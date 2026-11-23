2026-11-23 14:57 小R
開賣3天完售！新臺馬輪基隆往返花蓮 實際搭乘開箱船艙設施
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：新臺馬輪基隆往返花蓮藍色公路，開賣3天即完售。
- 重點二：航線為暑期限定專案，非全年固定營運，檔期依年度調度。
- 重點三：船內設有床位、販賣部與甲板景觀，兼具交通與觀光。
基隆除了搭乘火車前往花蓮，近年也推出海上觀光航程。交通部航港局自2025年7月首度試辦「基隆－花蓮」藍色公路夜航後，因市場反應熱烈、首年開賣3天即完售，2026年連續第2年攜手易飛旅遊與新臺馬輪推出周末夜航，規劃7月3日至5日及8月7日至9日兩梯次暑期限定航次。
不過，這條藍色公路航線並非全年常態固定營運，而是配合暑期海洋觀光活動推出的專案限定航班。該航線自2025年試辦以來已連續舉辦2年，由於每梯次開放的約300席臥鋪均迅速額滿，載客表現亮眼，未來夏季持續續推的機率相當高，但實際開航時間與梯次，仍需視交通部航港局與航商各年度的檔期與船舶調度而定。
今年航程安排周五晚間10時30分自基隆港出發，周日下午由花蓮返航，晚間返回基隆。相較於一般陸路交通，搭船往返多了夜間航行的體驗，也讓旅客能將交通與周末旅遊行程結合。
實際搭乘新臺馬輪，可以看到船內設有分區床位，採上下舖配置，走道旁標示床位編號，方便旅客尋找休息位置。部分床位附近設有置物空間及密碼式保險箱，供旅客收納個人物品。船內另設有服務櫃檯，提供航程相關資訊及協助。
船上也設有販賣部，提供飲料、咖啡、果汁、蛋糕及簡餐等品項，菜單標示各項商品價格，旅客可依需求選購。航程期間也安排吉祥物與小朋友互動，讓船上活動不只限於交通與休息。
除了船艙內部設施，甲板也是旅客欣賞海景的空間。航行途中可以從船頭眺望海面，遠方則能看見山巒與海岸線；船隻進出花蓮港時，也能從海上觀察港區景色，與搭乘火車、公路交通所看到的風景有所不同。
此次基隆－花蓮周末夜航以暑期限定方式推出，除了提供往返兩地的交通選擇，也結合觀星、日出及音樂演出等船上活動。對想嘗試不同交通方式的旅客而言，海上航行本身也是這趟行程的一部分。
精華 FAQ
-
這條航線結合夜航體驗與周末旅遊行程，讓旅客能用不同方式往返基隆和花蓮；加上暑期限定、船上活動多，市場反應相當熱烈，開賣3天就全數售完。
-
不是，基隆－花蓮藍色公路屬於暑期海洋觀光專案航班，並非全年固定營運；實際開航時間與梯次，仍要視交通部航港局及航商每年的檔期與船舶調度而定。
-
船內有上下舖床位、置物空間、密碼式保險箱、服務櫃檯與販賣部，甲板可賞海景；航程中還安排吉祥物互動，並結合觀星、日出與音樂演出。
喜歡這篇文章嗎？歡迎贊助作者，好內容值得更多人支持。贊助
贊助說明
為了鼓勵作者持續創作更好的內容，會員可以使用「贊助」功能實質回饋給喜愛的作者。可將您認為適合的點數贈送給作者，一旦使用贊助點數即不得撤銷，單筆贊助最低點數為30點，最高點數沒有上限。
U 利點數 1 點 = NTD 1 元。
您當前剩餘 U 利點數：0點；前往購買點數