮返航，晚間返回基隆。相較於一般陸路交通，搭船往返多了夜間航行的體驗，也讓旅客能將交通與周末旅遊行程結合。

新臺馬輪船內設有服務櫃檯，提供旅客航程資訊及相關諮詢，旁側螢幕也顯示航行相關資訊。 圖片來源／小R攝影

新臺馬輪船艙走道兩側設有分區床位，並以編號標示各床位位置，方便旅客依照指示尋找休息空間。 圖片來源／小R攝影

實際搭乘新臺馬輪，可以看到船內設有分區床位，採上下舖配置，走道旁標示床位編號，方便旅客尋找休息位置。部分床位附近設有置物空間及密碼式保險箱，供旅客收納個人物品。船內另設有服務櫃檯，提供航程相關資訊及協助。

新臺馬輪船上販賣部設有餐飲菜單，提供義大利麵、漢堡、蛋糕、豆花、咖啡及果汁等品項，價格約30元至100元不等。 圖片來源／小R攝影

新臺馬輪船上販賣部設有冷藏展示櫃，提供蛋糕、果凍、飲料及乳品等商品，供旅客選購。 圖片來源／小R攝影

船上也設有販賣部，提供飲料、咖啡、果汁、蛋糕及簡餐等品項，菜單標示各項商品價格，旅客可依需求選購。航程期間也安排吉祥物與小朋友互動，讓船上活動不只限於交通與休息。

新臺馬輪航向花蓮，船頭甲板可眺望花蓮沿岸山脈與太平洋海景，隨著船隻逐漸接近港口，也象徵旅程即將抵達目的地。 圖片來源／小R攝影

除了船艙內部設施，甲板也是旅客欣賞海景的空間。航行途中可以從船頭眺望海面，遠方則能看見山巒與海岸線；船隻進出花蓮港時，也能從海上觀察港區景色，與搭乘火車、公路交通所看到的風景有所不同。

新臺馬輪航程安排船上互動活動，吉祥物與小朋友近距離互動，現場也有攝影人員記錄活動過程。 圖片來源／小R攝影

此次基隆－花蓮周末夜航以暑期限定方式推出，除了提供往返兩地的交通選擇，也結合觀星、日出及音樂演出等船上活動。對想嘗試不同交通方式的旅客而言，海上航行本身也是這趟行程的一部分。