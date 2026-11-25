AI重點 文章重點整理： 重點一： 宜蘭七大亮點景點推出七種主題遊程。

宜蘭七大亮點景點推出七種主題遊程。 重點二： 涵蓋傳藝、龜山島、太平山到清水地熱。

涵蓋傳藝、龜山島、太平山到清水地熱。 重點三：明年起集徽章抽獎並享接駁與住宿優惠。

【旅奇傳媒/編輯部報導】交通部觀光署推動的「台灣觀光亮點」活動，其中宜蘭縣內總計有七個景點入選，包含獲頒「最佳國際推薦獎」之「國立傳統藝術中心宜蘭傳藝園區」、「龜山島」等2處，及入選「台灣觀光100亮點」之「棲蘭神木園區」與「太平山國家森林遊樂區」、「清水地熱遊憩區」、「蘭陽原創館」、「噶瑪蘭酒廠」、「頭城休閒農場」等5處，宜蘭縣政府將獲選各個亮點以「旅行生活提案」方式推薦，期待旅客用自己的方式探索宜蘭，玩出個人獨特生活。

林茂盛代理縣長出席記者會表示，宜蘭擁有豐富的山海田園資源、溫泉及多元文化，適合全年齡層的旅遊規劃。在交通部觀光署支持之下，以「台灣觀光100亮點」活動安排「新內容、新服務、新行程」等三新遊程，結合中央與地方能量，一同邀請大小朋友來宜蘭、體驗宜蘭多元的樣貌，讓更多旅客看見宜蘭、感受美麗宜蘭，體驗宜蘭精采獨特魅力生活。 七大遊程包含：

【玩出職人生活】，於「國立傳統藝術中心宜蘭傳藝園區」內漫遊畫舫、工藝街與水鄉場景，欣賞傳藝展演、體驗植物敲染手作，並走訪「鴨寮故事館」認識養鴨產業與農村文化，結合展演、工藝、手作與產業，多方面感受傳藝生活美學。

【玩出島嶼生活】，安排登「龜山島」巡禮或賞鯨探索海洋生態，並走訪「這浬咖啡文創所」與「福成社區藍染 DIY」，讓體驗從「海洋之藍」延伸至「藍染之藍」，創造的鮮明島嶼記憶。

【玩出山林生活】則踏入「太平山國家森林遊樂區」，漫步「見晴懷古步道」感受舊鐵道遺跡，並於「鳩之澤溫泉」享受森林環繞的療癒時光，體驗森林健行、林業記憶與溫泉茶香。

【玩出森林生活】以「棲蘭神木園區」為目標，並品嚐山林特色的馬告森林便當，並串聯在地蜂農認識蜜蜂與生態環境，透過天然蜂蠟蠟燭 DIY 打造專屬旅行紀念。

【玩出田野生活】深入「頭城休閒農場」體驗田園生態與友善環境理念，品嚐鄉村饗宴，走訪「金魚。厝邊」感受老屋再生與地方藝文魅力。

【玩出勁水生活】以水串聯設計遊程，走訪「玉蘭茶園」認識茶鄉文化，體驗「清水地熱」煮食與泡腳，透過豐盛愛玉認識製程，並參訪「噶瑪蘭酒廠」探索世界級酒香。

【玩出巷弄生活】由在地導覽帶領深入傳統市場與舊城品嚐特色小吃，走訪「蘭陽原創館」感受原民文化與當代創意，透過「宜蘭人故事館」與「幾米公園」，體驗藝術融入城市空間的魅力。

七大遊程限時買一送一，優惠開跑！邀請大家來宜蘭深度探索宜蘭之美，同時玩出個人生活新體驗。除了豐富的遊程內容，此次活動更推出多項精彩配套，讓旅客好康拿不完。凡參加七大主題遊程的旅客，即可兌換宜蘭限定好禮。

並從明年01/01起，配合活動推出「宜蘭．玩出你的生活｜七種生活探索護照」集客活動。旅客只要造訪各亮點時，掃描現場 QR Code 即可解鎖數位徽章、並取得抽獎資格。活動採三階段設計「集越多、獎越大」，集滿1枚徽章，可參加第1獎池抽獎，獎項包括旅遊套票、賞鯨券及餐券；集滿4枚，可進階第2獎池，獎項包括宜蘭溫泉飯店平日住宿券、旅遊套票；集滿7枚完成全制霸，即可挑戰第3獎池，大獎包括宜蘭5星級溫泉飯店的平日住宿券，單項價值最高逾2萬5千元。

此外，也推出「亮點藝站通服務」為鼓勵旅客平日出遊，將於每週五提供由礁溪至傳統藝術中心的專屬接駁服務，串聯宜蘭南北路網，讓礁溪旅客能夠輕鬆直達國立傳統藝術中心遊玩。並有「遊程專屬住房優惠」凡參加亮點遊程的旅客，即可以優惠價入住合作旅宿，最高可享住宿房費5折優惠，多重好康邀你來體驗。活動詳情及遊程報名體驗最新資訊，請參閱「宜蘭玩出你的生活」遊程報名網站。

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