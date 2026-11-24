AI重點 文章重點整理： 重點一： 東京六本木爆紅瀑布起司和牛堡快閃台北晶華。

東京六本木爆紅瀑布起司和牛堡快閃台北晶華。 重點二： 推出6款A5日本和牛漢堡與1款晶華獨家口味。

推出6款A5日本和牛漢堡與1款晶華獨家口味。 重點三：活動同步供應冰山瑪奇朵與多款外帶漢堡。

招牌「熔岩起司瀑布和牛堡」

【旅遊經 洪書瑱報導】





日本電視節目中，漢堡桌邊起司化身流淌的瀑布秀，成為報導的亮點，這場桌邊演出，畫面在鋼圈一提，金黃起司瞬間漫過麵包，沿著厚實的和牛肉排傾瀉而下，這幕讓餐廳在社群網路上受到關注、影片在IG與TikTok上瘋傳，觀看次數輕鬆突破百萬，這瀑布漢堡出自「WAGYU BURGER HIROKIYA」和牛漢堡專賣店，本店位於東京六本木！好消息，這瀑布漢堡即將從東京六本木搬到台北！台北晶華酒店於今(19)日起至明(2027)年1月3日止，於一樓azie中庭推出六款以100%日本A5和牛製作的漢堡。除了招牌「熔岩起司瀑布和牛堡」之外，還有「極上和牛堡」、「松露蒜味美乃滋和牛堡」、「塔塔醬酪梨蛋黃和牛堡」、「照燒歐姆蛋和牛堡」等店內人氣品項也原汁原味來台，品牌更為晶華獨家研發「辣醬雙蟹和牛堡」。另，azie也推出以晶透冰峰點綴的「冰山瑪奇朵」，讓盤中的熱融起司瀑布與杯上的冰山成就了一冷一熱的視覺效果，成為此次快閃的拍照亮點。

WAGYU BURGER HIROKIYA創辦人池島廣樹曾是活躍於東京俱樂部的DJ，也是一年走訪超過300家燒肉店的燒肉迷。2022年，他在東京惠比壽開設首間HIROKIYA燒肉店，將DJ掌握現場節奏的經驗帶進餐桌。2025年5月，他在六本木開設和牛漢堡專賣店，並將「娛樂燒肉」的表演風格延伸至漢堡，開業不到一年，餐廳即入選日本Tabelog 2026「漢堡百名店」，也因桌邊起司瀑布秀而爆紅。









招牌「熔岩起司瀑布和牛堡」桌邊淋上起司，畫面感十足







招牌「熔岩起司瀑布和牛堡」





此次快閃，最大的亮點就是──招牌的「熔岩起司瀑布和牛堡」，服務人員會先端出夾著厚實A5和牛肉排的漢堡，之後將熱融起司倒入麵包頂上放置的小鋼圈中，最後向上抽起小鋼圈、金黃起司就會如瀑布一般傾瀉而下，覆滿圓潤的麵包頂、沿著堡身滑落，漫過肉排邊緣，最後在盤底匯成一圈，這時，食客需戴上店家備妥的手套才能享用，濃厚奶香伴著A5和牛的飽滿肉汁令人大呼過癮。











晶華獨家「辣醬雙蟹和牛堡」







另，池島廣樹為此次快閃，特別為晶華獨家打造出將鱈場蟹腳與松葉蟹肉裹上微辣醬汁，堆疊在金黃起司與厚實的A5和牛肉排上的「辣醬雙蟹和牛堡」，大口咬下的瞬間先嚐到雙蟹鮮甜，接著是起司奶香與和牛油脂的甘甜，辣醬的辛香留在尾韻，海味、肉香與辣味在同一口裡各有層次。







松露蒜味美乃滋和牛堡







塔塔醬酪梨蛋黃和牛堡





若想細嚐和牛本身的肉香，推薦這款經典「HIROKIYA極上和牛堡」，厚實的和牛漢堡排經鐵板煎烤與爐烤，外層焦香、內裡多汁，經過慢火煎炒出的焦化洋蔥，柔和的香甜滋味與豐腴的和牛油脂相互幫襯出獨一無二的美味。另，還有以切片酪梨、塔塔醬與蛋黃搭配照燒和牛肉排，蛋汁流下時與酪梨的滑潤口感交融的「塔塔醬酪梨蛋黃和牛堡」；將墨魚汁與松露油拌入蒜味美乃滋，搭配煎得焦香、多汁的日本A5和牛漢堡排，再佐以特製番茄肉醬，入口時，松露與蒜香率先散開，番茄的微酸襯出和牛油脂的甘甜，帶出宛如義式肉醬般的醇厚滋味的「松露蒜味美乃滋和牛堡」等。





照燒歐姆蛋和牛堡



今年晶華引進日本SANTA冠軍蛋包飯，讓流心蛋成為餐桌上的話題後，「照燒歐姆蛋和牛堡」也把柔滑蛋香帶進漢堡。流心歐姆蛋疊在厚實的和牛漢堡排上，搭配甘甜的照燒醬與微酸的塔塔醬。大口咬下，流心蛋裹住肉排，照燒醬襯出和牛焦香，塔塔醬則為濃郁的蛋香與肉汁添上一抹清爽。

呼應視覺系漢堡，azie同步推出極度吸睛的「冰山瑪奇朵」，在深色咖啡上放上一座晶透的小冰山。與招牌和牛堡同桌時，盤中是沿著漢堡流下的熱融起司，杯上是透亮的冰峰，一冷一熱同框相當吸睛。客座菜單中另有檸檬或萊姆口味的「HIROKIYA蘇打」及「青檸老梅可樂」等清爽飲品可供點用，讓東西合併的漢堡大餐更加對味。上述漢堡每份NT＄980元+10%起，飲品NT＄220元+10%。



活動期間辣醬雙蟹、HIROKIY極上以及松露蒜味美乃滋三款和牛堡同步開放外帶，欲品嚐的民眾可至「晶華美食到你家」網站預定。



以上圖片：台北晶華提供