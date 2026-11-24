AI重點 文章重點整理： 重點一： 台灣虎航與故宮合作推出國寶彩繪機「國寶出遊去」

台灣虎航與故宮合作推出國寶彩繪機「國寶出遊去」 重點二： 機身結合翠玉白菜等10件典藏，首航由桃園飛往福岡。

機身結合翠玉白菜等10件典藏，首航由桃園飛往福岡。 重點三：同步推出聯名周邊與登機證優惠，延伸文化旅遊體驗。

台灣虎航X國立故宮博物院聯名彩繪機





【旅遊經 洪書瑱報導】







台灣虎航彩繪機空中走秀又有新造型了，此次將故宮文物，如：「翠玉白菜」、「肉形石」、「毛公鼎」等10大典藏文物化為美學穿上身！台灣虎航於今(2026)年9月底攜手國立故宮博物院展開跨界合作，將10件舉世聞名的國寶級文物與畫作幻化為機身設計，打造集結歷史與現代創意的聯名彩繪機──名為「國寶出遊去」，已在今(19)日正式啟航，首航航班為IT240由桃園飛往福岡，不僅象徵我國文化美學躍上國際天空，更重現且傳承台日兩地12年前的文化交流與深厚情意，航迷們共同捕捉「這」難得畫面，也正式宣告最具代表性的「空中名片」翱翔天際！























此次聯名彩繪機機身視覺以《富春山居圖》的山稜線為底蘊，生動集結故宮人氣三寶「翠玉白菜」、「肉形石」、「毛公鼎」，以及「雕橄欖核舟」、「玉龍」、「玉貓」、「青花穿蓮龍紋天球瓶」、「鬥彩雞缸杯」與古代神獸「玉辟邪」等10大珍貴典藏，讓舉世聞名的國寶在萬呎高空驚艷合體。

國立故宮博物院與日本福岡的淵源極為深厚，早在2014年10月，故宮曾在福岡縣太宰府市的日本九州國立博物館，舉辦「神品至寶」特展。該展覽為我國故宮典藏精品文物首度赴日本展出，也是第一次借展亞洲國家，其中高人氣的國寶級藏品「肉形石」更於九州會場進行期間限定展出，吸引無數日本民眾一睹文物風采，寫下台日文化交流極具代表性的一頁。





除了機身設計驚艷登場，也將創意延伸至周邊，台灣虎航與故宮攜手推出一系列精緻周邊商品，包含：萬眾矚目的「台灣虎航X故宮聯名彩繪模型飛機(1:150)」、融合故宮古畫與虎將俏皮視覺的「飛虎將眼罩」，以及實用的化妝包、手機袋與撲克牌等旅行配件，旅客可至tigerselect虎禮選([tigerselect.tigerairtw.com]tigerselect.tigerairtw.com)選購，讓虎迷與文化愛好者都能輕鬆帶回家。





此外，台灣虎航與國立故宮博物院更推出專屬登機證優惠活動，即日起至2027年12月31日止，凡持台灣虎航登機證至國立故宮博物院，即可享有國立故宮博物院南、北院臨櫃購買門票9折，以及附設博物館商店指定9折優惠(部分商品除外)，鼓勵國內外旅客搭機之餘，也能走進故宮親睹國寶風采。

為慶祝聯名彩繪機盛大首航，所搭乘首航航班IT240的旅客，皆可獲得台灣虎航精心準備的限定首航聯名購物袋乙份。這架載著濃厚文化意象的彩繪機宛如一座空中博物院，沿著當年的文化足跡再次翱翔天際、飛抵福岡，期許透過台灣虎航航班將台灣獨有的文化魅力再次驚艷國際，為旅客提供獨一無二的文化搭乘體驗。





台灣虎航為台灣唯一的低成本航空，目前共飛航日本、韓國及越南等地區，更是飛航日本、韓國最多航點的國籍航空。相關航路及航班等訊息，可至台灣虎航官網(www.tigerairtw.com)、台灣虎航官方粉絲專頁或IG查詢！

以上圖片：台灣虎航提供