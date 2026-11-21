2026-11-21 13:39 樂天小高＠美食之旅
吃。台南市。美食｜永康區 。「阿華香腸」永康美食推薦！阿華香腸攤飄香半世紀，週末才吃得到的隱藏版下午茶。
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：阿華香腸位於台南永康南灣街巷弄，攤車老舊醒目，飄香超過50年。
- 重點二：店家每週僅週六、週日營業，常在下午2點前就售罄，屬隱藏版美食。
- 重點三：主打香腸、大腸與黑輪，本文實吃後認為風味佳但價格偏高。
位在南灣街巷弄裡老舊攤車好顯眼。
深入瞭解
分享相片影片
樂天旅遊
網路搜尋發現這間隱藏版的「阿華香腸」，是在地經營超過五十年的老字號香腸攤，據說是與阿樂、阿和並稱為當地「大灣三腸」之一，比較特殊是，老攤車一週只在週六與週日營業，通常到下午兩點前就會銷售一空，觀察菜單，這裡主打香腸、大腸和黑輪等美食，小高就外帶香腸和大腸回家享用，品嚐完覺得很美味定價偏高些，還是值得樂天小高推薦給您品嚐。
深入瞭解
網紅合作
建立相片藝廊
體驗社交平台
攤車上有掛著一串串香腸超級吸睛，攤位有展示菜單供顧客點餐參考，菜色有香腸、大腸、黑輪、米血、紅茶、冬瓜茶...等等。
訂購美味生鮮
攤車裡有兩位工作人員各司其職忙碌中，攤車飄散出濃郁得烤香腸的香氣，如果怕沾上油煙的香氣，建議遠離這香腸攤來等候餐食。
訂購美味生鮮深入瞭解
網路分享
日式料理
預訂日式料理
這是大腸60元與香腸20元。
深入瞭解
日料
日本料理
網站分析
這樣一組大腸和香腸份量不多定價偏貴些，但看到這古早味香腸和厚實糯米腸就覺得值得！
使用大腸頭得腸衣製作的大腸，口感紮實糯米鹹香軟Ｑ真好吃。
深入瞭解
探索美味食譜
選購優質穀物
訂購美味燉湯
這香腸使用肥瘦適中豬肉製作，這香腸帶著炭烤香氣紮實真好吃。
深入瞭解
湯品
預訂手工烘焙
預購頂級牛肉
樂天小高食後個人主觀心得分享(僅供參考)(且不保證店家食材品質與安全):「阿華香腸」用餐空間很文青舒服,服務很親切,整體口感有水準定價合理,值得樂天小高推薦給您品嚐。
訂購美味生鮮店家資訊：阿華香腸
地址：710030臺南市永康區南灣里南灣街9號
營業時間：週六、日10:00–16:00（週一～週五公休）
電話: 0922-575-735
樂天小高邀約資料
s6967391@gmai.com
Line ID:0937318086(不是電話喔！）
精華 FAQ
-
阿華香腸位於台南市永康區南灣里南灣街9號，藏身巷弄中的老舊攤車相當醒目。它只在週六、週日營業，且常常下午2點前賣完，因此被視為難得一見的隱藏版下午茶。
-
攤位主打香腸、大腸、黑輪、米血與飲品等品項，其中文中實吃的是大腸60元與香腸20元。作者認為份量不算多、定價略高，但因為是古早味且口感不錯，仍值得一試。
-
文章提到大腸使用大腸頭腸衣製作，口感紮實、糯米鹹香又軟Q；香腸則帶有炭烤香氣，肥瘦比例適中且很有嚼勁。整體被評為味道有水準、服務親切，值得推薦。
喜歡這篇文章嗎？歡迎贊助作者，好內容值得更多人支持。贊助
贊助說明
為了鼓勵作者持續創作更好的內容，會員可以使用「贊助」功能實質回饋給喜愛的作者。可將您認為適合的點數贈送給作者，一旦使用贊助點數即不得撤銷，單筆贊助最低點數為30點，最高點數沒有上限。
U 利點數 1 點 = NTD 1 元。
您當前剩餘 U 利點數：0點；前往購買點數