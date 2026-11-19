AI重點 文章重點整理： 重點一： 台灣好行南庄線5805A直達南庄，班次密集又不繞路。

台灣好行南庄線5805A直達南庄，班次密集又不繞路。 重點二： 一日與二日套票含乘車、美食、伴手禮及住宿抵用。

一日與二日套票含乘車、美食、伴手禮及住宿抵用。 重點三：沿線串聯桂花巷、獅頭山、老街與多家特色名店。

慢遊南庄，台灣好行南庄線 (5805A) 是首選，旅客可由台鐵竹南站搭乘，中途停靠點少可直達南庄，搭配一日或二日遊套票，憑券當日可無限次數搭乘，還可順遊尚順育樂世界、獅頭山風景區等景點。南庄老街匯集手工蛋捲、桂花釀湯圓、手做霜淇淋及傳統客家料理等特色美食，用美食兌換券與伴手禮兌換券就能兌換，雙人二日遊套票更有住宿抵用券，超優惠的。

台灣好行南庄線 (5805A) 的起站位於台鐵竹南站 (東出口)，迄站在南庄遊客中心，一天有九個班次，平均一小時一班，而且路線單純不繞遠路。台鐵竹南車站有「台鐵山海關」之稱，是台鐵山線、海線北端交會點，車班多非常適合南、北朋友在此會合，再一起出發去南庄。遠程旅客可搭高鐵到苗栗站，走 5號出口前往台鐵豐富站，搭乘北上區間車到台鐵竹南站，也可走 1號出口到第 2月台免費 (需出示高鐵票根) 搭乘高鐵快捷公車 [高鐵苗栗站 - 台鐵竹南站 - 竹南科學園區] 前往台鐵竹南站。

搭乘台鐵列車的朋友，台鐵竹南站到站後，走出驗票口後向左轉就是東出口，台灣好行南庄線 (5805A) 站牌就在維新路與天文路口前方 100公尺處。

「2026苗栗好行 遊慢城 南庄線」旅遊折頁是旅遊的好幫手，到達台鐵竹南站旅遊服務中心或南庄遊客中心可向旅遊服務中心免費索取，折頁內容有完整的 5805A 路線圖與時刻表，也有沿途停靠站的亮點介紹，「南庄老街慢遊」地圖詳盡易懂，可以先將步行動線先寫在折頁上，沿途查看最方便。

慢遊南庄，台灣好行南庄線 (5805A) 是首選，直達車中途停靠點少，購買遊套票內含乘車兌換券 (上車後需跟客運司機兌換乘車一日票券，當日可無限次數搭乘)、美食兌換券、伴手禮兌換券，雙人二日遊套票更有住宿抵用券，超優惠的。

上車囉！台灣好行南庄線 (5805A) 公車，走道地貼有著滿滿的客家桐花意象，搭配苗栗吉祥物貓裏喵與交通部觀光署喔熊組長圖案，活潑繽紛讓人心情大好。

台灣好行南庄線 (5805A) 車廂兩側看板除貼有 5805A 路線圖與時刻表外，也貼心的提供電子摺頁 QRcode，沒有索取紙本或喜歡閱讀電子檔的朋友可自行手機掃描下載。

「苗栗文化觀光旅遊網」是台灣好行南庄線旅遊的好伙伴，除提供詳盡的南庄線乘車路線、推薦行程、超值套票與特約商家等資訊，乘車路線更提供每個停靠站的四國 (中、英、日、韓) 語言景點語音導覽。景點語音導覽：https://miaolitravel.net/Article.aspx?sNo=04007750

台灣好行南庄線 (5805A) 路線圖與時刻表。

買套票搭乘台灣好行南庄線 (5805A) 最棒的是當日可無限次數上下搭乘，路線各站都可中途下車，只要出示跟客運司機兌換的乘車一日票券就可再續搭其他班次繼續行程。

獅頭山風景區橫跨新竹縣及苗栗縣，其中獅頭位於苗栗南庄鄉，而獅尾則座落在新竹峨嵋鄉，經由獅山古道串聯其間是熱門的登山路線，也是臺灣小百岳之一，山間多達 11座廟宇林立，名山古剎相映成了獅頭山的一大特色。[A7 站 獅頭山古道口] 位於獅山古道舊登山口，路口有一座日治時期昭和 15年 (1940) 為慶祝日本皇紀 2600年而興建的山門，山門上刻有「獅頭山」三字。沿著階級直上後在靈塔前方遇 T 字路，向右走可達輔天宮、勸化堂，蜿蜒的獅山古道綠樹清幽，拾階行走安步當車，有「登高必自卑」之體驗，推薦給喜歡登山散心的朋友。不用走回頭路，走完獅山古道可在 [A8 龍門口 (勸化堂)] 續搭 5805A 繼續前往南庄。

