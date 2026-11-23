AI重點 文章重點整理： 重點一： 澀谷PARCO六樓的Nintendo TOKYO是任天堂粉絲必訪景點。

澀谷PARCO六樓的Nintendo TOKYO是任天堂粉絲必訪景點。 重點二： 店內皮克敏佈置藏在天花板附近，需抬頭才會發現。

店內皮克敏佈置藏在天花板附近，需抬頭才會發現。 重點三：藍黃紅皮克敏分布店內外，展現空間設計巧思。

從澀谷車站走路約7分鐘可抵達的「澀谷PARCO」，集結了多樣的流行品牌及餐廳，是許多人到東京旅遊時的必去購物景點。而「Nintendo TOKYO」所在的六樓集結了寶可夢中心、JUMP SHOP及THE JOJO WORLD等人氣角色商店，所以常常聚集大量人潮！

「Nintendo TOKYO」的商品區主要以遊戲系列做劃分。林立在陳列架間的角色雕像，除了讓人方便尋找商品之外，也吸引大家停下腳步拍張紀念照。

「皮克敏系列」區的雕像是藍色皮克敏、黃色皮克敏及紅色皮克敏，上圖是還沒踏進店內就能看到的三隻。

而見到它們之後，讓我們轉過身並抬頭往天花板望一眼，可以看到快掉下來的紅色皮克敏，以及緊緊抓住它的藍色皮克敏！

另一端則有雙手抱著果實匆匆趕去救援的黃色皮克敏。



因為在靠近天花板的地方而且不算大隻，真的是不抬頭就不會注意到，也讓人相當佩服「Nintendo TOKYO」在空間設計上的小巧思！



如果你也喜歡皮克敏的話，下次到「Nintendo TOKYO」購物不妨抬頭看看它們吧！