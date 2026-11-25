AI重點 文章重點整理： 重點一： 馬祖將從藍眼淚季節觀光，轉向深度四季旅遊體驗。

馬祖將從藍眼淚季節觀光，轉向深度四季旅遊體驗。 重點二： 秋冬主打老酒、紅糟料理、聚落漫遊與媽祖文化。

秋冬主打老酒、紅糟料理、聚落漫遊與媽祖文化。 重點三：2027年規劃以品牌整合、產品升級和數位行銷推進。

【旅奇傳媒/記者-謝旻蒨】秋冬的馬祖，少了春夏追逐藍眼淚的人潮，卻多了另一種值得細細品味的島嶼風景。芹壁聚落在淡季展現出不同於旺季的寧靜氛圍，老酒飲食呈現秋冬限定的暖心滋味，媽祖文化則串起島嶼的信仰與日常。從山海漫步、在地美食到文化體驗，帶旅客以不同方式認識馬祖。

▲連江縣交通旅遊局局長陳如嵐。 記者-謝旻蒨／攝

▲連江縣交通旅遊局局長陳如嵐。 記者-謝旻蒨／攝

從秋冬老酒飲食、聚落漫遊到媽祖文化體驗 持續延長停留時間 細品島嶼特色風情

「馬祖不只是值得來一次的地方，更是一個值得一來再來、每次都有不同感動的島嶼。」連江縣交通旅遊局局長陳如嵐提到，馬祖的觀光不應只停留在景點造訪，而是要讓旅客真正深入地方、探索島嶼魅力。透過四鄉五島的特色串聯，讓旅客走進傳統聚落、認識閩東文化、體驗在地飲食、感受島嶼生活，並在這裡放慢腳步，享受馬祖所帶給每個旅客的放鬆自在。

▲八八坑道是馬祖酒廠最具特色的天然儲酒坑道。 記者-謝旻蒨／攝

▲「八八坑道」是「馬祖酒廠」最具特色的天然儲酒坑道。 記者-謝旻蒨／攝

▲南竿「朝聖步道」結合媽祖宗教信仰，是當地具代表性的徒步路線。 記者-謝旻蒨／攝

▲南竿「朝聖步道」結合媽祖宗教信仰，是當地具代表性的徒步路線。 記者-謝旻蒨／攝

▲因老酒文化延伸出的紅糟料理、老酒麵線，是屬於馬祖人的共同記憶。 記者-謝旻蒨／攝

▲因老酒文化延伸出的紅糟料理、老酒麵線，是屬於馬祖人的共同記憶。 記者-謝旻蒨／攝

過去馬祖觀光多以藍眼淚、戰地文化及海岸景觀為主要亮點，但秋冬時節正值馬祖傳統蒸糯米、釀製老酒的時節，從老酒釀造、紅糟料理到黃金餃、白丸等地方米食，都是可以轉化為旅遊體驗的常民文化。

2027年，馬祖將持續思考如何把地方飲食、傳統聚落及手作體驗整合進旅遊產品，讓旅客不只是品嚐一道料理，而是有機會了解背後的製作過程與文化脈絡。同時，也鼓勵曾經在馬祖服役的退役老兵於淡季重返駐守據點，透過尋訪過往生活記憶，發展具有情感連結的旅遊體驗。

▲位在南竿「介壽獅子市場」的𧋘餅、鼎邊糊，是旅客必吃的福州特色美食。 記者-謝旻蒨／攝

▲位在南竿「介壽獅子市場」的𧋘餅、鼎邊糊，是旅客必吃的福州特色美食。 記者-謝旻蒨／攝

四季旅遊魅力豐富 持續開拓客群引導深入聚落

在全年旅遊布局上，馬祖也正逐步擺脫單一季節的觀光印象。春夏以「藍眼淚」、海洋生態及戶外活動為主，秋季則規劃結合「月光音樂會」、「夕陽音樂會」及「媽祖昇天祭」等活動，串聯宗教信仰與地方文化。冬季則以「老酒」、「傳統米食」及「聚落生活」為主題，並銜接冬末春初的櫻花景觀，建立更完整的四季旅遊節奏。

同時，針對暑期部分，亦將針對年輕族群及親子市場，研議軍事體驗營、藝術島行程與海上活動等多元內容，持續吸引不同年齡層客群造訪馬祖。

除了季節活動，馬祖也透過新品牌 IP 與旅遊路線，拓展旅客對島嶼的認識。包括結合「國際藝術島」設計的「黃魚公車」，曾以元宵燈籠形式呈現，並跨海參與白沙屯媽祖進香，創造不同於傳統觀光的話題。另一方面，透過全縣9座媽祖廟推出「下一站天后」九宮格集章及朝聖護照，將宗教信仰延伸至跨島 旅遊，引導旅客深入各聚落。

三大方向推進觀光發展 將馬祖打造成不可取代的地方

展望2027年，馬祖觀光將朝品牌整合、旅遊產品升級及數位行銷3大方向推進。其中，四鄉五島各具不同的文化、地景與產業特色，未來希望透過共同觀光行銷，建立更完整的馬祖旅遊品牌。遊程方面，則將景點、住宿、餐飲及地方體驗進一步串聯，並思考由現行常見的3天2夜行程，逐步推展4天3夜的深度旅遊，讓旅客有更多時間走入社區、認識島嶼生活。

「我們不一定要把馬祖變成別的地方，而是要讓馬祖成為別人無法取代的地方。」陳如嵐表示，觀光發展不僅是吸引更多旅客到訪，而是期待讓每一次旅行都能留下更深刻的記憶，讓馬祖成為值得一再造訪的目的地。

秋冬漫遊馬祖4種方式走進島嶼日常

1. 慢步山海 感受島嶼靜謐

秋冬的馬祖少了旺季喧囂，多了一份自在與寧靜。走訪「芹壁聚落」，欣賞依山而建的閩東石屋；沿著「媽祖朝聖步道」前行，感受宗教帶來的身心靈淨化，讓旅客在山海景色間放慢腳步，體會馬祖靜謐風情。

▲馬祖特有海鮮－佛手、蠑螺、苦螺。 記者-謝旻蒨／攝

▲馬祖特有海鮮－佛手、蠑螺、苦螺。 記者-謝旻蒨／攝

2. 暖心旬味 品嚐馬祖風土

從老酒麵線、紅糟料理到黃金餃、繼光餅，再到南竿「介壽獅子市場」裡的𧋘餅、鼎邊糊等，馬祖的飲食承載著島嶼日常與傳統滋味；最後搭配佛手、蠑螺、苦螺等現採海鮮料理，讓旅客認識馬祖獨有的飲食文化。

3. 老酒手作 留住島嶼記憶

走進老酒釀造 DIY，從傳統釀酒工序認識馬祖老酒文化，親手體驗地方生活的風土智慧。透過手作過程，讓旅程不只是走訪景點，也能將專屬於馬祖的記憶帶回家。

▲推出《馬祖朝聖護照》，透過打卡集章方式認識馬祖文化。 記者-謝旻蒨／攝

▲推出《馬祖朝聖護照》，透過打卡集章方式認識馬祖文化。 記者-謝旻蒨／攝

4. 朝聖尋章 探索下一站天后

以「下一站天后！跟著媽祖遊馬祖」為主題推出《馬祖朝聖護照》，串聯四鄉五島的九座媽祖廟，透過打卡集章方式，讓旅客藉由「媽祖」深入認識馬祖的文化底蘊與島嶼特色。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

最棒的女性生活資訊分享，請追蹤按讚「女子漾」