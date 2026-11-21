2026-11-21 12:06 女子漾／編輯周意軒
BTS來台開演唱會！高雄吃喝玩樂行程公開，跟著防彈少年團踩點11大美食景點
BTS防彈少年團來台開演唱會，高雄追星旅遊攻略一次收藏！ 除了期待演唱會現場的精彩演出，來到高雄當然也不能錯過在地美食與熱門景點。從老江紅茶牛奶、金軒鴨肉飯、港園牛肉麵，到六合夜市、駁二藝術特區、旗津海灘，這篇一次整理11個高雄必吃必玩地點，帶你展開一場充滿韓星話題的港都之旅！
BTS高雄吃喝玩樂地圖！11個美食景點一次看
想跟著防彈少年團的腳步探索高雄嗎？不管是準備來高雄看演唱會，還是想安排一趟充滿韓流氛圍的小旅行，以下11個地點都值得放進口袋名單。
文章目錄
1. 老江紅茶牛奶｜高雄經典早餐與古早味飲品
說到高雄在地美食，絕對不能漏掉老江紅茶牛奶！濃郁茶香搭配香醇牛奶，是許多高雄人熟悉的經典滋味。除了招牌紅茶牛奶，也可以搭配吐司、蛋餅等餐點，為一天的追星行程補充滿滿元氣。
老江紅茶牛奶（南台總店）
地址：高雄市新興區南台路51號
2. 金軒鴨肉飯｜香氣十足的高雄人氣小吃
高雄美食清單裡，鴨肉飯絕對佔有一席之地。金軒鴨肉飯以鴨肉料理吸引不少饕客，鹹香滋味配上熱騰騰的米飯，讓人忍不住一口接一口。喜歡台灣傳統小吃的ARMY，不妨安排一餐品嚐。
3. 三鮮蒸餃｜皮薄餡香的療癒系美食
想吃點熱騰騰的中式點心，蒸餃也是不錯的選擇！一籠剛出爐的蒸餃，搭配醬油、辣椒或薑絲，簡單卻令人滿足。無論是午餐還是晚餐，都很適合排進高雄美食之旅。
4. 正義蚵仔麵線｜滿滿台灣味的經典小吃
來台灣怎麼能錯過蚵仔麵線？滑順的麵線搭配鮮美蚵仔，再依照個人口味加入蒜泥、辣椒或烏醋，層次更加豐富。想感受台灣街頭美食魅力，這一站值得收藏。
5. 港園牛肉麵｜高雄老字號牛肉麵人氣名店
位於鹽埕一帶的港園牛肉麵，是許多人造訪高雄時會特地安排的美食名單。尤其招牌牛肉拌麵，濃郁醬香搭配Q彈麵條，讓人印象深刻。吃飽後還能順遊鹽埕老街，感受港都的懷舊魅力。
港園牛肉麵-鹽埕總店
地址：雄市鹽埕區南端里大成街55號
6. 厚得福｜北方麵食控不能錯過
喜歡麵食料理的朋友，可以把厚得福放進行程！從餅類、麵食到各式中式料理，都很適合與朋友一起分享。看完演唱會後，約上其他ARMY一起享用美食，也是旅途中令人期待的時刻。
厚得福湯包麵食專賣店地址：高雄市苓雅區成功一路214號
7. 六合夜市｜高雄夜生活與街頭美食一次滿足
來到高雄，怎麼能不逛夜市？六合夜市集結各式台灣特色小吃，從海鮮、烤物到飲品甜點，選擇豐富。尤其夜晚燈光亮起，整條街充滿熱鬧氛圍，非常適合與朋友邊走邊吃、拍照留念。
8. 駁二大義倉庫群｜文青必訪的高雄藝術地標
除了美食，高雄的藝術景點也值得安排。駁二藝術特區的大義倉庫群保留老倉庫的工業風格，結合展覽、文創商店與藝術裝置，呈現獨特的港都魅力。喜歡拍照的ARMY，可以在這裡尋找有特色的建築角落，拍出充滿旅行感的照片。
9. 旗津海灘｜吹海風、看夕陽的浪漫行程
如果想讓旅程多一點浪漫氣氛，旗津海灘絕對值得安排。遼闊海景、沙灘與夕陽，讓人暫時遠離城市喧囂。可以安排午後前往，沿著海岸散步、欣賞夕陽，感受高雄悠閒的海港生活。
10. 碗容奶奶家｜值得收藏的特色踩點地點
除了知名美食與觀光景點，碗容奶奶家也是這次高雄踩點名單中的特色地點。對喜歡探索不同旅行角落的粉絲來說，可以先確認實際位置與是否開放參觀，再安排進行程，讓旅遊路線更完整。
11. 高雄美術館｜在綠意與藝術中享受悠閒時光
想安排一個比較放鬆的午後，不妨前往高雄市立美術館。除了欣賞藝術展覽，周邊還有大片綠地與散步空間，非常適合拍照、休息，感受高雄不同於熱鬧夜市的藝文氣息。
不論你是為了BTS演唱會而來，還是單純想感受高雄的美食與城市魅力，這11個景點都能成為旅程中的精彩回憶。從古早味紅茶牛奶、香噴噴鴨肉飯，到旗津海灘的夕陽與駁二的文青風景，高雄的每個角落都有不同驚喜。快把這份高雄吃喝玩樂清單收藏起來，揪上ARMY好友，一起展開屬於自己的港都之旅吧！