2026-11-20 17:08 小R
台北中山美食｜Meat Up 覓晌中山店以酒紅色復古風格吸睛，明太子花枝義大利麵、松露燉飯入列菜單
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：Meat Up 覓晌中山店以酒紅色復古風格營造特色空間。
- 重點二：店內結合紅色皮革、金屬與木質桌面提升辨識度。
- 重點三：主餐推薦辣味明太子花枝義大利麵與黑松露燉飯。
位於台北中山商圈的 Meat Up 覓晌中山店，以酒紅色系打造店內空間，搭配紅色皮革座椅、金屬元素及木質桌面，呈現復古風格。店內部分座位區以大型立體裝飾作為牆面視覺焦點，結合燈具與色彩配置，形成具有辨識度的用餐空間。
餐點方面，店內提供義大利麵、燉飯及甜點、飲品等選擇。其中，辣味明太子花枝義大利麵售價395元，黑松露野菇奶油燉飯售價345元，提供不同口味的主餐選擇。無論是安排正餐，或與朋友相約用餐，都能依照需求挑選餐點。
Meat Up 覓晌中山店位於中山商圈，周邊有捷運站及商店街區，民眾逛街之餘，也可安排到店用餐。
Meat Up 覓晌中山店｜店家資訊
店名：Meat Up 覓晌中山店
地址：台北市中山區中山北路二段84巷6號1樓
餐點推薦：辣味明太子花枝義大利麵（395元）、黑松露野菇奶油燉飯（345元）
精華 FAQ
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店內以酒紅色系為主，搭配紅色皮革座椅、金屬元素與木質桌面，整體呈現復古氛圍，並透過大型立體裝飾與燈光配置塑造鮮明視覺焦點。
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文中提到兩道推薦主餐，分別是辣味明太子花枝義大利麵，售價395元，以及黑松露野菇奶油燉飯，售價345元，適合想吃義大利麵或燉飯的客人。
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店址位於台北市中山區中山北路二段84巷6號1樓，鄰近捷運站與商店街區，適合逛中山商圈時順路安排正餐或與朋友聚餐。
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