AI重點 文章重點整理： 重點一： 峇里島5晚拆住庫塔、努沙杜瓦與水明漾，體驗三種不同旅行節奏。

峇里島5晚拆住庫塔、努沙杜瓦與水明漾，體驗三種不同旅行節奏。 重點二： 庫塔適合抵達首晚落腳，交通近機場且生活機能完整、房價相對親民。

庫塔適合抵達首晚落腳，交通近機場且生活機能完整、房價相對親民。 重點三：努沙杜瓦與Villa讓旅程放慢，住宿本身也成為享受行程的一部分。

這次到峇里島玩6天5夜，我們分別住在庫塔、努沙杜瓦和水明漾。實際體驗後才發現，不同區域的住宿氣氛差異很大，也讓這趟旅行多了三種完全不同的生活方式。完整的峇里島住宿資料，可以先從住宿區域開始比較。

第一晚住庫塔，先讓旅行慢慢開始

抵達峇里島後，我們第一晚住在庫塔。這裡距離機場較近，附近也有購物中心、餐廳、換匯所和按摩店，剛下飛機不必立刻拉車前往其他區域。

庫塔的飯店選擇很多，即使預算不高，也有機會住進附泳池和自助早餐的老牌飯店。部分飯店的裝潢比較有年代感，但空間與設施仍然完整，適合將預算留給後面的度假飯店和Villa。

努沙杜瓦，第一次感受到真正的度假

換到努沙杜瓦後，旅行節奏明顯慢了下來。這裡的飯店園區比較寬敞，泳池旁就是海灘，早上吃完早餐，可以直接找張躺椅休息。

我原本習慣每天排滿景點，入住海邊飯店後，才發現留半天什麼都不做也很好。游泳、踏水、看海，再回房間休息，沒有一直趕車和看時間，反而成了這趟旅程中最喜歡的片段。

水明漾Villa，四個人的共享空間

最後兩晚住在水明漾的包棟Villa。一樓有客廳、廚房和私人泳池，房間則位於樓上。四個人可以一起吃早餐、整理照片和討論隔天行程，比住在各自的飯店房間更有一起旅行的感覺。

不過，Villa不一定每個地方都完美。半開放式空間可能會有蚊蟲或壁虎，私人泳池也要留意清潔狀況。訂房前不能只看漂亮照片，近期住客對水壓、空調和環境清潔的評價也很重要。





下次想住進不同的峇里島風景

這趟主要住在南部，如果下次再去，我會想安排幾晚烏布住宿，體驗森林、河谷與稻田旁的叢林Villa。

喜歡咖啡廳、海灘和慢步調生活的人，則可以考慮Canggu住宿。Canggu比庫塔悠閒，又比烏布熱鬧，很適合想在旅途中留一點生活感的人。

峇里島不同區域之間容易塞車，我們移動時主要使用峇里島包車與叫車服務。排行程前也可以先查看峇里島旅遊資訊，將住宿和附近景點排在一起，減少每天跨區移動。

峇里島住宿完整文章：想查看三間實際入住的飯店、房間環境、泳池設施與更多照片，可以閱讀峇里島住宿總整理－5晚實住心得：庫塔、水明漾、努沙杜瓦推薦攻略｜峇里島包車自由行，了解不同區域的住宿特色與實住心得。

喜歡這篇旅行分享，歡迎追蹤「冒險安迪」。我會定期分享國內外旅遊攻略、景點介紹與最新旅行資訊。👉Instagram｜Facebook｜Threads