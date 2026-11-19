AI重點 文章重點整理： 重點一： WUSATA攜手美西各州農業廳赴台媒合拓銷。

WUSATA攜手美西各州農業廳赴台媒合拓銷。 重點二： 展出有機烈酒、精釀啤酒與功能性飲品原料。

展出有機烈酒、精釀啤酒與功能性飲品原料。 重點三：多數品牌尚未進台灣通路，盼尋找代理商。

大家耳熟能詳的酒類多半是葡萄酒、法國香檳、威士忌、伏特加、琴酒、啤酒等，不過其實在美國也有自己醞釀的酒類喔，品質精純、而且主打有機永續。這次「美國西部農業貿易協會」（Western U.S. Agricultural Trade Association，WUSATA）就攜手與美西各州農業廳，將美國西部優質的酒類飲品及非酒精類飲品介紹到台灣市場，而11月11、12日舉辦在教父牛排（台北漢來酒店內）登場的，便是一場展覽會、兼媒合會。

＊媒合會的意思就是說，這些廠商目前沒有台灣代理，要透過這個活動，來認識台灣的代理商，若有媒合成功，那我們就有機會在通路上買到這些廠商們的酒、或原物料囉！

美國西部農業貿易協會WUSATA官網：www.wusata.org

※ 未滿18歲禁止飲酒。禁止酒駕。飲酒過量，有礙健康

酒商老闆們與他們的人氣酒品

這天來參展的每一個廠商都很有自己的特色，為了不讓大家眼花撩亂，我特地做了組圖，讓大家可以清楚認識這些從美西來的酒商老闆和他們的酒。

美國西部地大物博，這次引進的10家 飲料廠商，包含葡萄酒、威士忌、精釀啤酒、調酒、琴酒等酒精飲料，以及果汁、機能飲料等。共同的元素就是講究產地風土，以「純淨水源」、「天然永續」、「職人精釀」與「創新即飲」四大特色，其中有多款飲品使用有機原料，對土地友善，讓地球永續。各家老闆們使出看家本領，秀出好貨！從伏特加、啤酒、苦精、琴酒、威士忌、葡萄酒、果泥、蛋白飲。

※ 未滿18歲禁止飲酒。禁止酒駕。飲酒過量，有礙健康

這天只見各家老闆們紛紛使出看家本領，秀出好貨！從伏特加、啤酒、苦精、琴酒、威士忌、葡萄酒、果泥、蛋白飲，風味是各有千秋，以下一一介紹給大家：

Humboldt Distillery

來自加州北海岸洪堡縣，2012 年由化學家出身的 Abe Stevens 創立，主打有機認證烈酒；有機伏特加為加州銷售第一的有機伏特加，另有有機香料蘭姆酒、金色蘭姆酒。 Humboldt Distillery是當地首家取得美國農業部有機認證（USDA Organic）的工藝蒸餾酒場，秉持永續生態理念，嚴選有機農作物和純水，打造天然風味的有機伏特加和香料蘭姆酒。這天展出的是：

Humboldt Distillery Organic Vodka：全加州銷量領先的有機伏特加，採用美國在地有機甘蔗蒸餾而成，口感極致純淨，酒液帶有淡淡的香草與柑橘風味，直接純飲順口無負擔，作為調酒基底亦完美相襯。

Humboldt Distillery Organic Spiced Rum：採用美國在地有機甘蔗蒸餾而成，並融入獨家有機香料配方。入口感受些許乾爽的橡木香氣，隨後轉為柔和的金銀花花蜜甘甜，並伴隨著適度的香料風味，整體口感溫潤而均衡。

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Jeremiah Johnson Brewing Company

來自蒙大拿州，使用蒙大拿「黃金三角」在地原料的精釀啤酒，包括 Citra IPA、Hazy IPA、香草波特等。

Mountain Man Scotch Ale：啤酒口感濃郁且富含層次，完美融合了太妃糖、黑巧克力、焦糖與黑糖蜜的麥芽風味，並帶有一絲細致的櫻桃木煙燻香氣，帶來順口且酒體平衡的完美餘韻。

