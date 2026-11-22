2026-11-22 13:56 樂天小高＠美食之旅
吃。高雄市。美食｜鳳山區 。「松手工厚皮小籠包」鳳山必吃高CP值小吃！松手工厚皮小籠包，老麵發酵塞滿便當盒。
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：鳳山松手工厚皮小籠包主打老麵發酵厚皮現做。
- 重點二：每盒6顆只要60元，份量大又走平價外帶路線。
- 重點三：店家位於博愛路騎樓，營業時間長但週日公休。
位在博愛路外頭懸掛紅色扛棒很顯。
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「松手工厚皮小籠包」應是2018年創立約8年左右，該店每日採手工限量製作並以外帶為主，最獨特是，店家和傳統薄皮的小籠包截然不同，店家堅持使用老麵自然發酵，手工擀出具有厚度的麵皮，蒸熟後外皮白胖蓬鬆，嚼起來帶有紮實的彈性與天然麵粉香，且這小籠包的份量相似小顆肉包，最重要每盒6顆小籠包僅要60元，小高就外帶3和小籠包回家享用，品嚐完覺得美味定價親民，值得樂天小高極力推薦給您品嚐。
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料理台就放置在店面騎樓之下，檯面上擺放一個個蒸籠對外營業。
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當老闆打開蒸籠時令我感到驚訝，這麼大顆小籠包塞滿整個便當盒。
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這盒小籠包定價60元。
把小籠包拿出來放置在瓷盤上拍照。
這小籠包平均一顆定價10元，包子皮紮實軟Ｑ豬肉餡鹹香好吃。
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樂天小高食後個人主觀心得分享(僅供參考)(且不保證店家食材品質與安全):「松手工厚皮小籠包」銷售空間很整潔舒服,服務很親切,整體口感有水準定價親民,值得樂天小高極力推薦給您品嚐。
店家資訊：松手工厚皮小籠包（避免久候或撲空，請先電話預訂）
地址：830高雄市鳳山區瑞竹里博愛路157號1樓
營業時間：05:30–17:00（週日公休）
電話: 0971-323-682
樂天小高邀約資料
s6967391@gmai.com
Line ID:0937318086(不是電話喔！）
精華 FAQ
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這家店和一般薄皮小籠包不同，主打老麵自然發酵與手工擀製厚皮，蒸熟後外皮白胖蓬鬆，口感紮實有彈性，還帶有天然麵粉香。
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店內每盒有6顆小籠包，售價只要60元，平均1顆10元，而且單顆體積不小，份量接近小顆肉包，屬於價格親民、CP值很高的小吃。
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店家位於高雄市鳳山區瑞竹里博愛路157號1樓，營業時間是05:30到17:00，週日公休；文章也提醒可先電話預訂，以免久候或撲空。
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