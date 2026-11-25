AI重點 文章重點整理： 重點一： 台南推「跟朗萌綺盟 一起來台南」活動至12/06

台南推「跟朗萌綺盟 一起來台南」活動至12/06 重點二： 與3座大型氣偶合照可參加線上抽獎活動。

與3座大型氣偶合照可參加線上抽獎活動。 重點三：最大獎為iPhone 18 Pro Max，另有餐券與周邊。

【旅奇傳媒/編輯部報導】「跟朗萌綺盟 一起來台南」活動，今年特別邀請來自日本的超可愛萌生物來台南展出至12/06，為感謝支持與參與，台南市政府觀光旅遊局特別推出線上抽獎活動，祭出最大獎「iPhone 18 Pro Max（256G）」（1名）、限量五星級「福爾摩沙遊艇酒店－威尼斯餐廳平日百匯自助午/晚餐券1張」（共5名），以及多款限量活動周邊商品（共19名），請把握時間來台南安平尋找萌友蹤跡、拍下合照，就有機會把超值大獎帶回家！

▲海獺水獺氣偶。 圖：台南市政府／提供

▲海獺水獺氣偶。 圖：台南市政府／提供

黃偉哲市長表示，「朗萌綺盟」以療癒可愛的形象深受大小朋友喜愛，這次特別結合台南的城市魅力與觀光景點，打造出具有台南在地意象的打卡亮點，此外，還有讓人荷包失守的超好買快閃店、假日市集與街藝表演，歡迎大家趁著活動期間走訪台南，不僅能與萌度爆表的大型水上氣偶及陸上氣偶近距離拍照，還能順道品嚐道地美食。此外，還可以參加「2026台南購物節」活動，快來一起逛台南、拚大獎，為這趟台南之旅增添更多幸運與回憶。

觀光旅遊局林國華代理局長表示，今年的「跟朗萌綺盟 一起來台南」推出假日期間限定的拍照打卡送限量小提燈，每到14:00就有排隊民眾踴躍兌換。這次更特別加碼舉辦合照、留言抽獎活動，不僅準備了超可愛的活動限定周邊商品，更重磅加碼「iPhone 18 Pro Max（256G）」作為最大獎項，希望透過線上、線下串聯，邀請更多朋友一起來台南感受超萌魅力！

▲外籍遊客與狐狸氣偶合影。 圖：台南市政府／提供

觀光旅遊局說明，本次活動特別於安平漁人碼頭周邊設置1座12公尺高的水上氣偶「大山椒魚與度假小島的水手假期」，還有2座5公尺高的陸上氣偶「毛茸茸狐狸的東山咖啡時光」、「水獺海獺的布丁夢遊」，只要前往活動現場，與現場3座大型氣偶任一座合照，並至「台南旅遊」Facebook官方粉絲專頁指定活動貼文下方，按讚、上傳合照、標註（tag）2位好友、並留言寫下「我最喜歡○○氣偶」，即可獲得抽獎資格！多多分享美照，號召親朋好友一起來台南玩、抽大獎。更多活動詳情，請參閱「跟朗萌綺盟 一起來台南」活動網站，以及「台南旅遊網」及「台南旅遊」FB 粉絲專頁。

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