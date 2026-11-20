2026-11-20 16:34 小R
新莊美食推薦｜幸福站旁「彼爾咖啡館 Beel Cafe」深耕逾5年，早午餐、咖啡與下午茶一次收錄
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：彼爾咖啡館位於新莊思源路，鄰近捷運環狀線幸福站。
- 重點二：店內走溫馨風格，搭配美食主題畫作營造舒適氛圍。
- 重點三：提供早午餐、咖啡與下午茶，經營已逾5年。
位於新北市新莊區的「彼爾咖啡館 Beel Cafe」，鄰近捷運環狀線幸福站，從車站出口步行即可抵達，交通便利。店內以溫馨風格為主，搭配牆面美食主題畫作，營造舒適的用餐氛圍，提供早餐、早午餐、咖啡及下午茶等餐飲選擇，適合朋友聚餐、情侶約會，也是不少民眾在新莊尋找餐飲選擇時可參考的店家。
鄰近捷運幸福站，步行即可抵達
彼爾咖啡館 Beel Cafe 位於新莊區思源路，鄰近捷運環狀線幸福站，從車站出口步行約可抵達。對於搭乘大眾運輸工具前往的消費者而言，不必額外安排交通接駁，也方便結合周邊行程安排用餐。
溫馨空間搭配美食畫作，增添用餐特色
店內裝潢以溫馨風格為主，牆面掛有多幅美食主題畫作，透過圖像與空間布置增添特色。其中，牆面上的男女圖像與店外招牌設計有所不同，也成為店內值得留意的視覺細節。整體環境適合日常用餐、朋友聚會或午後休息，提供消費者不同時段的用餐選擇。
女性經營者創業，深耕在地逾5年
彼爾咖啡館 Beel Cafe 由女性經營者創立，從畢業後投入餐飲經營至今已超過5年。店內餐點涵蓋早餐、早午餐及下午茶，提供不同時段的餐飲選擇。除了早午餐拼盤，也有甜點、咖啡等品項，無論是想享用一頓早午餐，或在午後找個地方喝咖啡、吃甜點，都能依照需求選擇。
彼爾咖啡館 Beel Cafe｜店家資訊
店名： 彼爾咖啡館 Beel Cafe
地址： 新北市新莊區思源路333號
電話： 02-2279-1133
交通： 捷運環狀線幸福站旁
推薦品項： 早午餐拼盤、下午茶甜點、手沖咖啡
精華 FAQ
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店址在新北市新莊區思源路333號，鄰近捷運環狀線幸福站，從車站出口步行即可抵達，對搭乘大眾運輸的消費者相當方便。
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店內以溫馨風格為主，牆面掛有多幅美食主題畫作，並以圖像與空間布置增添特色，讓整體環境更適合用餐、聚會與午後休息。
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店內提供早餐、早午餐、咖啡與下午茶，推薦早午餐拼盤、甜點和手沖咖啡，無論是朋友聚餐、情侶約會或想找地方放鬆都很適合。
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