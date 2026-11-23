AI重點 文章重點整理： 重點一： 每年春夏約50萬隻大西洋海鸚聚集紐芬蘭。

每年春夏約50萬隻大西洋海鸚聚集紐芬蘭。 重點二： 威特利斯灣生態保護區是北美最大海鸚繁殖地。

威特利斯灣生態保護區是北美最大海鸚繁殖地。 重點三：當地還有海鳥巡護隊與多處賞鳥景點。

【旅奇傳媒/編輯部報導】每逢春夏，約50萬隻「大西洋海鸚」齊聚加拿大紐芬蘭，吸引許多賞鳥人士到此旅行。

每年有3,500萬隻海鳥飛抵這片海岸，最搶鏡的當屬紐芬蘭與拉布拉多省的代表省鳥－「大西洋海鸚」（Puffin）。每逢春夏，約有50萬隻海鸚齊聚「威特利斯灣生態保護區」（Witless Bay Ecological Reserve），這裡也是北美最大的海鸚繁殖地。牠們頂著色彩鮮明的大嘴，模樣討喜，為海岸添了幾分俏皮。來吧，跟著我們的翅膀去探訪牠們！

▲紐芬蘭與拉布拉多省每逢春夏進入賞鳥期。 圖：Newfoundland & Labrador Tourism／提供

◎ 紐芬蘭與拉布拉多省，哪裡看得到海鸚？

從綠草覆蓋的海崖到離岸小島，海鸚挑選的避暑居所，個個風景絕佳。我們精選了幾處觀賞這群繽紛「在地居民」的好去處，也整理了賞鳥訣竅，帶你更近一步看清牠們的模樣。

◎ 海鳥迷了路，全村來相助

守護海鳥，需要整個社區的力量。自2004年起，「海鸚與海燕巡護隊」（Puffin & Petrel Patrol）便號召民眾，救援受沿岸燈光影響而迷失方向的海鸚與海燕幼鳥。閱讀完整故事，看看當初小小的在地行動，如何成為社區延續至今的保育傳統。

▲還可以觀賞到其他350種鳥類。 圖：Newfoundland & Labrador Tourism／提供

◎ 探索賞鳥之旅

數以百萬計的海鳥在此安家，抬頭望去，總有值得留意的身影。除了「大西洋海鸚」，這裡還能觀察到其他350種鳥類。一起認識這些有羽毛的居民，看看這片海岸為何躋身世界級賞鳥勝地。

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