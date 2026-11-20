2026-11-20 20:20 isa小眼睛
大臺南寵物用品保健品展 & 大臺南喵節 家具名床暨裝潢大展 大臺南國際旅展
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：大臺南一次集結寵物用品、喵節與毛孩保健好物。
- 重點二：家具名床暨裝潢大展提供試躺試坐，方便挑選居家用品。
- 重點三：國際旅展同步登場，並有日本千葉吉祥物與旅遊資訊。
集結 「大臺南寵物用品保健品展」、「大臺南喵節」、「家具名床暨裝潢大展」，以及「大臺南國際旅展」，幾大主題一次呈現，
無論是寵物愛好者、居家生活達人，
還是熱愛旅遊的朋友，
都能在這裡找到屬於自己想要的！
展場最左方首先登場的是
「大臺南寵物用品保健品展暨大臺南喵節「，
現場集結寵物用品、營養保健、美味零食、
生活配件及各式毛孩必備好物，
讓愛貓愛狗人士盡情享受購物的樂趣。
接著是 「家具名床暨裝潢大展」，
現場匯集超多舒適名床，
可以試躺試坐，
找到最適合自己的好床。
還有令人期待的
「大臺南國際旅展」
想出國度假、國內旅遊，
特別是想去日本的，
千葉縣的吉象物可愛到場，
可以去握握手跟拍照喔!!!!
至於國內旅遊，
除了旅行社，
台南觀光旅遊局也有提供各種資訊。
現場除了貓貓狗狗，
還有各種可愛的小動物，
一次逛展，
滿足生活中的各種期待。
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大台南會展中心
日期：2026/11/20 (五) - 11/23 (一)
時間：10:00 - 18:00
地址：711臺南市歸仁區武東里歸仁十二路3號
電話：02-2797-9559
精華 FAQ
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本次活動集結大臺南寵物用品保健品展、大臺南喵節、家具名床暨裝潢大展，以及大臺南國際旅展，讓民眾可以一次逛足寵物、居家與旅遊相關展區。
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現場主打寵物用品、營養保健、美味零食與生活配件，還有各式毛孩必備好物，適合愛貓愛狗人士採買。活動也搭配可愛小動物，增添逛展樂趣。
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活動地點在大臺南會展中心，地址是711臺南市歸仁區武東里歸仁十二路3號，時間為2026/11/20(五)至11/23(一)每天10:00至18:00，電話是02-2797-9559。
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