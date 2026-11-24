AI重點 文章重點整理： 重點一： 黑牛角旅店以挑高現代風格大廳與簡潔客房吸睛。

黑牛角旅店以挑高現代風格大廳與簡潔客房吸睛。 重點二： 提供早餐兌換券，步行五分鐘內且可彈性至中午。

提供早餐兌換券，步行五分鐘內且可彈性至中午。 重點三：鄰近轉運站與老街，可步行串連恆春四座城門。

恆春民宿選擇不少，這間《黑牛角旅店》我前後入住了三回，無論地理位置還是內部環境，都是我的一時之選。

早餐提供的店家兌換券，路程五分鐘不到，中午十二點前都可以享用，彈性的時間安排，很適合熬夜晚起的旅人，退房後先吃頓飽再出發。

挑高的大廳採現代風格陳設，刻意挑選的家具與燈具，既典雅又有時尚感，彷彿置身網美咖啡店。房間則走簡潔明亮的風格，大片窗戶連接陽台，望出去是恆春街景與遠方山巒，讓住宿多了一份悠閒自在。

民宿旁是恆春轉運站，進出城外交通便利。老街就在咫尺之處，先吃碗古早味的綠豆蒜甜點，再沿著老街緩緩而行，抵達西城門牆登高俯望，思古幽情琅嶠(恆春舊名) 建城後的歲月，城門下穿梭生活日常，一如前人往來的足跡。

附近步行可達的景點，東、西、南、北遺留四座城門，串成一條自在悠閒的散步路線，走入歷史篇章的人文風情。