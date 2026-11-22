2026-11-22 09:36 卡娃思 / 開心趴趴走
百年古道走讀一日遊：特色橋樑【大溪橋】
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：大溪橋全長330公尺，為高人氣的人行道特色橋樑。
- 重點二：橋身仿古吊橋並融入老街巴洛克風格，景觀典雅。
- 重點三：可串聯老街、中正公園與河濱步道，適合散步賞景。
特色橋樑【大溪橋】：擁有迷人河谷景觀、融合老街巴洛克風格的復古拱門，緊鄰百年古道和河濱，散步好去處！
【大溪橋】
- 全長 330 公尺，熱門高人氣具特色的人行道橋樑，從七月初探到今已多次造訪，迷人的橋樑。
- 串聯了桃園大溪瑞安路一段與老街，是團旅遊客和週末走訪大溪的熱門入口與散步景點。
- 走在橋面步道上，可眺望石門水庫與淡水觀音山的秀麗景致，遙想當年崁津歸帆的風光年代，是大溪的招牌風景之一。
擁有迷人景觀與高人氣特色橋樑「大溪橋」
- 河谷風光：白天的橋身典雅古樸，走在橋面步道上可遠眺石門水庫與淡水觀音山景致，並與大漢溪左岸自行車道相連。
- 建築特色：❶仿造日治時期的大溪古吊橋❷融合大溪老街的巴洛克式風格❸復古拱門、雕花罩頂與紅磚瓷瓦橋面。
- 適合全年齡族群：人行道及自行車道
🔻中正公園的厓線步道，從大溪橋看過來的畫面
怎麼來呢？
- 開車族和公車族到了大溪老街，最方便可迅速抵達的方式，就是從老街接上中正公園，園區帆船遊戲場和超然停之間的景觀電梯及旁邊的步道，是最為快速的路線。
- 開車族更是方便，周邊可停車的停車場多。大溪橋頭、月眉休閒農業區、中正工芸到桃園老街周邊都有。
🔻假日的大溪橋人潮湧現，搭景觀電梯真的要排隊，台灣風景區普遍的現象！
沿大漢溪碼頭通往月眉停車場木棧步道，可欣賞大漢溪沿岸風光，大溪橋中正公園的這一端，可順遊「大溪河濱步道」、碼頭石板古道。
順遊大溪老街，看滿滿也吃飽飽
這二天來到桃園花彩節賞花，大溪橋是加碼必遊的人氣景點，距離花矮距離步程20~30分鐘
- 展期：2026.11.14～11.22
- 地點：月眉休閒農業區，月眉路花田旁
精華 FAQ
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大溪橋全長330公尺，橋身仿造日治時期古吊橋，並融合大溪老街的巴洛克風格，搭配復古拱門、雕花罩頂與紅磚瓷瓦橋面，景觀典雅又具特色。
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走在橋面步道上，可遠眺石門水庫與淡水觀音山等景致，也能欣賞大漢溪河谷風光，並與自行車道相連，因此很適合喜歡散步、騎車與拍照的全年齡遊客。
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到大溪老街後，可從中正公園景觀電梯與步道快速抵達大溪橋；周邊也有多處停車場。走完橋後還能順遊大溪河濱步道、碼頭石板古道與大溪老街。
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