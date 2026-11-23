AI重點 文章重點整理： 重點一： 日本旅遊可先裝地圖、乘換與翻譯類APP

日本旅遊可先裝地圖、乘換與翻譯類APP 重點二： Safety tips提供繁體中文防災警報與避難資訊。

Safety tips提供繁體中文防災警報與避難資訊。 重點三：Rojico與RIKEE可補足導覽、學日文需求。

年底到跨年、聖誕假期，又是台灣旅客往日本移動的高峰，機票和住宿往往先訂好，真正花時間的，多半是行程怎麼排、電車要在哪一站換，以及看不懂站名、菜單或告示的時候該怎麼辦。

日本鐵路與地鐵路線多，同一段路也可能有不同票價和轉乘方式，冬天還得留意地震、天候等即時資訊，語言不通時，這些細節會比想像中更花時間。

出發前先把常用工具裝進手機，到現場就不必臨時找，以下整理6款去日本旅遊或短期生活時用得上的 App。

Google 地圖

去日本自由行，最常遇到的是出了車站要往哪個方向走、下一站怎麼換車，或附近店家怎麼去，而 Google 地圖可規劃開車、大眾運輸、步行、單車等路線，並提供即時交通資訊與 GPS 導航，跟著語音及螢幕指引前往目的地，路線也會依即時路況、交通事故和道路封閉資訊自動調整。

查大眾運輸時，可掌握公車、火車等即時動態，出發或抵達時間也能先設定，再依大眾運輸時刻表找路線，若當地有共乘或計程車服務，也可把這類選項與大眾運輸、步行路線一起比較，出發前也可用街景服務預覽附近環境，例如入口處，部分城市另有沉浸式實景，可先看地標與路徑。官方說明指出，大眾運輸路線僅在當地交通業者已把路徑資訊加入 Google 地圖的城市提供。

到了現場，可用智慧鏡頭在真實環境中預覽步行路線，也可依餐點料理、營業時間、價格、評分等條件篩選餐廳，並事先查看特定地點的繁忙程度，喜歡的地點能做成自訂清單並分享給同行的人，部分地區也能查找自行車或電動機車出租站點。

出發前可先下載目的地區的離線地圖，訊號不穩時仍能查看，不過官方說明指出，離線時無法取得大眾運輸、單車或步行路線，轉乘查詢仍需連線使用。Google 地圖可免費下載使用，部分功能僅適用於部分國家或城市。

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旅次 Rojico

去日本自由行，最常遇到的是走到寺院、神社或城郭前，只能拍照，看不懂眼前的東西有什麼來歷，而旅次 Rojico 是日本自由行的隨身旅伴，主打景點語音導覽，目前涵蓋200多個日本景點，依區域、建築與景物分段介紹，每段都能單獨播放，走到哪聽到哪。

人在現場時，按「找附近」就會依目前位置列出附近有導覽的景點，可切換1、5、20公里範圍，每個景點都能一鍵開地圖導航，想去的地方按星號收藏，在「找附近」會排在最前面，城市頁也能一次下載整座城市的景點語音，不必一個一個下載，不用帳號也能下載景點內容。

出發前，APP 裡有精選行程與日本旅遊文章，各地的祭典、點燈、展覽等活動資訊都整理好了，例如金澤兼六園秋季點燈、teamLab 濱離宮，看完想去哪裡，到官網選好目的地與天數，就會依地理位置自動排出順路路線，電車轉乘、營業時間和訂票連結都會接好，排好的行程用 APP 隨時查看每日景點、交通與地圖，已同步的行程離線也看得到，還能匯出成行事曆、PDF 與圖片。

旅程結束後，上傳旅行照片，會依拍攝地點自動歸到都道府縣，點亮日本47都道府縣足跡地圖，也能分享給朋友。查看行程與上傳足跡照片免費，語音導覽需購買方案，除了月費、年費與終身方案，也有不會自動續訂的7天通行證，短期旅行剛好用得上。

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Japan Transit Planner（乘換案内）

在日本搭電車，最常遇到的是同一段路有好幾條路線，票價、轉乘次數和所需時間都不一樣，站名也不一定看得懂，而 Japan Transit Planner 是日本 Jorudan「乘換案内」的多語言版，介面支援繁體中文，只要輸入出發站與到達站，就能查詢日本國內鐵路、飛機等路線、票價與所需時間。

查詢時可用站名聯想與輸入歷史快速輸入，也能依目前位置找最近的車站，並顯示車站編號，票價可一鍵切換 IC 卡與車票，若持有 Japan Rail Pass 或東京地鐵通票（Tokyo Subway Ticket），也可作為條件來查路線，結果能按所需時長、費用或轉乘次數排序，也可設定指定席、自由席或頭等座。

APP 也提供日本全國車站時刻表，可切換平日、週末與假日，並查看途中停靠站與新幹線車次資訊，出發地和目的地的天氣也能一併顯示，查詢結果可透過郵件或日曆與同行的人分享，查詢歷史最多自動保存50條，並支援離線閱覽。

