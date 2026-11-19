2026-11-19 15:21 女子漾／編輯金柔葳
2026必喝10間抹茶飲料店！迷客夏、龜記推新品，這家45元就喝得到日本靜岡抹茶
抹茶控集合！從便利好買的手搖飲、濃郁系抹茶拿鐵，到日本茶職人現場手刷的純抹茶，現在想喝抹茶可不只有一種選擇，這次整理 2026 年 10 間抹茶飲料店推薦，包含迷客夏、白巷子、天仁茗茶⋯等人氣店家，帶你一次掌握各店特色、推薦品項、菜單價格與店家資訊，抹茶控下次想喝就不用再苦惱啦！
文章目錄
抹茶飲料店必喝推薦 1. 白巷子
白巷子除了招牌水果茶、純茶系列，也有抹茶拿鐵可以選擇，喜歡抹茶與紅豆搭配的人，還能選擇紅豆抹茶拿鐵，讓抹茶微苦茶香與蜜紅豆的甜味交織，喝起來更有層次，整體價位相對親民，適合平常想喝抹茶、又不想每次都花百元以上的抹茶控。
抹茶拿鐵：大杯約 70 元
紅豆抹茶拿鐵：大杯約 85 元
抹茶飲料店必喝推薦 2. 迷客夏
迷客夏以鮮奶茶系列打響名號，這次抹茶控也有新選擇！品牌推出的「京都極選抹茶」選用日本京都森半抹茶，能單純品嚐抹茶本身的茶香；喜歡奶香的人則可以選擇「京都極選抹茶鮮奶」讓抹茶與鮮奶交織出滑順口感，無論想喝茶感明顯的抹茶，或是偏好奶香濃郁的拿鐵都有選擇，想喝抹茶不用特地跑專門店，附近迷客夏就能解決！
京都極選抹茶：中杯 60 元、大杯 70 元
京都極選抹茶鮮奶：中杯 100 元
抹茶飲料店必喝推薦 3. 星巴克
星巴克的「醇濃抹茶那堤」是不少抹茶控熟悉的經典選擇，使用日本純抹茶搭配新鮮牛奶與原味糖漿，喝得到抹茶本身的香氣與微苦韻，另一款「冰醇濃抹茶那堤」則適合炎熱天氣，冰涼口感更清爽，值得一提的是，星巴克抹茶那堤可以調整甜度，甚至能選擇不另外添加糖，讓想降低甜度、享受抹茶原味的人有更多客製化空間。
醇濃抹茶那堤：中杯 145 元、大杯 160 元、特大杯 175 元
冰醇濃抹茶那堤：中杯 145 元、大杯 160 元、特大杯 175 元
抹茶飲料店必喝推薦 4. UG
UG TEA 以茶飲製作與創新風味受到關注，抹茶系列則選用日本靜岡抹茶，推出「凝綠厚抹」與「茉窨極抹」等品項，其中「凝綠厚抹」主打抹茶與奶香交織，適合喜歡濃郁抹茶風味的人；「茉窨極抹」則將靜岡抹茶融入品牌人氣三窨十五茉茶底，入口除了抹茶香，還能感受到茉莉花香，風味更有層次；中山南西門市、忠孝敦化門市限定販售。
凝綠厚抹：門市售價皆為 95 元、外送平台 115 元
茉窨極抹：門市售價皆為 95 元、外送平台 115 元
抹茶飲料店必喝推薦 5. 天仁茗茶
天仁茗茶以茶葉與茶飲為品牌核心，抹茶系列也有不同喝法，包含「極上抹茶」、「極上抹茶拿鐵」與「極上抹茶濃拿鐵」想喝茶感單純一點，可以選擇極上抹茶；喜歡奶香的人則能挑選抹茶拿鐵，濃抹茶派還有濃拿鐵可以選擇，另外，部分門市也有抹茶冰淇淋奶綠等品項，讓抹茶控不只能喝到茶香，也能搭配奶香與冰淇淋口感。
極上抹茶 M $80、L $90
極上抹茶濃拿鐵 L $140
極上抹茶脆珠冰沙 M $110
極上抹茶鹽奶霜 M $110、L $130
抹茶飲料店必喝推薦 6. CAMA
平常習慣喝咖啡的人，也能在 CAMA 找到抹茶選擇！店內的「抹茶拿鐵」將抹茶與牛奶結合，和一般咖啡拿鐵相比，多了抹茶特有的茶香與微苦風味，適合想換換口味、又不想完全放棄奶香飲品的人，CAMA 提供中杯、大杯與特大杯選擇，無論是早上通勤、下午工作提神，或是想找一杯搭配甜點的飲料，都能依照自己的飲用習慣挑選。
抹茶拿鐵：中杯 100 元、大杯 120 元、特大杯 140 元
抹茶飲料店必喝推薦 7. 龜記
龜記在 2026 年 11 月推出全新「抹茶新韻」系列，這次不是單純使用日本抹茶粉，而是以台灣在地茶菁結合傳統蒸菁工法與低溫研磨技術，打造帶有鮮綠茶香的抹茶飲品，首波推出「冷萃抹茶王」與「抹茶王鮮乳」前者將蒸菁綠茶與招牌茶王結合，適合喜歡清爽茶感的人；後者加入鮮乳，讓茶香多了奶香陪襯，此外，品牌也預告推出燕麥奶版本，讓抹茶飲品有更多選擇。
冷萃抹茶王：65 元
抹茶王鮮乳：80 元
抹茶飲料店必喝推薦 8. 拾汣茶屋
拾汣茶屋除了平價茶飲，也有靜岡抹茶系列，從純抹茶到奶香系飲品都能找到選擇，喜歡抹茶原味的人，可以選擇「靜岡一番抹茶」直接感受茶香；偏好奶香則能試試「靜岡抹茶厚奶」與「靜岡抹茶生乳」想要多一點口感變化，還有加入蕎麥元素的「抹茶蕎麥拿鐵」整體價位落在百元以內，對想嘗試不同抹茶風味、又不想花太多預算的人來說，是相對好入手的手搖飲選擇。
靜岡一番抹茶：中杯 45 元、大杯 55 元
靜岡抹茶厚奶：中杯 55 元、大杯 65 元
靜岡抹茶生乳：中杯 60 元、大杯 70 元
靜岡抹茶香檸：中杯 60 元、大杯 70 元
抹茶蕎麥拿鐵：中杯 65 元、大杯 75 元
抹茶飲料店必喝推薦 9. 萬波
萬波除了招牌島嶼紅茶與水果茶，也有以抹茶風味為主的「棲心綠奶茶」適合想喝點不一樣茶飲的抹茶控，這款飲品將抹茶的清新茶香與奶茶結合，入口帶有茶韻與奶香，和一般以紅茶為基底的奶茶有所不同。
棲心綠奶茶：售價 65 元
抹茶飲料店必喝推薦 10. 大茗
大茗本位製茶堂的抹茶系列選用日本靜岡抹茶，除了經典抹茶拿鐵，還推出多款創意搭配，讓抹茶不只可以配鮮奶，還能與海苔奶蓋、蕎麥凍、Espresso 甚至優格組合，其中「青抹浮島」以抹茶鮮奶搭配酪梨奶蓋與海苔粉，鹹甜風味相當有記憶點；「抹茶拿鐵 Espresso」則加入咖啡濃縮，適合喜歡苦韻與成熟風味的人。
青抹浮島：門市 89 元
抹茶拿鐵 Espresso：門市 99 元
抹茶拿鐵：中杯門市 79 元、大杯門市 89 元
抹一點酸：門市 99 元
青抹蕎麥凍奶：門市 89 元
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