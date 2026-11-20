AI重點 文章重點整理： 重點一： JAI宅義大利麵位於西門町，已成為作者回訪近10次的口袋愛店。

JAI宅義大利麵位於西門町，已成為作者回訪近10次的口袋愛店。 重點二： 店內以綠植花草打造森林系氛圍，適合聚餐約會與休憩。

店內以綠植花草打造森林系氛圍，適合聚餐約會與休憩。 重點三：餐點主打義大利麵、燉飯、甜點與飲品，能滿足不同需求。

有些餐廳不是吃過一次就忘記，而是會讓人不知不覺一訪再訪。位於台北西門町的「JAI宅義大利麵 西門店」，就是我的口袋愛店之一。無論是和朋友聚餐，還是與另一半約會，前前後後已經造訪近10次，沒想到直到最近才發現，自己竟然一直沒有好好寫過這家店的食記。

其實第一次造訪時，是和朋友來享用甜點、飲品，當時還有特別拍照紀錄。沒想到後來因為回訪次數太多，每次都是熟門熟路地進店用餐，反而忘了留下照片。這次整理出來的照片，幾乎都是第一次造訪時拍攝的紀錄，也意外成了這篇文章的起點。

森林系風格用餐空間，適合聚餐約會

JAI宅義大利麵的用餐環境相當有特色，空間融入綠色植栽與花草元素，營造出帶有森林系氛圍的用餐環境。相較於一般單純以用餐為主的餐廳，這裡多了一點悠閒與舒適感。不論是下班後與朋友聚餐、假日和另一半約會，或是在西門町逛街途中找個地方休息，都能安排一段輕鬆的用餐時光。

義大利麵、燉飯與甜點，滿足不同用餐需求

餐點選擇以義大利麵、燉飯為主，也提供甜點與飲品。無論是想吃一頓正餐，或是找個地方享用甜點、喝杯飲料，都有不同選擇。對於喜歡義式料理的人來說，可以依照自己的喜好挑選餐點，也適合與同行朋友一起分享不同品項。

回訪近10次，才發現一直忘了分享

一家餐廳能讓人願意一再回訪，往往不只是單一餐點的吸引力，而是整體用餐體驗讓人留下印象。JAI宅義大利麵對我來說，就是這樣一間餐廳。從第一次和朋友來吃甜點，到後來與朋友、另一半多次回訪，不知不覺已經累積近10次造訪。唯一有趣的是，明明已經來過這麼多次，卻因為太習慣，反而沒有留下幾張正餐照片。看來下次再訪，得記得先拍照再開動，否則這篇食記可能又要等到第20次造訪才有續集了！

JAI宅義大利麵 西門店｜店家資訊

店名： JAI宅義大利麵 西門店

地址： 台北市萬華區武昌街二段50巷10號2樓

交通： 捷運西門站6號出口，步行約3～5分鐘

電話： 02-2371-7666

營業時間：

平日：11:30－22:00

假日：11:00－22:00