AI重點 文章重點整理： 重點一： 晌午粄食位於新竹橫山油羅溪畔，環境清幽低調。

晌午粄食位於新竹橫山油羅溪畔，環境清幽低調。 重點二： 店家是米其林必比登推薦，主打客家傳統手作水粄。

店家是米其林必比登推薦，主打客家傳統手作水粄。 重點三：一周只營業周五到周日，且由老闆一人作業需耐心等候。

說真的，台灣的風景可能比不上國外，

但美食確實是台灣的驕傲。

尤其是台灣的小吃，真的讓人戒不了耶!

今天分享的晌午粄食，是我們誤打誤撞找到的一間餐廳，

原本只是想找個地方吃點東西，

沒想到一查才發現，

這間看似低調的小店，居然是米其林必比登推薦的美食!

晌午粄食 地理位置

晌午粄食位於新竹縣橫山鄉，

店家就座落在油羅溪畔的河堤旁邊，周邊環境相當清幽。

其實不仔細看，

根本不會注意到這裡藏了一間餐廳，滿滿的鄉間悠閒感。

晌午粄食 店內環境

店內沒有過多的裝潢，

桌椅是用我們小時候上課的那種課桌椅組合而成，

看到的瞬間好有懷舊感，彷彿一下子又回到學生時代，超可愛。

有一些臨窗邊的個人座位，自己一個人來吃也ok。

雖然除了當地人，應該是不會有人特地跑到橫山來吃飯吧?

不過我覺得如果是騎腳踏車的單車族，應該蠻適合的。

晌午粄食 菜單

晌午粄食販售的品項不多，賣的東西都直接掛在櫃檯前方，

要點什麼直接跟老闆講就好。

老闆可能被問太多次什麼是水粄?

乾脆直接把照片擺上來，雖然擺了我還是想問:什麼是水粄XDD

第一次吃的話，建議直接點套餐，

甜的鹹的都能吃到。

晌午粄食 餐點

來介紹一下什麼是水粄，粄就是客家話中對米製食品的稱呼，

像是蘿蔔粄、艾草粄、甜粄等，都是常見的客家傳統米食。

而水粄則是以在來米為主要原料，經過浸泡、磨漿、調製，

再蒸煮而成的一種傳統米食。

一送上桌，我覺得這看起來就是碗糕啊!

吃了一口發現，其實它只是外觀看起來有點像碗粿，但口感不太一樣。

水粄的口感更加軟嫩，少了碗粿那種比較紮實的感覺。

鹹的水粄通常會搭配蘿蔔乾、豆乾等配料，蠻特別的。

再來這個鹹的水粄，是我第二喜歡的，外酥內軟。

看起來像蘿蔔糕，又比蘿蔔糕有嚼勁，

沾點辣醬更好吃。

因為我們有點一個套餐，所以有兩片甜的水粄。

這是我當天吃下來最喜歡的，

甜水粄吃起來軟軟嫩嫩，一個是紅豆一個是抹茶口味。

吃得到淡淡的米香與甜味，加上紅豆的香氣，

有點像年糕，吃完還會覺得意猶未竟。

晌午粄食 店家資訊

「晌午」是中午十二點吃飯的時間，「粄」是客家人對米製品的稱呼，而「食」就是品嚐。

簡單的店名，蘊含著客家飲食文化與生活態度。

這次誤打誤撞來到晌午粄食，意外品嚐到米其林必比登推薦的客家傳統米食，

也讓我第一次吃到水粄這個食物。

溫馨提醒一下，由於老闆是一人作業，

若現場客人多時，難免需要等候，而且這間店一周只營業三天，

記得查好營業時間，才不會撲空囉!

晌午粄食

地址:新竹縣橫山鄉新興村河堤大道8號

營業時間:10:00-16:00 (只營業周五、六、日)