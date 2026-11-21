AI重點 文章重點整理： 重點一： 放下麵子主打壽星優惠，當日可選250元套餐。

放下麵子主打壽星優惠，當日可選250元套餐。 重點二： 當月壽星整桌享9折，還會加送柚子優格甜點。

當月壽星整桌享9折，還會加送柚子優格甜點。 重點三：店內裝潢有質感，餐點以清爽湯麵與雞肉飯受歡迎。

【放下麵子】地址:701臺南市東區勝利路38號

店面/自行拍攝

11月不只是購物大促，也是我一年中瘋狂找優惠的時間啦！

趁著生日瘋狂找尋一些優惠活動用餐！

店內環境/自行拍攝

這兒的裝潢很美，平常用餐人口也很多，可能鄰近一中、成大、光華，來用餐的大多都很年輕，讓我瞬間也有種從回大學的感覺。

壽星優惠/自行拍攝

🎁 生日優惠活動

當日壽星： 可選擇一份250元套餐。(超過補差價)

當月壽星： 全桌享9折優惠。

店內環境/自行拍攝

餐具是自取的，他們的湯匙很有趣，有分吃飯用的跟喝湯用的，十分講究，可以依照自己的需求取用。

菜單/自行拍攝

菜單的話其實餐點挺多的，雖然整體價位以飯食及麵食來論不便宜，不過若是依質感聚餐來說又可以被接受，而且生日月還有很划算的活動。

酸菜白肉湯麵 NT179

這款屬於比較清淡、爽口的湯頭類型，酸菜不會過酸，喝起來很順口，搭配軟嫩的肉片，整體不會有太重的調味，對於平常不太喜歡重口味的我來說，這碗湯麵很可以，也是難得讓我喜歡的湯頭！

蔥油雞飯 NT188

這道絕對是我這次的第一名！雞肉口感和蔥油搭配得很好，雞肉吃起來非常juicy，不會乾柴，而且還可以選擇蔥油另外放，或是直接加入飯裡。

個人非常推薦直接淋上蔥油，搭配白飯真的超級下飯！如果跟我一樣平常吃得比較清淡，也可以稍微沾一點蔥油，香氣足夠又不會太有負擔，整體表現很喜歡，下次來還會想再點！

古早味紅茶讓我有點意外，看似十分普通，但家人喝完後給了非常高的評價，說喝起來就是很傳統的古早味紅茶，平常要聽到家人這麼稱讚一杯飲料其實不太容易，看來這杯真的有擄獲他們的心！

酥炸杏包菇這道表現就比較中規中矩，沒有特別令人驚豔，吃起來還可以，但如果下次再來，我應該就不會特別想再點了。

柚子優格/自行拍攝

生日贈送的送一份柚子優格，是壽星優惠才有的，但表現的還是很可以，真的覺得店家讓壽星有總吃飽喝足的感覺。

一年12個月份的壽星，可以快點衝!!!!

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