APP 可免費下載，基本的路線、時刻表與分享功能即可使用，若要使用全部功能，需購買增值模式，例如離線瀏覽已保存的查詢結果與時刻表、查看乘車位置（車廂編號），以及指定優先使用的列車，方案有連續包月、90日與365日可選。路線、票價與時刻僅供參考，實際仍以車站及運輸機構公告為準。

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日嗑 RIKEE

出發前想練一點能開口的日文，或到了當地想練習點餐、打招呼，卻不一定找得到練習對象，而日嗑 RIKEE 是日語自學 APP，結合 AI 即時電話通話、8位角色學伴即時聊天，以及從五十音到 JLPT N1 的學習內容，介面支援繁體中文。

口說練習可撥打給 AI 角色，通話時有即時浮動字幕、漢字假名標註與雙語對照，以秒計費，可隨時掛斷，也可以用語音或文字聊天，角色回覆為即時生成，並附母語語音朗讀、假名標註與中文對照，8位角色涵蓋戀人、同學、同事與導師等生活情境，學伴會記得聊過的興趣、學習進度與話題，對話結束後，可自動整理關鍵單字、文法與例句，生成練習筆記。

課程共89門、718堂，從平假名、片假名的筆順與發音開始，循序涵蓋 N5 到 N1，每堂課有單字、圖解文法、閱讀、聽力與情境練習，JLPT 模擬考則涵蓋 N5 至 N1 的語言知識、讀解與聽解，考後有解析，並依官方合格點預估是否合格、列出各題型答對率，弱項可跨卷練習，錯題可加入錯題本。

每天也有日本時事新聞，支援分句朗讀、影子跟讀、生詞標記與聽力測驗，跟讀時可錄音並與原音對照，錄音只存在手機，另有10,000以上核心單字可自動播放與 SRS 間隔複習，以及700多篇中日雙語床邊故事，可設睡眠定時，會員可自動連播下一集。可免費下載開始使用，進階功能與 AI 聊天、通話點數可依需求選購，也有月費、年費與終身會員方案。

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Safety tips

去日本旅行，尤其是冬天，除了行程和交通，也要留意地震、海嘯或天候警報，而 Safety tips 是日本觀光廳監修、給外國旅客使用的防災資訊 APP，可用繁體中文接收日本國內的緊急地震速報、海嘯警報、火山資訊、氣象警報、中暑警示、避難資訊與國民保護資訊。

首次使用前，可在設定中選擇最多5個日本國內地點來接收通知，開啟定位後，也能依目前位置設定，並在地圖上顯示所在位置，當所選地點發布震度4以上的緊急地震速報，或海嘯、火山、特別警報等資訊時，會以推播告知。官方說明指出，所選地點若超過一個月未再變更，且未開啟自動設定，可能收不到通知。

APP 內還有依現場狀況判斷行動的疏散處理流程，以及向周圍人求助時可使用的災害應急會話，此外也可查看接受外國旅客的醫療機構名單、緊急聯絡電話、避難所資訊，以及大使館、旅遊服務中心等相關連結，過去地震（最多10筆、震度3以上）與目前發布中的氣象、火山、中暑警示也能查詢，並有災害發生前可先看的學習教材。

Safety tips 可免費下載使用，支援 iOS 13.0 或以上、Android 5.0 或以上版本，下載與使用時的通訊費用需自行負擔，實際避難與交通狀況仍以當地公告為準。

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Google 翻譯

在日本車站、餐廳或店門口，最常遇到的是站名、菜單或告示都是日文，當下不一定看得懂，而 Google 翻譯可互譯高達249種語言，包括日文與繁體中文，支援的功能因語言而異，把鏡頭對準圖片中的文字，就能做即時鏡頭翻譯，已經拍好或匯入的相片，也能用來翻譯招牌、菜單或說明。官方提醒，翻譯準確率取決於文字清晰度，字太小、不清楚或字體特殊時，結果可能不夠準確。

需要開口溝通時，可用語音輸入翻譯說出的字詞和詞組，並可讓系統朗讀譯文，若要和對方輪流說話，可使用對話翻譯即時翻譯雙語對話，並由手機或耳機播放譯文，使用即時翻譯時，麥克風會自動偵測何時換人說話，另有面對面模式，可在分割畫面上分別看到語音轉錄與翻譯內容，轉錄功能則能以近乎即時的速度翻譯聽到的談話。

文字翻譯可直接打字，也支援手寫輸入，不必只靠鍵盤，鏡頭或相片翻譯後，還可選取其中一段文字，複製、朗讀或送到翻譯首頁查看，常用譯文能加星號放進收藏簿，供日後再看。

出發前可先下載語言檔，不必上網也能翻譯，相機翻譯在下載譯文語言後，同樣可離線使用，低光源時也可開啟相機閃光燈，讓招牌或菜單更容易對準。Google 翻譯可免費下載使用。

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以上6款不必一次全用，可先裝地圖、乘換查詢與防災，再依行程加上翻譯、導覽或學習工具。實際班次、票價、營業時間與現場規定，仍以交通業者、景點與當地公告為準。