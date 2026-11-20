AI重點 文章重點整理： 重點一： 峇里努沙杜瓦萬怡度假酒店位於峇里島努沙杜瓦。

峇里努沙杜瓦萬怡度假酒店位於峇里島努沙杜瓦。 重點二： 熱帶庭園、棕櫚樹與戶外泳池營造悠閒度假氛圍。

熱帶庭園、棕櫚樹與戶外泳池營造悠閒度假氛圍。 重點三：房間陽台偶有松鼠造訪，搭配雞蛋花更添南洋風情。

到峇里島度假，除了安排海灘、水上活動與特色景點，挑選一間舒適又有度假氛圍的飯店，也能讓旅程更加分。這次入住位於努沙杜瓦的「峇里努沙杜瓦萬怡度假酒店」（Courtyard by Marriott Bali Nusa Dua Resort），從熱帶庭園、戶外泳池到陽台上的意外訪客，都讓人感受到滿滿的南洋風情。

峇里努沙杜瓦萬怡度假酒店擁有寬敞的戶外泳池，搭配棕櫚樹、熱帶植栽與池畔躺椅，營造悠閒舒適的南洋度假氛圍。圖片來源／小R攝影

飯店泳池旁設有多張漂浮豆袋椅，游泳累了可以躺在上面休息、隨水漂浮，享受悠閒的戲水時光。圖片來源／小R攝影

飯店周圍種滿高聳的棕櫚樹與熱帶植物，搭配寬敞的戶外泳池，整體環境相當悠閒。無論是在泳池畔享受陽光，或是在飯店庭園散步，都能感受到遠離日常生活的度假氣息。

在飯店享用早餐時，還能看見松鼠在樹幹上爬上爬下、四處覓食，與旅客共享悠閒的早晨時光。用餐之餘還能近距離欣賞小動物的可愛模樣，為度假增添意外驚喜。圖片來源／小R攝影

這次入住特別推薦可以考慮選擇泳池景觀房型，打開窗簾就能欣賞泳池與棕櫚樹交織的熱帶景色。不過，這裡還有一個意想不到的小驚喜！如果房間陽台附近有樹木，偶爾還能看見松鼠沿著樹枝跑來，甚至出現在陽台附近，彷彿把旅客的陽台當成自己的地盤，讓人有種與大自然近距離接觸的感覺。

在飯店享用早餐時，還能看見松鼠在樹幹上爬上爬下、四處覓食，與旅客共享悠閒的早晨時光。用餐之餘還能近距離欣賞小動物的可愛模樣，為度假增添意外驚喜。圖片來源／小R攝影

除了松鼠，飯店周圍也能欣賞到具有熱帶特色的雞蛋花，粉紅色花瓣搭配黃色花心，十分吸睛，隨手拍照就很有峇里島度假的氛圍。

峇里努沙杜瓦萬怡度假酒店客房空間寬敞，設有舒適的大床、沙發休憩區與私人陽台，大片落地窗引入自然採光，窗外還能欣賞熱帶綠意，適合享受悠閒的度假時光。圖片來源／小R攝影

如果想在峇里島安排一趟悠閒的度假旅行，除了走訪景點，也不妨留點時間享受飯店設施。峇里努沙杜瓦萬怡度假酒店結合熱帶庭園、泳池景觀與自然生態，讓住宿不只是旅程中的休息站，偶爾還能收穫松鼠上門作客的小驚喜。

峇里努沙杜瓦萬怡度假酒店大廳採挑高設計，搭配木質裝潢、特色雕花燈飾與藍白相間的座椅，融合熱帶風情與異國度假氛圍，讓旅客一踏入飯店就感受到悠閒氣息。圖片來源／小R攝影

峇里努沙杜瓦萬怡度假酒店大廳設有流水造景，清澈水流沿著石牆緩緩流動，搭配水面上的玻璃裝飾與周圍熱帶植栽，營造出寧靜雅致的迎賓空間。圖片來源／小R攝影

📍飯店資訊

飯店：峇里努沙杜瓦萬怡度假酒店

英文名稱：Courtyard by Marriott Bali Nusa Dua Resort

地點：Nusa Dua, Bali, Indonesia