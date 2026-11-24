AI重點 文章重點整理： 重點一： 台北歐洲冬季嘉年華12月3日至6日信義區登場。

台北歐洲冬季嘉年華12月3日至6日信義區登場。 重點二： 活動集結超過80個攤位與近50場表演文化節目。

活動集結超過80個攤位與近50場表演文化節目。 重點三：德國聖誕市集將巡迴新北、台北、桃園三地。

德國聖誕市集12月4日起新北、台北、桃園三地接力登場(圖：德經處提供)





【旅遊經 洪書瑱報導】

歐洲市集不僅是旅人窺見「在地日常」的窗口，更蘊含著濃厚的季節與節慶儀式感。隨著歲末將至，民眾無須遠赴重洋，在台灣就能沉浸於原汁原味的歐風聖誕氛圍。今年12月，北台灣兩大指標性歐洲市集將接力登場，帶來集結美食、工藝與藝文演出的冬季盛宴，包括：12月3日至6日在台北信義區登場的「台北歐洲冬季嘉年華」，以及「2026德國聖誕市集」將巡迴北台灣三地接力開跑，分別在12月4日至6日的新北市市民廣場、12月11日至13日的台北圓山花博公園長廊廣場，以及12月18日至20日的桃園藝文廣場等！

※.「台北歐洲冬季嘉年華（Taipei European Winter Festival）」──









今年歐洲冬季嘉年華進一步擴大規模，匯集超過 80 個歐洲美食、特色商品及文化攤位，結合歐洲葡萄酒、特色餐飲、音樂演出與文化活動，帶來更豐富的冬季節慶體驗。







四天活動期間也將安排近 50 場表演與文化活動，邀請法國音樂劇歌手、歐洲藝術家與表演者齊聚台北，讓民眾在城市中感受歐洲聖誕節的歡樂氛圍。







台北歐洲冬季嘉年華將於12月3日至12月6日登場，場域串聯台北信義區三大戶外活動區域，包括香堤大道廣場的「The Grand Christmas Village」、信義威秀前廣場的「The European Experience Village」，以及微風南山戶外一樓的「Mulled Wine Garden」等。延續去年民眾熱烈的迴響，今年嘉年華進一步擴大規模，匯集超過 80 個歐洲美食、特色商品及文化攤位，並首度打造全新「熱紅酒花園（Mulled Wine Garden）」，結合歐洲葡萄酒、特色餐飲、音樂演出與文化活動，帶來更豐富的冬季節慶體驗。四天活動期間也將安排近 50 場表演與文化活動，邀請法國音樂劇歌手、歐洲藝術家與表演者齊聚台北，讓民眾在城市中感受歐洲聖誕節的歡樂氛圍。

熱紅酒是歐洲冬季與聖誕市集不可或缺的傳統飲品，以葡萄酒搭配肉桂、丁香、柑橘等香料溫熱調製，散發濃郁香氣與節慶氣息。今年現場也將規劃不同香料的相關體驗，讓民眾感受傳統熱紅酒的風味特色。值得一提的是──今年嘉年華最受矚目的全新亮點，是首度於微風南山戶外一樓設置的「熱紅酒花園」。這座全新戶外節慶空間將集結多元特色攤商，提供歐洲葡萄酒、傳統熱紅酒、精緻美食與節慶特色料理，並透過葡萄酒搭餐體驗及相關活動，讓民眾進一步認識歐洲飲食文化。

熱紅酒花園還將設置專屬的「Mulled Wine Stage」舞台，以及舒適的桌椅與休憩空間，安排現場演出、創作者互動與特色文化活動，讓民眾能與家人朋友一邊享受美食，一邊欣賞精彩節目。特別的是，12 月 4 日（五）與 12 月 5 日（六）熱紅酒花園將延長開放至午夜 12 點，為台北的冬日夜晚增添更悠閒、熱鬧的歐式節慶氛圍。

今年嘉年華攤位規模將從去年的 66 攤擴大至超過 80 攤，匯集來自 14 個歐洲國家的聖誕文化、美食與特色商品，包括：比利時、克羅埃西亞、捷克、法國、德國、匈牙利、義大利、荷蘭、波蘭、葡萄牙、斯洛伐克、西班牙、瑞典及英國。民眾可以品嚐到各式歐洲傳統甜點與節慶飲品，如：經典德式香腸、法式起司、比利時鬆餅，透過味蕾探索不同國家的聖誕文化，現場也將展售多款歐洲生活選物與聖誕禮品。

四天舞台節目將安排約 50 位表演者、近 50 場演出。其中一大亮點，是兩位法國音樂劇歌手將首次攜手舉辦公開合唱演出，並規劃專屬粉絲見面會。現場也將帶來多元文化體驗，包括大溪地舞蹈工作坊，以及由特別來台的捷克歌劇歌手帶領的歌劇工作坊。

