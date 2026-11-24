AI重點 文章重點整理： 重點一： 西拉雅以巨大芒果創意影片翻轉仙境印象。

西拉雅以巨大芒果創意影片翻轉仙境印象。 重點二： 串聯禧榕軒飯店，推住宿贈禮帶動到訪消費。

串聯禧榕軒飯店，推住宿贈禮帶動到訪消費。 重點三：三款升級伴手禮限時優惠，強化地方產業。

【旅奇傳媒/編輯部報導】走進「仙境西拉雅」，竟然有一顆巨大芒果闖進真實旅行場景中！為了顛覆大眾對風景區的傳統印象，交通部觀光署西拉雅國家風景區管理處為（簡稱西拉雅管理處）深化「仙境西拉雅 Touching Siraya」觀光圈品牌，端出創意用吸睛的超現實創意影片成功創造話題。

為將線上聲量實質轉化為觀光產值，更串聯五星級「禧榕軒大飯店」住宿通路，並持續輔導在地產業升級，攜手業者推出三款全新質感禮盒。首波上架即祭出限時優惠，透過「內容吸引、商品體驗、到訪消費」的精準策略，讓創意的影響力跨出螢幕，實質帶動地方店家的觀光商機。

此次「仙境西拉雅」全新國際觀光影片《醒來，到夢中》，以巨大芒果貫穿真實旅行場景，運用超現實尺度創造驚喜，讓「玉井」代表性物產成為辨識「仙境西拉雅」的視覺符號。影片以旅人的探索串聯風景、物產與地方生活，將旅遊資訊轉化為具有故事性與分享動機的內容，藉由跨越語言的創意影像，引導國內外觀眾從「這是哪裡？」進一步產生「一定要去看看」的旅行興趣。

西拉雅國家風景區管理處許主龍處長表示，內容行銷的關鍵，是讓創意連結目的地特色，並持續打造「體驗、購買、到訪」三箭合一的旅遊產品承接。透過內容創造，影片拍攝建立旅遊想像，再以地方商品及通路合作提供行動誘因，才能逐步將關注轉化為實際送客與消費。

▲串聯五星級「禧榕軒大飯店」，透過「客房品嘗、憑券到訪」引導市區旅客走入「仙境西拉雅」。 圖：西拉雅國家風景區管理處／提供

為串聯住宿客源，西拉雅管理處攜手五星級的「臺南禧榕軒大飯店」推出「禧遊尋禮．探索慢旅」，即日起至2026/12/15期間入住，每房加贈客房專屬禮乙份，包含曾文水庫巧包豆、觀景臺200元消費抵用券、黃金蕎麥茶點包與來店下午茶凍組兌換券。透過「客房品嘗、憑券到訪」機制，讓臺南市區旅客接觸「仙境西拉雅」風味，並引導實際走訪「曾文水庫」等在地店家，創造延伸遊程及消費機會。

▲「有間冰舖」的「玉井果映」芒果乾禮盒，將玉井鮮果轉化為質感伴手禮，年底前享優惠價390元。 圖：西拉雅國家風景區管理處／提供

▲「白河山海の戀」的「山嵐泥蘊」關子嶺泥漿溫泉禮盒呈現獨特地方特色，年底前享優惠價998元。 圖：西拉雅國家風景區管理處／提供

▲「汯銘休閒養生坊」的「大圳仙選米」傳遞嘉南大圳純淨稻米風土，即日起至年底前享兩盒優惠價300元。 圖：西拉雅國家風景區管理處／提供

產業輔導升級則兼顧產品內容、品牌故事與包裝設計，提升商品辨識度及通路適配性，且三款特色伴手禮一上架便同步推出首波推廣優惠，優惠期間即日起至今年底，讓旅客輕鬆把西拉雅風土禮盒帶回家。

三家升級禮盒優惠包括：「白河山海の戀」的「山嵐泥藴－泥漿溫泉禮盒組」，以溫泉泥美膚皂、泡泡面膜呈現關子嶺獨有特色，每盒享優惠價998元（原價1,160元）；「汯銘休閒養生坊」的「大圳仙選米」，傳遞臺南六甲與嘉南大圳的稻米風土，祭出兩盒優惠價300元（原價單盒180元）；「有間冰舖」的「玉井果映－芒果乾禮盒」，則將玉井鮮果風味轉化為可攜、可分享的伴手禮，呼應影片中的芒果意象，每盒優惠價390元（原價420元）。

從國際觀光影片裡的巨大芒果，到旅客手中的地方質感禮盒，西拉雅管理處持續以內容建立品牌記憶、以輔導充實產品價值，再透過擴大區域行銷與旅宿業家合作承接客源，推動「仙境西拉雅」成為旅客出發與消費的理由。

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