AI重點 文章重點整理： 重點一： 鰲鼓濕地由海埔新生地轉變而成，現為重要生態棲地。

鰲鼓濕地由海埔新生地轉變而成，現為重要生態棲地。 重點二： 園區累計記錄287種鳥類，黑面琵鷺數量近年持續增加。

園區累計記錄287種鳥類，黑面琵鷺數量近年持續增加。 重點三：在地解說員導覽與巡守兼具，推動生態旅遊及社區回饋。

【旅奇傳媒/編輯部報導】農業部林業及自然保育署（簡稱林業保育署）所轄森林育樂場域「鰲鼓濕地森林園區」位於嘉義縣東石鄉的鰲鼓村西方，有著蓊鬱的樹林、浩瀚的濕地。

過去政府為發展農業，築起約10公里的堤防，開發成鰲鼓海埔新生地，1972年起轉交由台糖公司負責經營。隨著土壤中的鹽分逐漸淡化、海埔新生地也成為可用的耕地，當年的鰲鼓，放眼望去，盡是一望無際的甘蔗田。然而滄海桑田，隨著台灣產業結構的改變加上颱風侵襲、南邊堤防潰堤，海水淹沒300公頃的土地，漸漸因地層下陷及土壤鹽化等因素，部分區域不再適合耕作，意外形成「鰲鼓濕地」，孕育許多的生命。

▲鰲鼓濕地解說員，目前有12位解說員，包括女性8位、男性4位。 圖：雅比斯公司／提供

由於鰲鼓自然資源豐富，農業部（前農委會）根據野生動物保育法，公告劃定為「嘉義縣鰲鼓野生動物重要棲息環境」，為兼顧生態保育、環境教育、地方產業的理念，林業保育署2012年正式成立「鰲鼓濕地森林園區」，結合野生動物重要棲息環境及平地森林，總面積計1,470公頃。

嘉義分署完成5公頃人工濕地、25.55公里自行車道（含步道共構段）、5.95公里木棧道及步道、入口意象2座、賞鳥亭6座、迷彩賞鳥涵管4個、裝置藝術1組，完善賞鳥設施，提供水鳥多樣化的棲息環境。

當地有豐富多彩的自然生態，記錄的鳥類多達287種以上，約佔臺灣鳥種的（以670種計）43％，其中保育類即有62種，特有亞種與特有種共30種。而「鰲鼓濕地森林園區」在近10年的生態監測中，也發現國際保育鳥種黑面琵鷺度冬數量有逐年增加的趨勢，尤其是近5年數量約佔全臺灣棲息數量的5至18.4%之間，顯示園區已成為黑面琵鷺的重要棲息濕地之一。此外，兩棲爬蟲類、夜棲生物、魚類等生物共同造就了此處成為臺灣自然界的海角新樂園。

▲鰲鼓濕地解說員由鰲鼓濕地週邊社區居民擔任，以「在地人說在地故事」為核心進行生態解說。 圖：雅比斯公司／提供

為讓遊客深入認識鰲鼓濕地，嘉義分署自2014年起培育周邊社區居民擔任生態導覽解說員，以「在地人說在地故事」為核心，結合濕地生態、地方歷史與人文特色，發展深度生態旅遊。

首期培訓共有30位學員結訓，其中21位通過考核取得認證，目前團隊共有12位解說員，包括女性8位、男性4位。透過專業且生動的解說，帶領遊客認識候鳥習性、濕地環境及地方文化，讓賞鳥不只是休閒活動，更成為認識自然與環境保育的重要體驗。團隊成立至今，已累計提供1,937團生態導覽服務，成為鰲鼓濕地推動環境教育的重要推手。

▲鰲鼓濕地有豐富多彩的自然生態，記錄的鳥類多達287種以上，約佔臺灣鳥種的（以670種計）43％，其中保育類即有62種，特有亞種與特有種共30種。 圖：雅比斯公司／提供

投入生態監測與社區回饋 實踐永續共好

除了導覽服務，解說員每年義務投入至少25次濕地巡守及環境監測，協助維護環境、觀察生態變化及通報異常事件。自2013年起，團隊持續監測鳥類、高頭蝠及家燕等指標物種，更曾記錄鸕鶿在臺灣繁殖的重要發現，為濕地生態保育累積珍貴資料。

生態旅遊成果也實際回饋地方。自2013年至2025年，導覽解說收入累計超過700萬元，並提撥34萬餘元回饋港口、鰲鼓及四股等周邊社區，透過關懷長者、贈送保暖用品及照顧學童等方式，嘉惠地方居民。

▲「2026鰲鼓濕地生活節」12/05登場。 圖：雅比斯公司／提供

◉ 2026鰲鼓濕地生活節

・日期＆時間：2026/12/05 10:30~16:00

・活動報名網址：https://www.surveycake.com/s/wdnMP

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