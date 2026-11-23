台北又有夢幻新展覽可以朝聖了！《尋找梵谷：SVR實境探索之旅》將於2026年12月24日在華山文創園區登場，而且這次還是亞洲首展！最大亮點就是運用SVR共用虛擬實境技術，帶領觀眾走進梵谷經典畫作《星夜》、《夜晚露天咖啡座》的世界，還能化身梵谷的友人，與弟弟西奧一起穿越19世紀歐洲，展開尋找梵谷的奇幻旅程！

《尋找梵谷》亞洲首展！親自走進《星夜》夢幻世界

由Grande Experience與UNIVRSE Studio共同打造的《尋找梵谷：SVR實境探索之旅》，結合藝術、歷史與科技，透過SVR（Shared Virtual Reality）共用虛擬實境技術，打造有別於傳統畫展的沉浸式體驗。觀眾將穿越19世紀歐洲，彷彿親自走進梵谷的藝術世界，感受畫作中鮮豔色彩與充滿生命力的筆觸。

《尋找梵谷：SVR實境探索之旅》運用共用虛擬實境（SVR）技術，邀請觀眾親身走進梵谷的藝術世界。圖片來源：KKLIVE 提供

打破傳統觀展，透過SVR技術與親友共享虛擬實境，感受藝術與科技交織的獨特魅力。圖片來源：KKLIVE 提供

《星夜》、《夜晚露天咖啡座》變成夢幻場景

如果真的能走進梵谷的畫裡，你最想去哪一幅？是《星夜》裡旋轉的藍色星空，還是《夜晚露天咖啡座》充滿暖黃色燈光的浪漫街道？這次展覽將帶領觀眾穿梭巴黎蒙馬特、亞爾咖啡館與黃屋，以及聖雷米療養院等重要場景，還有機會遇見曾出現在梵谷生命中的人物，探索經典名畫背後的創作故事。

走進梵谷筆下的璀璨星空，《星夜》經典的旋轉筆觸與絢麗色彩化作沉浸式場景，讓觀眾彷彿置身畫作之中。圖片來源：KKLIVE 提供

梵谷經典畫作《夜晚露天咖啡座》躍然眼前，穿梭19世紀親身走訪創作啟發場景。圖片來源：KKLIVE 提供

化身梵谷好友！與弟弟西奧展開尋找之旅

這次展覽最特別的地方，就是觀眾將化身梵谷的友人，與他生命中最重要的精神支柱、弟弟西奧一起踏上尋找梵谷的旅程。循著畫家留下的足跡，逐漸拼湊出他的生命故事。

梵谷27歲才全心投入藝術創作，短短約10年間留下超過2,000件作品，卻在生前長期受到經濟困境與精神疾病所苦。這趟旅程也將帶領觀眾看見那些絢爛畫作背後，孤獨卻充滿熱情的藝術人生。

化身梵谷的友人，在旅程中與梵谷生命中的人物相遇，拼湊傳奇藝術家生命故事。圖片來源：KKLIVE 提供

透過細膩的虛擬場景與沉浸式敘事，重現梵谷生命中的重要時刻，帶領觀眾深入探索畫作背後的情感與故事。圖片來源：KKLIVE 提供

《尋找梵谷》展覽時間、地點一次看

《尋找梵谷：SVR實境探索之旅》將於2026年12月24日至2027年4月6日在華山1914文化創意產業園區西五館登場，邀請觀眾跨越時空，展開尋找梵谷的藝術旅程。圖片來源：KKLIVE 提供

尋找梵谷：SVR實境探索之旅 Finding Vincent SVR 展覽日期：2026年12月24日至2027年4月6日

展覽地點：華山1914文化創意產業園區 西五館

展覽地址：台北市中正區八德路一段1號