南庄遊客中心是台灣好行南庄線南庄端的起迄站，在這裡除了能歇腳、上洗手間，還可以看簡介影片、拿旅遊摺頁，或是詢問旅遊資訊，讓接下來的旅程更順暢，展示間還有賽夏藤編工藝品展出，來南庄玩一定要來這一站。

「桂花巷」大同路口，擋土牆上一整面美麗的桂花裝飾，底下是「水汴頭洗衫坑」，昔日南庄居民利用灌溉水圳，架著多塊石板搭建而成的洗滌場地 (目前也是)。

「台灣好行GO好康」消費集點兌換現金券：活動期間 (活動截至115/11/30)，搭乘台台灣好行南庄線或至南庄旅遊之一般遊客，於桂花商圈特約商店消費，單筆滿百元以上即可掃店家專屬 QR code 累計點數 1點 (每家只限乙次)，累計滿 3點可至自然菤冰淇淋 (洗衫坑入口第一家店) 兌換 50元現金抵用券，每人限兌換乙次。

桂花商圈特約商店之「特約商店貼紙」

特約店家地圖：https://reurl.cc/axApEG

店家專屬 QR code

50元現金抵用券

自然菤手作霜淇淋

地址：苗栗縣南庄鄉民生街 25號 (桂花巷、民生街口)

電話：0930 822 926

江記花蜜是「南庄好食好玩一日遊套票」與「南庄慢遊雙人套票二日遊」美食兌換券三選一的店家。桂花冰鎮湯圓是江記的招牌冰，桂花釀的桂花採用台灣中南部高級的黃金桂品種，經過烘培過呈現金黃色澤後，倒入滾燙的麥芽中，經過不斷的攪拌，讓桂花的香氣完美的融合到麥芽中，金黃的汁液散發桂花獨特的清香，這種純正天然的味道是幸福的滋味。

江記花蜜 (桂花釀) 創始店

地址：苗栗縣南庄鄉文化路15號 (桂花巷內)

電話：037 823386 / 0975 052912

桂花巷意象

京廣桂花手工蛋捲是「南庄好食好玩一日遊套票」伴手禮兌換券二選一的店家。蛋捲麵糊加入桂花攪拌後做成蛋捲，手工現做、新鮮、不加一滴水，有著香濃的桂花香和蛋香。桂花手工蛋捲，一支獨立包裝，共有桂花、原味、芝麻、起司、海苔、抹茶與蔓越莓等七種口味。

京廣桂花手工蛋捲

地址：苗栗縣南庄鄉文化路10號 (桂花巷內)

電話：0988 953905

蘿瑪香氛LoMa 是一間專營天然精油、手工皂、居家香氛及進口家飾擺件的特色選物店，也是「南庄好食好玩一日遊套票」與「南庄慢遊雙人套票二日遊」的伴手禮兌換店家。

蘿瑪香氛LoMa

地址：苗栗縣南庄鄉東村文化路桂花巷內

電話： 0933 265870 (週三公休)

何記桂花手工蛋捲是另一個「南庄好食好玩一日遊套票」伴手禮兌換券二選一店家。何記以天然無添加的食材，製作各式香酥脆蛋捲，以鋁箔包裝 (二支裝) 確保蛋捲的酥脆形成特色。

何記桂花手工蛋捲

地址：苗栗縣南庄鄉文化路8之8號 (桂花巷內)

電話：0939 662392

永昌宮，重建於民國七十五年 (1986) 十二月，於民國七十七年 (1988) 農曆十一月舉行聖神金尊登龕安座大典，主祀三官大帝 (俗稱三界公，包括上元賜福天官一品紫薇大帝，中元赦罪地官二品清虛大帝，下元解厄水官三品洞陰大帝) 是南庄鄉民眾信仰中心。

南庄永昌宮

地址：苗栗縣南庄鄉東村27號

電話：037 822326

逛完熱鬧的的桂花巷，面向南庄永昌宮由右側小徑往上方走轉入住宅巷弄，這裡是昔日礦工與伐木工的家，曲折間有著柳暗花明的驚喜。一戶人家牆上右側寫著一首筆劃殘缺的七言絕句求解，你看得懂嗎？「半夜三更門半開，小姐等到月兒歪。山高路遠無口信，哭斷肝腸沒人來。」這首詩是中國考古隊在孟姜女的墓裡，一塊保存完好的白色絲織手絹發現的，是孟姜女寫給修築萬里長城的夫君的一首詩。秦始皇下令修築長城，書信管制嚴格，孟姜女想表達對夫君的思念之情，必須要避開官吏的盤查，才能不被懷疑地送到丈夫手裡，於是繡了這 12個字。

情人巷，轉角遇到愛。

南庄老郵局，現有建築為 1935年關刀山大地震後所重建，最大特色為把側面當正面使用，建築格局古樸，與老庄長官邸 (南庄老郵局斜對面一棟日式木造建築，私人住宅未開放參觀)、乃木崎為南庄鄉三大日治時期的文化資產。

