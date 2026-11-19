AI重點 文章重點整理： 重點一： 2026台灣國際茶業博覽會聚焦茶與咖啡的創新應用。

2026台灣國際茶業博覽會聚焦茶與咖啡的創新應用。 重點二： 農糧署以茶的多元宇宙呈現茶飲、茶食與茶永續。

農糧署以茶的多元宇宙呈現茶飲、茶食與茶永續。 重點三：台東紅烏龍與嘉義雙品牌展現地方風土與職人實力。

每年台灣的茶與咖啡產業總有不少令人驚喜的新發展，今年的「2026台灣國際茶業博覽會」更讓人眼睛一亮！11月13日至16日於台北南港展覽館1館剛落幕，集結全台各地茶農、茶廠與咖啡莊園，從傳統茶文化到創意調飲，讓人重新認識台灣茶與咖啡的無限可能。

這次展覽最主場，想當然要先介紹農糧署了，農糧署以「茶的多元宇宙」為主題打造的形象館。原來茶不只是坐下來泡一壺、慢慢品嚐，也能融入甜點、料理、生活美學，甚至結合永續概念。透過茶飲、茶食、茶料理、茶生活及茶永續五大主題，讓傳統茶文化有了更多元的呈現方式。

現場的真是無敵多，我這次比較停留於台東和嘉義，所以就以這兩館做主要分享：

台東紅烏龍

以巨大的鹿頭形象吸引人的目光，展場位置挺好，隨便走都會看到。

台東紅烏龍也迎來18歲成年禮！從2008年研發至今，這款具有台東特色的茶，已經逐漸發展出自己的品牌魅力。今年台東縣政府以「出發！探索紅烏龍TEAKI宇宙」為主題，將Tiki南島雞尾酒文化與Tea結合，創造出全新的茶調飲概念。紅烏龍不再只是熱茶或冷泡茶，也能延伸成氣泡飲、調酒，展現年輕又充滿創意的一面。

館內設計了茶譜和座位，依照時間流程會有講解活動，看起來是想呈現文化，像是來一趟深度之旅的感覺，提供有興趣的人駐足於此可多做了解，特定幾天也有調酒師在現場調飲料，我覺得台東館是這次展覽內最不商業感的一館。

台東紅烏龍，多低海拔，主靠烘培技術來提出特有的紅烏龍香氣，兼具紅茶的熟果甜香與烏龍茶的甘醇喉韻，茶湯呈琥珀橙紅色，口感滑順圓潤且不易苦澀，外觀多為半球形烏紅帶光澤。熟果蜜香是來自高發酵與萎凋工藝轉化出熱帶水果般的熟果香，若茶芽經小綠葉蟬叮咬，還會帶有自然的蜂蜜香氣，經焙火熟成後，常伴隨焦糖、堅果或溫潤的木質香，增添厚實度。茶湯喝起來多半入口甜潤滑順，尾韻生津回甘，是我覺得喝了好入門的茶，而且也不太礙胃的茶。

嘉義「高山茶都．嘉義」、「啡嚐嘉義」

這次展覽值得一提的，還有嘉義縣帶來的「高山茶都．嘉義」與「啡嚐嘉義」雙品牌，本次一起展出的還有番路鄉農會，帶來了蠻多配茶的小食。嘉義不只有阿里山美景，更是台灣高山茶與精品咖啡的重要產區。今年集結16家茶葉業者、12家咖啡莊園參展，另外還有4家嘉義咖啡莊園進駐台灣精選咖啡可可館，將大阿里山的風土與職人精神一次呈現在展場。

阿里山高山茶，最迷人的就是高海拔、雲霧與日夜溫差所孕育出的細緻風味；而嘉義精品咖啡則因不同產區海拔、咖啡品種與後製技術，展現豐富的風味層次。一山雙韻，茶與咖啡各有特色，也讓人感受到嘉義農業精品化的成果。

值得一提的是，嘉義縣近年積極推動「啡嚐嘉義」品牌，不僅拓展日本、新加坡等海外市場，今年更首度舉辦大型啡嚐嘉義咖啡節，集結30家咖啡莊園與國內外職人交流，讓嘉義咖啡從產地走向國際。

除了品嚐各地好茶與精品咖啡，展場還安排茶思特創意調飲、古式手炒茶示範、侍茶師競賽及各項專業評鑑活動，讓民眾有機會近距離認識製茶技藝與茶飲創新。購買茶葉時，也可以留意產品包裝上的產銷履歷、有機標章或溯源農糧產品追溯條碼，從產地到製程都能多一分安心。

如果你也喜歡茶、咖啡，或是對台灣農產與地方文化有興趣，這類展覽真的很值得安排時間走走。從一杯茶認識一座山，從一杯咖啡探索一片土地，才發現台灣的好味道，背後都有許多職人長年累積的故事。

而嘉義的茶與咖啡魅力還不只如此！12月5日至13日，「高山茶都．嘉義」將於嘉義縣中埔穀倉農創園區登場，以「一杯茶，走進一座山」為主題，延續茶文化與生活美學的結合。下次有機會，不妨親自走一趟嘉義，讓味蕾帶路，感受這座山城的雙金魅力！