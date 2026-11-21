AI重點 文章重點整理： 重點一： 哈比村是魔戒與哈比人實景拍攝地。

哈比村是魔戒與哈比人實景拍攝地。 重點二： 導覽制參觀動線緊湊，無法自由回頭慢逛。

導覽制參觀動線緊湊，無法自由回頭慢逛。 重點三：可入內的哈比洞與綠龍酒館最有沉浸感。

規劃紐西蘭北島旅行時，哈比村幾乎是《魔戒》和《哈比人》影迷一定會放進行程的景點。這裡的正式名稱是Hobbiton Movie Set，不是後來仿造的主題樂園，而是電影實際取景的場地。即使不是電影迷，走進綠色山丘、花園和一座座圓形小屋之間，還是很容易被現場的童話氛圍吸引。





哈比村不是自由參觀，而是跟著導覽前進

抵達遊客中心報到後，會先搭乘接駁車進入園區，再由導覽員帶隊參觀。沿途可以看到廣闊農場和連綿草地，接著慢慢進入電影中的夏爾世界。

園區的動線與停留時間都有安排，導覽員介紹完場景後，會留幾分鐘讓大家拍照，再繼續前往下一站，走過之後通常無法回頭。如果有特別想拍的哈比洞或電影畫面，最好事先知道自己最想看的場景，抵達時就直接拍照。

這也是我參觀後覺得比較可惜的地方。園區細節很多，風景也很漂亮，但能慢慢欣賞的時間不多，常常才剛找到喜歡的角度，就要跟著隊伍繼續前進。





哈比洞藏著電影拍攝技巧

山坡上散布著許多哈比洞，圓形木門旁有信箱、木柴與農作物，每一間都像真的有人生活。這些哈比洞看起來相似，尺寸比例其實不完全相同，拍攝時可以利用大小差異，讓哈比人顯得更小，或讓人類角色看起來更高大。

最有代表性的場景是袋底洞，也就是比爾博與佛羅多居住的地方。綠色圓門位在山坡高處，從這裡也能往下看到夏爾聚落。袋底洞上方的大樹看起來很自然，實際上卻是人工製作，也是導覽途中很有趣的細節。





可以進入的哈比洞，是我最喜歡的一段

沿途多數哈比洞只能從門外拍照，導覽後段則會進入哈比洞內部。裡面做出臥室、客廳、廚房和書桌等生活空間，餐具、紙張與壁爐都很有真實感，部分道具還能拿起來互動，拍起照來很像真的到哈比人家中作客。

不過室內參觀時間同樣有限，想拍空景、人物照和細節照片，動作要快一點。對我來說，這裡是整段導覽最有沉浸感，也最容易讓人拍到忘記時間的地方。





最後到綠龍酒館喝一杯

穿過湖畔和石橋後，導覽會來到綠龍酒館。電影裡的哈比人會在這裡喝酒、聊天，實際走進酒館，可以看到木造空間、壁爐與充滿中古氛圍的擺設，行程還會提供一杯飲品，也有無酒精選擇。

從酒館往湖岸另一側看，還能看到山坡上的袋底洞與剛才走過的夏爾，很適合替整趟導覽收尾。





哈比村行程怎麼安排？

哈比村很適合放進北島自駕路線，從奧克蘭方向前往，再接著安排羅托魯瓦。出發前可以先參考奧克蘭自由行行程，把市區景點與北島公路旅行排在一起；第一次在紐西蘭開車，也建議查看紐西蘭租車攻略，先了解租車與自駕注意事項。

哈比村的門票不便宜，參觀節奏也比想像中緊湊，但場景維護得很精緻，草原景色與整體氛圍也很難在其他地方取代。不論是不是電影迷，只要喜歡拍照、電影場景或童話感景點，仍然值得安排一次。

哈比村完整文章：

想查看哈比村的園區地圖、參觀動線、行前注意事項與更多實際拍攝照片，可以閱讀【紐西蘭哈比村】參觀心得－讓人逛不過癮的魔戒電影場景導覽，行前必看重點，50+美圖分享，再依照想拍的場景安排參觀重點。