Hazy Pale Ale：大量使用了 Azacca 酒花，帶有濃郁多汁的芒果、熱帶水果與柑橘香氣，同時降低了酒精濃度，更加輕鬆易飲。

仔細品嚐了現場的啤酒，發現啤酒花的香氣很香，也不會苦，喝起來格外順口。而眼尖的你有發現包裝眼熟嗎？目前這幾款在台灣ABV連鎖餐酒館餐廳有在販售，有興趣的粉絲們可以嚐鮮！

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King Floyd’s

來自加州的 King Floyd's以舊金山 Barbary Coast 為靈感的得獎雞尾酒苦精與調酒用品，供應專業調酒師與零售通路。老闆本人說，他這樣洋洋灑灑至少五十種！招牌的是薑，只用天然萃取，他也開發了其他種，香氣都特別又濃郁，期待有機會可以進入台灣市場更被廣泛運用囉！

Aromatic Bitters：經典調酒靈魂！融合龍膽草、丁香、小豆蔻與柑橘皮等有機草本萃取。滴入數滴即可為經典調酒增添深邃層次與豐富香氣。

Barrel Aged Aromatic：將經典草本苦精放進法式橡木桶中長時間陳釀。吸附了橡木桶帶來的焦糖、香草與木質單寧香氣，風味更顯圓潤與厚實。

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Whistling Andy Distilling

來自蒙大拿州，屢獲獎項的精釀蒸餾廠，選用在地穀物製作威士忌、琴酒、蘭姆酒等。

Montana Straight Bourbon Whiskey：柔和甘甜的玉米基底，交織著大麥、小麥與黑麥的細緻層次。每批波本威士忌均經過美國白橡木桶陳釀與精心打造。

Hibiscus Coconut Rum：以黑糖蜜與原糖蒸餾出的優質蘭姆酒為底，直接浸泡天然洛神花與椰子。呈迷人的粉紅酒色，帶有洛神花酸甜花香與熱帶椰香，風味極佳。

告訴你們驚人的戰績，他們的波本和威士忌，可是年銷售達兩萬瓶的喔！

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Whistling Andy Distilling

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All Berry & Fruits

來自奧勒岡州，這是這天全場唯一的原物料廠商，品牌很厲害，全球星巴克用的就是這家的糖漿！厲害了吧！可以看影音有特別說明。主打的是莓果乾、堅果、急速冷凍水果、濃縮果汁、果泥與水果粉，供應飲料、烘焙業者，並提供代工自有品牌。以往的果泥大多需要冷凍保存，但近年來開發了新的技術，常溫也可以保存，這樣可以更方便廠商和消費者運用了！

IQF, Individually Quick Frozen：採用先進的個別急速冷凍技術，在採收當下迅速鎖住新鮮莓果的風味、營養與鮮亮色澤，是釀造水果啤酒或調酒的優質原料。

Concentrated Juice & Fruit Purée：採用無添加的天然果肉打碎與濃縮處理，保留水果最純粹的糖分與酸度，廣泛應用於精釀氣泡水、水果調酒與各類飲料研發。

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East-West International Group

來自俄亥俄州，光看罐裝包裝就覺得很繽紛！代表酒有 Mixed-Up Cocktail Co. 罐裝調酒（8–10% ABV）、Melting Forest 無糖機能氣泡飲、MYND 氣泡蛋白水。不管有沒有氣泡，你都能找到你喜歡的口味飲品，算是蠻照顧大眾每個TA群的！

MIXED-UP Cocktail Co.：是美西熱銷的罐裝即飲調酒品牌。主打以真實烈酒與天然果汁調配，免去複雜調酒手續，隨手打開即可享受酒吧等級的經典雞尾酒風味。

Functional Beverages (MELTING FOREST、MYND)：主打健康潮流的功能性草本飲料品牌。例如 MELTING FOREST 結合藥用真菌與天然果香；MYND 則主打植物草本舒緩風味，滿足現代人對健康與放鬆的雙重需求。

據說目前已有廠商在接洽，很期待日後在台灣鋪路熱賣呢！

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Calwise Spirits Co.