今年活動將於香堤大道廣場的「The Grand Christmas Village」設置「聖誕老人屋（Santa House）」，作為公益活動的重要據點，透過慈善抽獎與各項互動活動，邀請民眾在享受節慶歡樂之餘，也能為需要幫助的兒童盡一份心力。現場將提供由合作夥伴贊助的多項抽獎好禮，包括長榮航空贊助的兩張歐洲來回經濟艙機票等。









台北歐洲冬季嘉年華（Taipei European Winter Festival）將於 12 月 3 日至 12 月 6 日於信義區再度登場。



※.「2026德國聖誕市集」：







今年德國聖誕市集分為三地舉辦，由12月4日至6日在新北市市民廣場揭開序幕，接續於台北圓山花博公園長廊廣場（12月11日至13日）及桃園藝文廣場（12月18日至20日）等，三地共規劃203個攤位，集結德國傳統美食、特色商品與節慶活動。其中，台北場將迎來兩個首度參展的德國知名工藝品牌，德國瓷器品牌MEISSEN更將邀請畫師來台展現傳統手工彩繪技藝；去年首度舉辦便廣受好評的桃園場，今年則從兩天延長為三天，並結合在地特色商家與抽獎活動。





一、新北場率先登場，46個攤位揭開德式耶誕序幕









新北歡樂耶誕城今年以「萌幻旅行」為主題，首場德國聖誕市集將於12月4日從新北開跑。(新北觀光局提供)





今年首場「德國耶誕市集」結合了新北歡樂耶誕城，民眾可在超人氣IP「卡娜赫拉的小動物」，打造充滿童趣與夢幻氛圍的冬日樂園中，感受濃厚的歐洲節慶風情，於12月4日至6日在新北市市民廣場登場，共有46個攤位，帶來經典德式美食與各式節慶商品。民眾可以品嚐德式烤香腸、德國豬腳、耶誕史多倫（Stollen）、熱紅酒（Glühwein）與無酒精耶誕熱果汁（Kinderpunsch）等傳統美味，也能選購德國進口啤酒、甜點與特色禮品。

二、台北場84個攤位盛大登場 MEISSEN百年瓷藝與德國畫師展現傳統工藝







以精緻手工木製裝飾品聞名的Wendt ＆ Kühn，也將首度現身德國聖誕市集台北場。







德國瓷器品牌MEISSEN將邀請畫師來台展現傳統手工彩繪技藝。





台北場於12月11日至13日登場，今年將集結84個攤位，除了德式美食、節慶商品與舞台活動，更將迎來兩個首度參展的德國知名品牌：歐洲首家瓷器製造廠MEISSEN，傳承逾316年的瓷藝，以及以精緻手工木製裝飾品聞名的Wendt ＆ Kühn，讓民眾近距離欣賞德國傳統工藝的魅力。創立於1710年的MEISSEN，今年特別邀請德國釉上彩畫師來台，現場示範細膩的瓷偶彩繪技藝，展現已列入薩克森州非物質文化遺產名錄的傳統瓷藝。攤位另設有打卡贈禮、帆布購物袋彩繪DIY，舞台也將推出「MEISSEN聖誕手作花圈派對」，邀請民眾親身體驗德式手作樂趣。此外，Audi Taiwan今年也參與台北與桃園兩場德國聖誕市集，並於品牌攤位展出兩款車型，讓民眾近距離感受Audi的品牌魅力。





三、桃園場好評再升級 73個攤位結合在地特色、豐富抽獎好禮







去年首度前進桃園藝文廣場的「德國聖誕市集」，獲得熱烈迴響，今年為回應民眾期待，桃園場將從原本的兩天延長至三天，於12月18日至20日再次登場，今年桃園場共規劃73個攤位，其中包含15個桃園在地商家攤位。除了德國經典美食、節慶飲品與特色商品，也將呈現桃園在地特色商品與多元風貌。另，桃園場也將推出精彩的抽獎與每日消費滿額贈活動，幸運兒有機會抽中「中華航空提供的台北－法蘭克福來回機票」、德國Emma零重力雙人床墊、Audi x Holoholo風格保溫瓶等多項好禮。活動期間更有每日消費滿額贈，讓民眾在品嚐德式美食、選購特色商品之餘，還有機會將豐富好禮帶回家。

2026「德國耶誕市集」

日期：2026/12/4（五）至2026/12/6（日）



時間：每日11:00–22:00（週日至21:00）



地點：新北市市民廣場



地址：新北市板橋區中山路一段161號（捷運板橋站3A出口）



2026「德國聖誕市集」台北場

日期：2026/12/11（五）至2026/12/13（日）



時間：每日11:00–21:00（週日至20:00）



地點：台北圓山花博公園長廊廣場



地址：台北市中山區玉門街1號（捷運圓山站1號出口）

2026「德國聖誕市集」桃園場

日期：2026/12/18（五）至2026/12/20（日）



時間：每日11:00–20:00（週日至19:00）



地點：桃園藝文廣場



地址：桃園市桃園區中正路1188號

提醒您，飲酒過量有礙身體健康！



以上圖片：主辦單位提供