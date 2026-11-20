2026-11-20 13:13 小R
峇里島住宿推薦｜住進努沙杜瓦萬怡度假酒店！泳池棕櫚樹相伴，還有松鼠跑來陽台作客
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：峇里努沙杜瓦萬怡度假酒店位於峇里島努沙杜瓦。
- 重點二：熱帶庭園、棕櫚樹與戶外泳池營造悠閒度假氛圍。
- 重點三：房間陽台偶有松鼠造訪，搭配雞蛋花更添南洋風情。
到峇里島度假，除了安排海灘、水上活動與特色景點，挑選一間舒適又有度假氛圍的飯店，也能讓旅程更加分。這次入住位於努沙杜瓦的「峇里努沙杜瓦萬怡度假酒店」（Courtyard by Marriott Bali Nusa Dua Resort），從熱帶庭園、戶外泳池到陽台上的意外訪客，都讓人感受到滿滿的南洋風情。
飯店周圍種滿高聳的棕櫚樹與熱帶植物，搭配寬敞的戶外泳池，整體環境相當悠閒。無論是在泳池畔享受陽光，或是在飯店庭園散步，都能感受到遠離日常生活的度假氣息。
這次入住特別推薦可以考慮選擇泳池景觀房型，打開窗簾就能欣賞泳池與棕櫚樹交織的熱帶景色。不過，這裡還有一個意想不到的小驚喜！如果房間陽台附近有樹木，偶爾還能看見松鼠沿著樹枝跑來，甚至出現在陽台附近，彷彿把旅客的陽台當成自己的地盤，讓人有種與大自然近距離接觸的感覺。
除了松鼠，飯店周圍也能欣賞到具有熱帶特色的雞蛋花，粉紅色花瓣搭配黃色花心，十分吸睛，隨手拍照就很有峇里島度假的氛圍。
如果想在峇里島安排一趟悠閒的度假旅行，除了走訪景點，也不妨留點時間享受飯店設施。峇里努沙杜瓦萬怡度假酒店結合熱帶庭園、泳池景觀與自然生態，讓住宿不只是旅程中的休息站，偶爾還能收穫松鼠上門作客的小驚喜。
📍飯店資訊
飯店：峇里努沙杜瓦萬怡度假酒店
英文名稱：Courtyard by Marriott Bali Nusa Dua Resort
地點：Nusa Dua, Bali, Indonesia
精華 FAQ
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文章推薦的是位於努沙杜瓦的峇里努沙杜瓦萬怡度假酒店，英文名稱為 Courtyard by Marriott Bali Nusa Dua Resort，主打舒適住宿與度假氛圍。
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飯店周圍有高聳棕櫚樹、熱帶植物與寬敞戶外泳池，整體氛圍悠閒放鬆，無論在泳池畔曬太陽或於庭園散步，都很有南洋度假感。
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除了泳池與熱帶花木外，房間陽台附近偶爾會有松鼠沿樹枝跑來，甚至靠近陽台作客；周邊也能看到雞蛋花，讓旅程更有自然趣味。
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