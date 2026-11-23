AI重點 文章重點整理： 重點一： 詩情夢幻城堡主打嘉義親子住宿與溜滑梯房型。

詩情夢幻城堡主打嘉義親子住宿與溜滑梯房型。 重點二： 園區提供兒童超跑、戲水池、沙坑等豐富設施。

園區提供兒童超跑、戲水池、沙坑等豐富設施。 重點三：另有接駁晚餐、煙火晚會、魔術秀與早餐選擇。

帶小孩出遊，最期待的就是找一間能盡情玩樂的親子住宿，這趟兩天一夜，我們來到嘉義中埔的詩情夢幻城堡，記錄這趟充滿歡笑的旅程。

住宿推薦！溜滑梯房、兒童超跑、煙火晚會，兩天一夜玩到不想回家！" src="https://g.udn.com.tw/upfiles/B_PI/pickupuu/PSN_PHOTO/673/f_29909673_1.jpg"> 【詩情夢幻城堡】嘉義親子住宿推薦！溜滑梯房、兒童超跑、煙火晚會，兩天一夜玩到不想回家！

詩情夢幻城堡園區有專屬停車位，停車不用煩惱。

【詩情夢幻城堡】嘉義親子住宿推薦！溜滑梯房、兒童超跑、煙火晚會，兩天一夜玩到不想回家！

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抵達後辦理入住，服務人員會耐心講解各項活動。

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迪士尼變裝寫真活動現場準備了許多迪士尼正版卡通服裝，我和紜紜一起打扮成美美的公主，由專業攝影師幫我們拍全家福。拍完可以挑一張照片製成專屬相框，電子檔也會一起提供，留下專屬的美好回憶。

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還有糖果夾夾樂，小朋友可以親自操作夾娃娃機，挑戰成功就能帶走糖果。

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完成拍照打卡任務，還能獲得一隻精美好可愛的娃娃。

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大廳設有小型遊樂區，有手足球台還有各式小玩具，就算遇到下雨天，小朋友在室內也能開心玩樂。

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茶水間備有膠囊咖啡機與阿華田，在這裡就能享受愜意的午茶時光。

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每一間房型都會提供一台兒童超跑，喜歡的車款建議提早預約。

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在跑道廣場，紜紜坐進小車裡，握著方向盤模擬自己開車，體驗當小駕駛的樂趣。

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戶外園區有附雨遮的烤肉區，另外還有戲水池、沙坑、盪鞦韆、搖搖馬與組合式溜滑梯，設施非常豐富。

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每房也配有一台專屬親子車，大人可以帶著小朋友自在悠遊騎車。

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我們入住的是美人魚海洋樂園房型，一走進房間滿滿童趣感，溜滑梯下方設有一張雙人床與一張單人床；溜滑梯上方的二樓閣樓，則是高級雙人乳膠床墊，棉被收納在衣櫃內。

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為了讓孩子安全使用溜滑梯，這裡也貼心準備了安全帽與護具，溜滑梯對紜紜來說溜起來很刺激，她一玩就愛上，反覆溜了好多次都玩不膩。

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房間裡除了可愛的娃娃，也備有各式玩具、扮家家酒，讓小朋友隨時都能沉浸在玩樂之中。

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電視下方備有 Mini Bar，提供飲料、餅乾與泡麵，嘴饞時可以解饞，肚子餓了也能拿來當宵夜。

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浴室空間寬敞，還有大浴缸，提供嬰兒澡盆、增高椅、兒童專用沐浴乳，另外也準備了玩水玩具與撈網，紜紜洗澡時玩了好久，非常親子友善。

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晚餐我們預約了接駁車前往詩情花園渡假村，享用 BBQ 自助晚餐，不得不說菜色非常豐富，冷盤、熱食、甜點、飲品、BBQ 烤肉樣樣都有，很有飯店自助吧等級的水準，絕對不能錯過的就是嘉義雞肉飯 DIY，另外還能吃到嘉義著名的砂鍋魚料理，飯後還有銅鑼燒冰淇淋，讓人吃得飽又滿足。

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晚餐期間還能一邊用餐、一邊欣賞現場駐唱，氛圍直接拉滿。

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飯後我們租借了兒童三輪腳踏車，讓紜紜練習騎車，在園區裡慢慢兜風。

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晚會登場前，夜空先綻放出絢麗的高空煙火，當場為精彩晚會揭開序幕。

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晚間八點展開精彩的夜間晚會，現場有玩偶見面會，小朋友開心地和玩偶們握手拍照。

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接著登場的魔術秀趣味十足，一招一式都讓現場大人小孩驚呼不斷。

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大家一起拿起筆，將心願寫在天燈上，看著天燈緩緩升空，一閃一閃的火光乘著祝福飛向夜空。

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最後現場發放仙女棒，紜紜雙手握著仙女棒，點燃後點點星火在手中閃爍，為這一夜畫下美好的句點。

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晚會結束後，緊接著是爆米花 Happy Hour 時光，現爆的香甜爆米花，紜紜一顆接著一顆吃著，之後我們便搭上接駁車返回詩情夢幻城堡。

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隔天早餐有兩種選擇：可以搭乘接駁車到詩情花園渡假村享用中西式自助餐，也可以留在詩情夢幻城堡品嚐精緻套餐，前一天晚餐吃得很豐盛，所以我們選擇早上簡單享用套餐，兒童專用的飛機餐盤相當可愛，很有儀式感，小朋友特別喜歡，早餐簡單又美味。

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詩情夢幻城堡不論室內或戶外，娛樂感都滿滿，每一刻都過得很充實。在這裡大人與孩子可以一起玩樂，創造許多難得的親子共同回憶，真的是小朋友的夢幻天堂，很推薦親子家庭前來入住體驗，這次我們玩得很盡興，以後有機會還想再回訪。

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詩情夢幻城堡

電話：05 2538855

地址：嘉義縣中埔鄉社口村16鄰十塊厝19-16號

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