南庄老郵局

地址：苗栗縣南庄鄉文化路5號

電話：037 825220

開放時間：09:00–17:00

乃木崎，日明治 30年 (1897)，第三任臺灣總督乃木希典將軍，巡查大湖、苗栗附近蕃地至南庄視察，見永昌宮與街道高駁崁阻隔，往來甚為不便，且南庄公學校建校在即，為便利居民及學童上下學通行，乃木總督率先拋磚引玉捐出 30圓，爾後地方人士陸續募集經費，寄附金計本省人 17名、日本人 31名共 48名，總額 274圓，遂進行石階鋪設，並經歷多次整修而成。後人為感念乃木希典仁心，於是將石階取名為「乃木崎」，昔稱「乃木坂」(NohiZaka)，客語稱「乃木崎」(Saka)，「崎」斜坡路之意。

南庄抹茶冰位於老庄長官邸一側，是「南庄好食好玩一日遊套票」與「南庄慢遊雙人套票二日遊」美食兌換券三選一的店家。抹茶紅豆冰蜜紅豆綿密，客家白、綠小湯圓Q軟彈牙，淋上煉乳搭配抹茶雪花冰一起入口，紅豆與煉乳的甜調和抹茶天然的苦味，是南庄版的宇治金時冰。

南庄抹茶冰

地址：苗栗縣南庄鄉文化路6號

營業時間：五、六、日與例假日

電話：0933 402346

南庄東村宿舍，建於日治時期昭和十五年 (1940)，包括有原專賣局新竹支局南庄收納詰所事務所、主任宿舍、巡視員宿舍等建築物，屬林業附屬建築。南庄東村宿舍「修舊如舊」建築主體由二棟日式木造建築所組成，臨街的前棟建築為事務所兼主任宿舍，切妻式屋頂鋪設日式黑瓦，山牆上方設有通風氣窗，主要構造均為木構，牆面材料為台灣檜木。

南庄東村宿舍，屋架為和小屋束立小屋組，外牆為無押條的「鎧下見張」雨淋板，地基為磚基腳，並有架高地板。前棟建築入口大門採橫拉方式進出，並開有「出窗」。

南庄東村宿舍

地址：苗栗縣南庄鄉東村75號

電話：037 825220

營業時間：租約到期，暫停營業。

南庄中正路老街，日治時代 1935年關刀山大地震，當時南庄受創嚴重，商店、住家幾乎全倒，重建工作由當時庄長委託日人規劃設計，街道屋舍改建成兩層樓木造日式建築。目前建築因年代久遠，逐漸改建為鐵皮屋或新式樓房，街道新與舊建築交錯形成對比。

新品珍古早味餅店，是「南庄好食好玩一日遊套票」美食兌換券二選一的店家。經典「竹塹餅」嚴選黑豬肉、冬瓜與芝麻製作，外皮香酥金黃、內餡飽滿多汁，冬瓜清甜襯托鮮肉鹹香，搭配芝麻香氣層次豐富，入口酥而不膩，越嚼越香。

新品珍古早味餅店

地址：苗栗縣南庄鄉西村中正路15號

電話：037 822119

南庄老街，餐飲推薦：老金龍飯店位於南庄中正路老街永昌宮正對面，創立於民國五十二年，是一家傳承三代已有 60年歷史的老飯店。走進老金龍飯店大門，彷彿走入時光旋轉門，牆上的老海報、老時鐘，用餐的客家食福四方桌、板凳、長條椅、陶盤、陶碗，以及用裁縫車做成的餐桌，用餐環境充滿濃濃懷舊風味。

在四炆四炒傳統客家菜中，客家小炒、梅干肉、薑絲大腸、炆桂竹筍、福菜肉片湯都是老金龍飯店必點菜色。炆桂竹筍採用南庄桂竹筍，用當日現殺現燙的雞油文火燜煮，清甜爽口不油膩。鱒魚是苗栗南庄的重要特產，養殖業者利用南庄海拔 2,220公尺高加里山發源的清涼河水養鱒，來南庄一定要品嚐鱒魚的美味。老金龍飯店的清蒸鱒魚使用肉質最細嫩，每隻 12到 13台兩重的每日現殺鱒魚，搭配黃豆醬、糖、蠔油、多款醬油入鍋蒸煮，肉質肥美鮮嫩。

老金龍飯店

地址：苗栗縣南庄鄉民族街1-1號

電話：0912 576 216

十三間老街 (中山路)，早年是木材集散地，且南庄地區煤礦蘊藏量豐富，當年想要有更高的收入，改善家裡經濟，就是當礦工或伐木工，十三間老街成為伐木工及煤礦工的聚集地，也是南庄地區最熱鬧的街道。十三間老街 1963年受葛樂禮颱風嚴重侵襲後，整條街道都被洪水淹沒，居民遷居現今中正老街一帶，十三間老街沒落走入歷史，而後遷入十三間老街的居民不再做生意，商業活絡景象再也不復見。

