2026-11-23 09:30 女子漾／編輯王廷羽
台北又有夢幻新展！《尋找梵谷》亞洲首展12月華山登場，親自走進《星夜》超震撼
台北又有夢幻新展覽可以朝聖了！《尋找梵谷：SVR實境探索之旅》將於2026年12月24日在華山文創園區登場，而且這次還是亞洲首展！最大亮點就是運用SVR共用虛擬實境技術，帶領觀眾走進梵谷經典畫作《星夜》、《夜晚露天咖啡座》的世界，還能化身梵谷的友人，與弟弟西奧一起穿越19世紀歐洲，展開尋找梵谷的奇幻旅程！
《尋找梵谷》亞洲首展！親自走進《星夜》夢幻世界
《尋找梵谷》亞洲首展！親自走進《星夜》夢幻世界
由Grande Experience與UNIVRSE Studio共同打造的《尋找梵谷：SVR實境探索之旅》，結合藝術、歷史與科技，透過SVR（Shared Virtual Reality）共用虛擬實境技術，打造有別於傳統畫展的沉浸式體驗。觀眾將穿越19世紀歐洲，彷彿親自走進梵谷的藝術世界，感受畫作中鮮豔色彩與充滿生命力的筆觸。
《星夜》、《夜晚露天咖啡座》變成夢幻場景
《星夜》、《夜晚露天咖啡座》變成夢幻場景
如果真的能走進梵谷的畫裡，你最想去哪一幅？是《星夜》裡旋轉的藍色星空，還是《夜晚露天咖啡座》充滿暖黃色燈光的浪漫街道？這次展覽將帶領觀眾穿梭巴黎蒙馬特、亞爾咖啡館與黃屋，以及聖雷米療養院等重要場景，還有機會遇見曾出現在梵谷生命中的人物，探索經典名畫背後的創作故事。
化身梵谷好友！與弟弟西奧展開尋找之旅
化身梵谷好友！與弟弟西奧展開尋找之旅
這次展覽最特別的地方，就是觀眾將化身梵谷的友人，與他生命中最重要的精神支柱、弟弟西奧一起踏上尋找梵谷的旅程。循著畫家留下的足跡，逐漸拼湊出他的生命故事。
梵谷27歲才全心投入藝術創作，短短約10年間留下超過2,000件作品，卻在生前長期受到經濟困境與精神疾病所苦。這趟旅程也將帶領觀眾看見那些絢爛畫作背後，孤獨卻充滿熱情的藝術人生。
《尋找梵谷》展覽時間、地點一次看
《尋找梵谷》展覽時間、地點一次看
尋找梵谷：SVR實境探索之旅 Finding Vincent SVR展覽日期：2026年12月24日至2027年4月6日
展覽地點：華山1914文化創意產業園區 西五館
展覽地址：台北市中正區八德路一段1號
精華 FAQ
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展覽預定於2026年12月24日至2027年4月6日舉行，地點在華山1914文化創意產業園區西五館，地址為台北市中正區八德路一段1號。
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展覽主打SVR共用虛擬實境技術，讓觀眾沉浸式走進《星夜》、《夜晚露天咖啡座》等名畫場景，並穿越19世紀歐洲，感受藝術與歷史交織的旅程。
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觀眾將化身梵谷的友人，與弟弟西奧一起尋找梵谷，沿著他在巴黎蒙馬特、亞爾、黃屋與聖雷米療養院等地留下的足跡，理解作品背後的生命歷程。
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