AI重點 文章重點整理： 重點一： After Rain推出少見抹茶鹹食貝殼麵，搭培根與帕馬森起司。

After Rain推出少見抹茶鹹食貝殼麵，搭培根與帕馬森起司。 重點二： 八重奏以8層抹茶與巧克力堆疊，抹度濃厚層次豐富。

八重奏以8層抹茶與巧克力堆疊，抹度濃厚層次豐富。 重點三：抹茶法式吐司用丸久小山園若竹，甜度低且需提前預留。

抹茶控的台北愛店 after rain最近新品連發，而且是甜、鹹食都有，鹹食是市面超級少有的抹茶貝殼麵，甜食品項八重奏和法式吐司都是抹度爆表的新品，想吃不同的抹茶變化非常推薦！

雨過之前就出過抹茶山藥泥拌麵，這次是義式版本，吸滿抹茶醬汁的貝殼麵是偏硬有嚼勁的口感（想吃軟一點可以提前說），搭上香氣十足的培根和現刨的帕馬森起司，味道上是濃郁路線～

抹茶醬是抹茶粉加入羊奶起司，氣味很強烈，但又吃得到抹茶香氣，有種衝突的美感，是份認真清盤後有飽足感的創意抹茶鹹食料理，個人很愛！





最新力作八重奏，由抹茶布朗尼、抹茶鮮奶油、抹茶戚風蛋糕、抹茶生巧克力、70％巧克力、抹茶奶凍和抹茶淋面組成，戚風有兩層，組成高度十足的八重奏～

抹茶生巧有加入白巧克力，甜度不會低，但抹度也是極高，尤其是抹茶淋面和抹茶白巧，吃起來超級過癮！唯一不是抹茶元素的70％巧克力，薄薄一層卻存在感十足，苦甜香氣可以再帶出更多茶香，真的是充滿層次又濃抹的一款！

抹茶奶油培根貝殼麵，340元；抹茶八重奏，320元；抹茶法式吐司+冰淇淋，400元

一上桌就開始讚嘆的抹茶法式吐司，吐司也是店家自製，還是用丸久小山園若竹！吐司很厚一片，表層再加上一層炙燒焦糖，最後放上一球自製冰淇淋，口味有抹茶、開心果、香草、芒果雪酪和水蜜桃雪酪可以選擇～

重抹控第一次嘗試選了抹茶冰淇淋，甜度很低的冰淇淋在焦糖曾上融化後變成吐司淋醬，讓吐司體更濕潤，抹度也加成，還有滿滿焦糖香氣，這份真的是邊吃邊點頭的一份～

這三款新品都屬於重口味路線，兩人到三人一起分食是不錯選擇，或是多去幾次一次好好品嚐一項～尤其法式吐司產能有限，想吃千萬要記得預留。

雨過每個月都有幾個週末是抹茶季，每次提供的品項都不同，每次去都有驚喜～內用低消是一杯飲品或鹹食，這款義大利麵就可以抵低消！雨過假日客人都不少，抹茶控記得提前訂位和預留甜點～

《After Rain coffee & dessert》

📍 地址：台北市松山區民權東路三段160巷19弄16號

🚇 捷運：中山國中站，步行約9分鐘

☎️ 電話：（02）2713-3634

🕛 營業時間：1200~1800

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