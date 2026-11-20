2026-11-20 17:23 海帶呀海帶吃遍台灣美食
台中大甲｜愛將平價牛排大甲店．排餐130元起自助吧吃到飽，還可無限次加麵！
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：愛將平價牛排大甲店改裝後新增多樣自助吧。
- 重點二：排餐130元起，還能免費無限次加麵很划算。
- 重點三：店內提供沙發座位與冰淇淋、咖哩飯等品項。
好久沒到大甲走走逛逛了，想到之前的牛排店改裝後還沒來吃過
一進店內真的改變了不少而且多了一些自助吧品項蠻不錯的
自助區有冰淇淋、小點心、玉米濃湯、咖哩飯
每份排餐均附麵/蛋/洋蔥，還可以免費無限次加麵😍
內用座位有沙發和一般座位，頗有質感的
價格從130-520元不等，如110cm以上未點排餐將收100元共餐費喔
點排餐加購餐包只有1元超划算的！！
愛將平價牛排大甲店店面
愛將平價牛排大甲店店內環境
愛將平價牛排大甲店自助吧
愛將平價牛排大甲店醬料區（一旁也有洗手台可洗手喔）
愛將平價牛排大甲店菜單
愛將平價牛排大甲店QRCODE
這次選擇的餐點是
沙朗牛排$250(餐包+1)
香煎雞排$240(餐包+1)
鐵板麵$130(餐包+1)
一上桌熱騰騰的趕緊拌一拌吃最幸福了，有辣椒醬、番茄醬斟酌加～
沙朗牛排
本身軟嫩蠻好咬的，沒什麼嚼勁吃起來不費力～
雞腿排算是大人小孩都很愛的一款，咬下去還有肉汁不乾柴
鐵板麵就一般般沒什麼要特別介紹的，不過可無限加麵真的超讚
餐包
我們喝了玉米濃湯好好喝
咖哩飯～～
小點心最愛飛機餅乾，也有爆米花和甜不辣喔
冰淇淋很好挖不會硬🤣冰沙也必喝好過癮❤️
用餐時間客人很多，等餐時間會較久要耐心等待喔
這間愛將平價牛排大甲店推薦給你們！
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營業地址：臺中市大甲區順天里蔣公路188號
營業時間：11:00-22:00
電話：04 2680 0672
精華 FAQ
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最吸引人的是排餐價格從130元起，且每份餐點都附麵、蛋與洋蔥，還能免費無限次加麵，對想吃飽的客人來說相當划算。
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自助吧有冰淇淋、小點心、玉米濃湯、咖哩飯與冰沙，品項雖不算超多，但補充性高，讓平價排餐也有吃到飽的豐富感。
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文章推薦沙朗牛排、香煎雞排與鐵板麵，其中牛排和雞排口感表現不錯，適合想吃平價排餐、重視份量與自助吧的家庭或學生。
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