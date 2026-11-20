AI重點 文章重點整理： 重點一： 東京迪士尼度假區聖誕活動將於11月11日至12月25日舉行。

東京迪士尼度假區聖誕活動將於11月11日至12月25日舉行。 重點二： 迪士尼度假區線同步辦理集章活動，期間為11月10日至12月25日。

迪士尼度假區線同步辦理集章活動，期間為11月10日至12月25日。 重點三：四站共7個集章點，需持當日有效周遊券領取集章卡。

集章活動舉辦期間為11月10日~12月25日，需要購買當天有效的周遊券並出示給站務人員確認，一張周遊券可以換一張集章卡。

關於集章卡的取得方式，之前參加時是在驗票口旁的站務室出示周遊券給站員確認後就能拿到，這次則是變更成進站後跟負責說明及發卡的站員領取。此外還能拿到一張聖誕限定的貼紙！

（詳細取得方式請以現場公告為準）

四個站共有7個集章點，集章卡背面有詳細標示各站的集章點位置。此外地點前的顏色圓點就是該處的印章顏色！

集章活動沒有設定順序，所以不管從哪站開始都可以。而每個集章點都有展示圖案範例。

現場實際拍攝照片

集完「度假區總站」的兩個章之後，接下來準備搭電車前往下一站。

「東京迪士尼樂園站」只有一個在驗票口外的集章點。

蓋完章之後回到月台準備前往「海濱站」。

「海濱站」的集章點分別在兩側驗票口的正前方。

圖案的內容越來越明顯啦！

最後是「東京迪士尼海洋站」。兩個集章點位在乘車月台上，所以到站後需要先下樓出站，再到對面驗票進站後上樓到月台才能看到。

蓋上最後的黑色，手拿禮物的米奇帥氣登場！

如果今年有安排要到東京迪士尼感受聖誕氛圍的話，有時間不妨也來參加期間限定集章活動吧！