AI重點 文章重點整理： 重點一： 日本3座國營公園冬季同步推出大型點燈活動。

日本3座國營公園冬季同步推出大型點燈活動。 重點二： 木曾三川公園以50萬燈飾打造光之森林童趣景觀。

木曾三川公園以50萬燈飾打造光之森林童趣景觀。 重點三：讚岐滿濃與備北丘陵公園結合自然、AR與煙火展演。

【旅奇傳媒/責任編輯-陳品樺】冬季來日本國營公園追光吧！即日起到2027/01/11三大國營公園的點燈活動開跑。目前全日本共有17座由直屬國土交通省（類似我們的交通部）的國營公園，擁有得天獨厚的大片綠地、遼闊的自然風光與完善園區規劃，偏重都市近郊的休閒遊憩、四季花海與親子設施。

這個冬天就隨著在地人腳步，走入日本國營公園的點燈活動，從岐阜、廣島到香川縣，燈光藝術與山丘、水岸風景融合，讓人們能夠愜意地漫步、避開大城市點燈活動的人潮，沉浸在充滿冬日節慶氛圍的光影世界。

國營木曽三川公園

▲「國營木曽三川公園」繽紛多彩、造型可愛的燈飾宛如童話世界。 圖：一般財團法人 公園財團／提供

「國營木曽三川公園」位於日本中部岐阜縣海津市，而點燈區域則在中央水鄉地區的「木曽三川公園中心」，即日起點燈至2027/01/11。由約50萬個璀璨燈飾交織、以「光之森林的捉迷藏」為主題，彷彿化身精靈與小矮人，探險童趣的祕密森林。

▲園區中五光十色的「光之隧道」。 圖：一般財團法人 公園財團／提供

除了可以走入兩側花壇設置美麗地面燈飾的步道，還有踩踏後變色的互動燈飾，以及引人入勝的光之隧道與豐富的餐車美食區，非常適合拍照打卡、親子同樂！

◉國營木曾三川公園－木曾三川公園中心

．活動日期：即日起至2027/01/11（部分日期休園）

．點燈時間：16:30~21:00

．票價：免費

．地址：岐阜縣海津市海津町油島255-3

國營讚岐滿濃公園

▲「國營讚岐滿濃公園」的聖誕樹與香檳塔同框，為充滿節慶氣氛的熱門打卡點。 圖：一般財團法人 公園財團／提供

連續四年獲選「國際燈飾大獎」前十名，同時也是「日本夜景遺産」的「國營讚岐滿濃公園」，位於日本四國香川縣滿濃町，園區總面積約3.2萬平方公尺，將鋪上65萬顆燈飾，景致十分壯麗，即日起點燈至2026/01/11。

▲燈光打在擁有「龍的傳說」的昇龍瀑布，營造神聖壯觀的氛圍。 圖：一般財團法人 公園財團／提供

迎來第21屆，以「串聯未來的希望之光」為主題，包含高10公尺的巨大聖誕樹、由4,900個香檳杯堆疊而成的絕美香檳塔，以及結合 AR、以光影粒子呈現海底生物的3D動畫展演，還能順賞四國八十八景「昇龍瀑布」的光雕秀，燈光與自然融合，帶來豐富的園區體驗。

◉ 國營讚岐滿濃公園

．活動日期：即日起至2027/01/11（部分日期休園）

．點燈時間：16:30~21:00

．票價：成人（高中生～64歲）450日圓、65歲以上210日圓、國中生以下免費

．地址：香川縣仲多度郡滿濃町吉野4243-12

國營備北丘陵公園

▲今年「國營備北丘陵公園」園區聖誕樹為16.5公尺，為歷屆最高。 圖：株式會社瀬戸内 Brand Collaboration／提供

「國營備北丘陵公園」位於日本中國廣島縣庄原市，從公園北口進入即是點燈會場。已邁入第32年、迎來史上最多80萬個燈飾規模，以「FANTASY GARDEN」為主題，即日起點亮冬日至2027/01/11！

▲「花之廣場」中的「花之路」以投影呈現「國營備北丘陵公園」四季花卉更迭。 圖：TSP 太陽株式會社／提供

園區劃分為佈置成童話世界與大型聖誕樹所在的「中之廣場」、傳統山村與紫藤花棚及竹製光影的「檜葉之里」，以及今年備受矚、結合投影的多彩花卉互動展區「花之廣場」，與花卉在光影中共舞非常浪漫。11、12月的週末將結合音樂與約100發璀璨煙火秀，閃耀冬日夜空。

◉國營備北丘陵公園

．活動日期：即日起至2027/01/11（部分日期休園）

．點燈時間：10~12月17:30~21:00（週六及11/22延長至22:00）；01月為17:45~21:00

．票價：成人（高中生～64歲）450日圓、65歲以上210日圓、國中生以下免費

．地址：廣島縣庄原市三日市町4-10

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