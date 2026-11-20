今年聖誕節想拍一張有飄雪的合照，還是想捧著熱紅酒慢慢逛市集？台北信義區有20公尺高的香檳金聖誕樹，新北耶誕城迎來卡娜赫拉的小動物，台中草悟道則用40萬顆燈泡點亮整條步道。想安排南部小旅行，也能去台南奇美博物館看星光電影，或到高雄、屏東追燈海。女子漾整理2026全台8大聖誕打卡景點，活動日期、地點和必拍亮點一次收好。

台北信義新天地｜20公尺香檳金聖誕樹，下班就能來拍飄雪

信義區今年的聖誕主角，就在新光三越A11前的香堤廣場。20公尺高的「星願萬象耶誕樹」換上香檳金新裝，約7萬顆燈泡藏在金色藤蔓間，晚上還有飄雪聲光秀。想拍合照可以等雪花落下，想把整棵樹拍進去，就往廣場外側退幾步，金色樹冠會更完整。

圖片來源：編輯拍攝

除了新光三越信義區外，還有台北車站也是打卡，兩側延伸則有長達百米的「星河許願光廊」，上萬顆瀑布燈垂墜出浪漫星河效果，讓旅客從不同角度取景都能拍出充滿冬日童話感的畫面。現場還設置了「星願升空號」、「星願飛躍號」與「星空搖擺椅」三大雪境主題裝置。熱氣球造型搭配燈海、雪橇造景與搖擺椅設計，增添不少互動與拍照趣味。

圖片來源：編輯拍攝

- 活動日期｜2026/11/12～2027/1/3

- 打卡地點｜新光三越台北信義新天地A11香堤廣場

- 打卡地點｜台北車站



台北圓山花博｜德國聖誕市集只開3天，熱紅酒配史多倫

想把聖誕約會排成一場美食散步，可以鎖定12月第二個週末。德國經濟辦事處主辦的聖誕市集將在圓山花博長廊廣場登場，想吃鹹食有德式香腸、豬腳，想嚐節慶甜點可以找德國聖誕麵包「史多倫」。傍晚到場，逛攤順便拍拍手捧熱紅酒的照片，捷運圓山站1號出口步行可到。

- 活動日期｜2026/12/11～12/13

- 市集時間｜12/11、12/12為11:00～21:00，12/13為11:00～20:00

- 打卡地點｜花博公園圓山園區長廊廣場

新北歡樂耶誕城｜卡娜赫拉登陸板橋，主燈秀每半小時一場

卡娜赫拉粉絲今年可以直奔板橋！「卡娜赫拉的小動物」首度登上新北歡樂耶誕城主場，市民廣場是看主燈秀的第一站，拍完還能接著逛站前廣場、萬坪公園和府中廣場。想拍有音樂的完整演出，記得在晚間10點前抵達，10點是最後一場有聲版。 〖新北歡樂耶誕城〗耶誕腳步越來越近啦！

圖片來源：編輯拍攝

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- 活動日期｜2026/11/13～12/27

- 主燈秀時間｜每日17:30～23:00，整點、半點展演，每場約5分鐘

- 打卡地點｜新北市市民廣場、板橋車站站前廣場、萬坪公園、府中廣場

桃園華泰名品城｜走進20公尺聖誕樹，邊逛市集邊等飄雪

華泰名品城今年把戶外商場變成復古馬戲樂園。最值得留時間拍的是20公尺高的「Gloriday華泰穿越聖誕樹」，可以走進樹體，換個角度拍聖誕照。園區還有飄雪燈音秀和聖誕市集，適合先逛街挑交換禮物，天黑後再回戶外大道拍夜景。

圖片來源：編輯拍攝

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- 活動日期｜2026/11/19～2027/1/3

- 打卡地點｜桃園青埔GLORIA OUTLETS華泰名品城

台中勤美草悟聖誕村｜250公尺銀白燈海，散步就能拍一整路

喜歡乾淨的銀白色聖誕照，可以把台中草悟道排進行程。今年「光之道」用40萬顆銀白燈泡點亮約250公尺的步道，還和聖誕主樹「流光之森」串在一起。建議先在主樹前看聲光秀，再沿著燈海慢慢走，拍朋友走在步道上的背影也很有氣氛。

- 活動日期｜2026/11/13～2027/1/4

- 點燈時間｜每日17:00～22:30

- 主樹聲光秀｜每日17:00～21:30，每10分鐘一場

- 打卡地點｜勤美誠品綠園道、草悟道周邊

台南奇美博物館｜白色宮殿拍聖誕照，入夜還有星光電影

想拍有歐洲宮殿感的聖誕照，台南奇美博物館可以留一整個下午。今年只辦兩個週末的「聖誕週末 世紀大派對」，特別讓聖誕老公公和埃及法老同場，還安排異國市集、音樂演出與星光電影。可以趁天色還亮時先拍白色宮殿和廣場，入夜後再留下來看電影。

- 活動日期｜2026/12/12、12/13、12/19、12/20

- 打卡地點｜台南市仁德區奇美博物館

- 入場資訊｜聖誕週末活動須購票，票種及加購項目以館方公告為準。

高雄聖誕生活節｜26公尺巨型聖誕樹，整點、半點下起雪花泡泡

高雄中央公園今年立起26公尺高的巨型聖誕樹，主燈秀會搭配煙霧雪花泡泡，想錄短影音可以抓整點或半點前到場。拍完主樹，還能沿著園區找「雪境廊道」和「星空森林」。想把市集也排進同一晚，挑有「耶誕小鎮」開市的週末再去。

- 燈區展期｜2026/11/13～2027/1/3

- 點燈時間｜每日17:30～24:00

- 打卡地點｜高雄中央公園

屏東聖誕節｜12組燈飾點亮公園，巨型禮物盒和聖誕樹都好拍

屏東公園今年以「樂園聖誕派對」為主題，園內有12組燈飾。第一次來可以先找主燈「璀璨驚喜盒」，再去拍「星光聖誕樹」，兩處各有每半小時一場的燈光展演。想把白天留給屏東美食，吃完晚餐再過來散步，剛好接上點燈時段。

- 活動日期｜2026/11/6～2027/1/3

- 點燈時間｜每日17:30～22:00

- 打卡地點｜屏東市屏東公園