2027年想轉運、求桃花，或是提前看看新年財運？全台最大算命市集《命運情報局 FIA》宣布將於2027年1月9日至10日在台北南港登場！這次最受矚目的嘉賓，就是韓國人氣占卜實境節目冠軍巫師「尹大滿」，首度來台與粉絲近距離交流，還將帶來3位韓國命理高手。現場集結超過60組特色攤位，包含塔羅、八字、紫微斗數、人類圖，甚至連寵物溝通都有，單日門票500元，想趁新年替自己找點好運的女生，可以先把時間記下來！

韓國冠軍巫師尹大滿首度來台！親揭2027年開運祕訣

曾在韓國人氣占卜實境節目奪下總冠軍的尹大滿，這次將以《命運情報局 FIA》「局長」身分首次來台舉辦大型見面會。最有趣的是，他與台灣竟然有段特別緣分！原來「大滿」的韓文發音與「台灣」相同，讓他早在大學時期就有「尹台灣」的綽號。

尹大滿曾分享，自己7歲時便感受到神明召喚，但一度抗拒成為巫師，反而希望朝國樂歌手發展。直到經歷一場重大車禍、幸運逃過重傷後，才正式走上巫師之路。

圖片來源：官方提供

這次來台，他也準備分享2027年運勢與開運方法。他認為1月適合整理舊事、掃除晦氣，2月可能迎來新機會，3月則有望在工作及財運方面看見成果。

至於想提前替自己招好運，他建議可以先從居家大掃除開始，整理不再使用的物品、保持空間通風，並多說正向的話，迎接新一年的生活變化。

韓國4大命理高手集結！塔羅、面相、巫師一次看

除了尹大滿，這次還邀請另外3位韓國命理專家來台，讓喜歡韓國占卜文化的人有機會近距離交流。

莫娜德（Monad）：擅長結合西方塔羅與東方四柱命理，曾晉級韓國占卜實境節目前六強。

太乙李道奎：鑽研面相、骨相及四柱命理，是節目中受到關注的觀相專家。

淨華神堂：具有韓國傳統巫俗文化「首爾世南巫祭」傳承背景，擅長神點與傳統薩滿儀式。

圖片來源：官方提供

四位韓國老師將齊聚活動中的「首爾黑盒子」，帶領台灣觀眾認識不同的韓國命理文化。至於個別諮詢名額與預約方式，仍須留意官方公告。

九粒、幼妍老師也來了！60攤連寵物溝通都有

平常在社群上關注身心靈內容的人，這次也有機會見到熟悉的老師！擅長分享顯化與正能量的「九粒 Jolie」，以及研究神仙數字的「幼妍老師」，都將親自參與設攤。

活動規劃五大主題場域，集結超過60組特色攤位，包含八字、紫微斗數、塔羅牌、手相面相、人類圖、生命靈數、靈擺及神諭卡等不同體驗。

圖片來源：官方提供

最特別的是，現場甚至還有寵物溝通！如果一直很好奇毛孩每天在想什麼，或是想知道自己的桃花、工作運勢，都可以趁這次機會探索不同的占卜方式。

500元逛命運遊樂園！還有頌缽、祈福與LIVE演出

不想算命也沒關係！《命運情報局 FIA》將現場打造成一座「命運遊樂園」，除了命理攤位，還有頌缽療癒、靈性瑜珈、療癒選物、美食攤位與主舞台LIVE演出。

圖片來源：官方提供

現場也規劃「命運綁定處」等趣味互動，讓大家可以揪閨蜜一起探索新年運勢。單日入場票價為500元，隨票附贈「命運情報局限定祈福組」，另有尹大滿親自加持的限定紀念好物。

圖片來源：官方提供

2027《命運情報局 FIA》算命市集活動資訊 活動日期：2027年1月9日（六）至1月10日（日）

活動時間：13:00～21:00

活動地點：南港瓶蓋工廠臺北製造所

活動票價：單日入場500元

活動內容：韓國命理老師見面會、60組以上特色攤位、塔羅占卜、八字、寵物溝通、頌缽療癒、LIVE演出等

購票方式：Klook平台，已開放售票