芸茗源茶舖位於十三間老街入口正對面，是「南庄好食好玩一日遊套票」美食兌換券二選一的店家，兌換可任選青茶、紅茶與冬瓜茶。

芸茗源茶舖

地址：苗栗縣南庄鄉西村中山路96-1號

電話： 0920 770 666 (週三、四公休)

十三間老街著名網美打卡點「竹雞意象」。

康濟吊橋，一座橫跨大東河的著名觀光吊橋，走在橋中央可遠眺群山、俯瞰大東河與南河匯流入中港溪的風光，是遊客來訪拍照打卡的熱門景點。

十三間老街，餐飲推薦：黃金傳說窯烤麵包 ( 苗栗南庄店)，位於十三間老街康濟吊橋入口旁，一家以回收或廢棄建材打造的一間夢想小屋。小屋主人表示這間小屋凝聚許多對於環境的愛，也利用這間小屋將廢棄回收建材創造出美味的窯烤麵包，故他們稱這間小屋叫「黃金傳說窯烤麵包」。

黃金傳說的窯烤麵包皆由天然水果酵母及老麵透過柴窯烘焙而成，製作理念為低糖低油甚至無糖無油 (不含蛋，蛋奶素可食)。在這裡找個窗邊座位，點一份窯烤麵包加杯飲品，引入午後的窗光，是份完美而悠閒的下午茶。

黃金傳說窯烤麵包 (苗栗南庄店)

地址：苗栗縣南庄鄉中山路77號

電話：037 822013

營業時間：平日 10:00~18:00 / 假日 08:30~19:00 / 出窯時間：平日 12:00 / 假日 09:30

台灣好行 (苗栗好行) 遊慢城南庄線「南庄好食好玩套票 (一日遊)」價格：$350元 (限1人乘車，每項兌換券限使用一次，使用期限：即日起至 116年6月30日)。

套票內容：台灣好行交通票 (苗栗南庄線一日乘車票券乙張，上車後需跟客運司機兌換乘車一日票券，當日可無限次數搭乘)、南庄特色美食兌換券二張、南庄特色伴手禮兌換券二張。

台灣好行 (苗栗好行) 遊慢城南庄線「南庄慢遊雙人套票 (二日遊)」價格：$1100元 (限 2人乘車，每項兌換券限使用一次，使用期限：即日起至 116年6月30日)。

套票內容：台灣好行交通票 (苗栗南庄線一日乘車票券乙張，上車後需跟客運司機兌換乘車一日票券，當日可無限次數搭乘，乘車票券請旅宿業者蓋上住宿戳章，回程可享免費搭乘)、南庄特色美食兌換券二張、南庄特色伴手禮兌換券二張與住宿 500元抵用券。(台灣好行二日遊套票住宿名單：https://reurl.cc/1l9GeY)

實體通路購買：苗栗客運頭份總站、全台7-11統一超商門市ibon。

網路平台購買：易遊網、Accupass活動通。

台灣好行 (南庄線) 超值套票，購買資訊：https://miaolitravel.net/Article.aspx?sNo=04007795

台灣好行 「南庄桂花香一日券」價格：$168元 (限1人乘車，兌換券限使用一次，使用期限：即日起至116年6月30日)。

票券內容：台灣好行交通票 (苗栗南庄線一日乘車票券乙張，上車後需跟客運司機兌換乘車一日票券，當日可無限次數搭乘)、桂花美食兌換券乙張。

「南庄桂花一日券」為限定套票，販售期限至115/11/30止，上架通路僅限「Accupass活動通」，其他販售平台皆無販售此套票。

「台灣好行GO好康」套票乘車抽好禮：持票根拍照上網登錄，抽 Apple Watch、南庄套票、運動背包。

活動日期：即日起~115年11月30日

抽獎日期：115年12月4日系統抽獎，公告於苗栗文化觀光旅遊網，並以電話、Email 通知得獎者)。

活動辦法：民眾購買苗栗好行票券 (一日乘車券、套票券、乘車證明券)，拍照上網登錄抽 Apple watch、南庄套票與運動背包。

參加辦法：民眾持苗栗好行票券拍照(需拍到票根流水號)，上網登錄填寫Google表單，即可參加抽獎活動。

獎品獎項：1獎：Apple watch*1名 / 2獎：南庄慢遊雙人套票二日遊*2名 / 3獎：南庄好食好玩一日遊(雙人)*3名 / 4獎：知名運動品牌背包*5名。

套票乘車抽好禮，登錄連結：https://forms.gle/9dYVimPukdRDt5MKA