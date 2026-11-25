AI重點 文章重點整理： 重點一： 第7年礁溪溫泉燈花季11/19點燈，展期至2027/02/21

第7年礁溪溫泉燈花季11/19點燈，展期至2027/02/21 重點二： 以4大主題展區串聯夜景，主燈泉起光瀾高5公尺。

以4大主題展區串聯夜景，主燈泉起光瀾高5公尺。 重點三：活動結合抽獎好禮與觀光宣傳，帶動溫泉與地方消費。

【旅奇傳媒/編輯部報導】邁入第七年的「礁溪溫泉燈花季」於11/19晚間璀璨登場，今年礁溪鄉公所以光影藝術融合特色裝置，打造溫泉廣場、迎賓廣場、地景廣場及水景廣場四大主題展區，串聯礁溪夜間景觀，透過多元燈飾點亮溫泉鄉夜色，營造浪漫的燈海饗宴。活動自即日起至2027/02/21，每晚18:00-23:00點燈，邀請國內外旅客走訪礁溪，感受冬季限定的浪漫氛圍。

▲「2026礁溪溫泉燈花季」以光影藝術融合特色裝置，打造溫泉廣場、迎賓廣場、地景廣場及水景廣場四大主題展區。 圖：礁溪鄉公所／提供

▲「2026礁溪溫泉燈花季」正式啟動，邀請民眾前來礁溪賞燈遊憩，感受光影交織的迷人風采。 圖：礁溪鄉公所／提供

11/19啟動點燈儀式，特別邀請歌手「蘇宥蓉」帶來精彩演出，以精湛的歌唱實力與獨特的舞台魅力著稱，擁有扎實的臺語唱功及細膩的轉音技巧，並發行多張個人專輯，展現多元豐富的音樂風格，以渾厚動人的歌聲，唱出屬於臺灣的好聲音，為點燈活動增添精彩亮點。張永德鄉長宣布「2026礁溪溫泉燈花季」正式啟動，邀請民眾前來礁溪賞燈遊憩，感受光影交織的迷人風采。

▲礁溪鄉公所持續以「溫泉燈花季」串聯夜間觀光，透過璀璨燈景吸引遊客造訪，每年吸引數十萬人次共賞燈花之美。 圖：礁溪鄉公所／提供

鄉公所持續以「溫泉燈花季」串聯夜間觀光，透過璀璨燈景吸引遊客造訪，也為周邊旅宿、餐飲等產業注入觀光人潮，每年吸引數十萬人次共賞燈花之美。今年溫泉廣場主燈「泉起光瀾」高達5公尺，以礁溪溫泉升騰的裊裊煙霧為創作靈感，透過層層交織的光廊與流動漸層光影，描繪熱氣緩緩升騰、光芒綻放的迷人景象，將溫泉意象化為燈光藝術，邀請旅客在光影交織間留下難忘的冬日回憶。

燈花季的四大主題展區位置從北而南，依序是迎賓廣場、地景廣場、溫泉廣場（主燈區）、水景廣場。位於主燈旁的「座椅休憩區」以豐沛泉源為靈感，搭配繽紛花卉造型燈飾，展現蓬勃生命力，營造溫暖療癒的花園氛圍，讓遊客賞燈之餘也能悠閒休憩。

「主燈步道區」則以溫泉水滴為意象，透過層層延伸的光廊與流動光影，呈現湧泉漣漪與水氣升騰的迷人景致，漫步其中彷彿置身在溫泉秘境。鄰近溫泉廣場的「湯圍溪步道」，以「天下第一湯」為發想，結合湯煙光框與溫泉公仔，打造趣味十足的互動打卡景點。

▲「迎賓廣場展區」以繽紛彩虹為主題，象徵幸福旅程從礁溪開始。 圖：礁溪鄉公所／提供

「迎賓廣場」以繽紛彩虹為主題，象徵幸福旅程從礁溪開始；「地景廣場」以流星燈飾妝點夜空，呼應溫泉湧動、熱氣升騰的意象；「水景廣場」則以水域生態為設計靈感，透過蜿蜒流動的光影，展現水流滋養大地的自然意象，呈現生生不息的生命力，營造自然景觀與光影交織的獨特氛圍。

礁溪鄉長張永德表示，「礁溪溫泉」屬碳酸氫鈉泉，素有「美人湯」之稱，並連續三屆榮獲「台灣好湯－十泉十美」金獎。「礁溪溫泉燈花季」亦屢獲國際肯定，2023年榮獲美國「MUSE Design Awards」金獎、2025年獲義大利「Rome Design Awards」銀獎及日本「Tokyo Design Awards」，展現礁溪融合溫泉文化、光影藝術與觀光發展的特色，已成為年度冬季觀光亮點，誠摯邀請國內外旅客來礁溪賞燈花、泡好湯、品美食、漫遊礁溪，感受溫泉鄉的浪漫與活力，「2026礁溪溫泉燈花季，與您相約在冬季！」。

▲2026礁溪溫泉燈花季，與您相約在冬季。 圖：礁溪鄉公所／提供

鄉公所配合燈花季推出精彩抽獎活動，規劃兩波抽獎好禮。第一波抽獎時間為2026/11/15-12/15，第二波則2027/01/15-02/15，獎項內容豐富，包括高級飯店住宿券、SPA 泡湯券、雙人湯屋券及飯店餐券等多項好禮，讓賞燈之旅不僅浪漫，更有機會將驚喜好禮帶回家。邀請持續關注「真愛趣礁溪」粉絲專頁，掌握最新活動資訊與抽獎辦法，享受冬日好時光！

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