來自風光明媚的美國加州，Big Sur 琴酒以葡萄酒葡萄與大蘇爾原生植物蒸餾；Axe Hole 威士忌系列（波本、野生藍莓、蘋果派）；加州香橙利口酒。這天帶來三種風味的威士忌，不喝還好，一喝驚為天人！傳統的、野生藍莓的、蘋果派的，風味都很有趣獨特。

Big Sur Gin- Classic：採用釀酒葡萄為基底蒸餾而成，除杜松子與檸檬皮等傳統原料外，更融入了白鼠尾草、接骨木莓與月桂葉進行蒸餾，將大蘇爾山丘的自然氣息完美凝練於酒液之中。

Axe Hole Bourbon Whiskey：與 Firestone Walker 酒廠合作，巧克力大麥為這款在美國橡木桶中陳釀三年的波本威士忌，帶來了濃郁且帶有烘烤香氣的層次與風味。

這天喝了野生藍莓的和蘋果派，實在非常好喝，喝醇的就非常濃郁，加了氣泡水享用，就成了妹酒，沁涼酸甜可口，期待快點上市，才能造福各位酒控啊！

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Two Mountain Winery

2002 年創立，來自美國華盛頓州雅基馬山谷，又稱做雙山酒莊，以永續農業理念經營自有葡萄酒園，從栽培釀造都重視土地管理和品質控管，落實真正永續。Rawn 兄弟以永續認證葡萄釀造 100% 自有葡萄園酒款，兼具舊世界結構與新世界風味。這天帶來了幾款的葡萄酒：

Cabernet Sauvignon：法式優雅遇上華盛頓州的豐富個性！黑莓派、烘焙香料、乾燥牛至、少許牛肉高湯以及隱約的味噌醇厚感，與法國橡木桶的香料氣息與甘甜完美融合，為這款葡萄酒奠定複雜卻浪漫的口感基礎。

Hidden Horse No. 22：由Cabernet Sauvignon、Merlot、Malbec與Cabernet Franc調配而成，率先展現出黑皮水果、菸草與白胡椒的濃郁香氣；緊接著是黑莓、黑櫻桃與香草的風味，在烘烤橡木桶的氣息包覆下相得益彰。

我個人覺得這家的葡萄酒真的很複雜又迷人，帶有熟果、菸草、又有香草等香氣，美式與法式的融合，很耐人尋味。

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Valley View Winery

來自奧勒岡州，1972 年創立的南奧勒岡先驅酒莊，重視有機栽培與原生酵母；含 Valley View 系列與小量生產的 Domaine Rogue 系列。眼前這位是第二代掌門人，他解釋說明：山谷景觀酒莊位在奧勒岡州，善用在地高海拔、日照充足的特性，釀造出卡本內、梅洛等葡萄酒，風格多元，有美西葡萄酒產區的豐富層次特性。這天帶來了兩款葡萄酒：

Valley View 系列：作為酒莊經典入門款，主打親民且果香明亮的日常餐酒。紅酒飽滿順口、白酒清爽果香充足，極適合居家搭餐與聚會品飲。

Domaine Rogue 系列：酒莊的旗艦高階系列，嚴選單一特級葡萄園樹齡最老、品質最佳的葡萄釀造。經長時間法式橡木桶熟成，結構紮實且具備極佳陳年潛力。

葡萄酒主要是兩種路線，一種是基本入門一種是高階。以高階來說，秉持50/50的理念，選用50歲以上的老樹，釀造出來的葡萄酒，風味會更醇厚。

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Redwood International

來自加州的Redwood International專營亞洲市場的出口商，品項包括納帕谷卡本內蘇維濃、精釀啤酒與肯塔基純波本威士忌。

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從這些職人們的眼神裡不乏對自家產品的自信與熱愛，不過大多數的產品目前尚未上架台灣通路（倒是全美都買得到），目前正尋找媒合機會，基於消費者而言，當然是希望這些美好的產品能越早進台灣越好囉！這樣台灣的酒控們可以早日品嚐到好好喝的酒！

※ 未滿18歲禁止飲酒。禁止酒駕。飲酒過量，有礙健康康

有興趣的朋友們，可以到社群上搜尋：

@WUSATA

#WUSATA

#美國西部農業貿易協會

#2026美國西部精釀飲品及原料拓銷展示會

#2026 WUSATA Taiwan Craft Beverage and Beverage Ingredients Outbound Mission

以上都可以循線找到他們進一步瞭解詳細內容囉！