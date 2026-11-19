11月速食新品太精彩！肯德基攜手漫威《復仇者聯盟：末日崛起》，推出暗黑漢堡、黑色蛋撻，還有上校爺爺變身末日博士的限定盲盒公仔，加價99元就能收藏！摩斯漢堡則端出雙層和牛起司堡、煙燻火雞堡，最低45元就能嚐鮮新品；頂呱呱也祭出平日下午茶優惠，炸雞搭飲料只要79元。這篇女子漾整理肯德基、摩斯漢堡、頂呱呱3大速食品牌最新菜單、價格與優惠時間，想吃新品、搶聯名周邊的朋友趕快筆記！

1.肯德基｜漫威末日博士聯名登場！暗黑漢堡115元、盲盒加價99元

漫威迷準備開吃！肯德基攜手《復仇者聯盟：末日崛起》，11月24日至2027年1月4日推出限定「末日全餐」，以反派角色末日博士的黑綠配色打造一系列新品。其中最吸睛的「末日漢堡」售價115元，黑色麵包夾入咔啦雞腿排、起司、生菜與酸黃瓜，再搭配可樂風味醬及煙燻綠醬，視覺效果相當搶眼。

圖片來源：品牌提供。肯德基以末日博士標誌性的黑綠配色為靈感，打造一系列視覺與味覺雙重衝擊的限定美味，從主餐、點心到甜點，全面迎接末日降臨。

其他新品還有撒上蒜香、洋蔥等辛香料的「末日嚼起無骨雞腿霸」2塊129元、搭配可樂醬的「末日起司條」75元，以及黑色酥皮搭配抹茶慕斯的「末日蛋撻」49元。適合多人聚餐的「末日派對盒」則集結炸雞、起司條、薯條、蛋撻及四款沾醬，優惠價888元。

圖片來源：品牌提供。肯德基台北八德店也將限時化身「末日庇護所」，無論是與末日博士主題裝飾合影，或手拿『末日漢堡』趣味擺拍，都能輕鬆拍出充滿末日氛圍的吸睛照片。

這次最讓收藏控心動的，就是上校爺爺化身漫威角色的5款限定盲盒公仔！包含末日博士、雷神索爾、獨眼龍、石頭人與金牌手，購買指定末日系列餐點即可加價99元隨機獲得一款，11月24日上午10點30分開賣，售完為止。

圖片來源：品牌提供。這次連肯德基上校爺爺也扮成漫威宇宙英雄，每款都巧妙結合上校爺爺的經典形象與漫威角色特色，更融入肯德基標誌性元素，打造五款趣味十足的限定盲盒收藏公仔。

另外，台北八德餐廳也將限時變身「末日庇護所」，11月24日至30日期間，內用並透過預訂快取購買指定「末日漢堡XL全明星餐」，還能獲得一次扭蛋機會，有機會帶走限定周邊，數量有限送完為止。

肯德基新品資訊： 末日漢堡：115元

末日嚼起無骨雞腿霸2塊：129元

末日起司條＋可樂醬：75元

末日蛋撻：49元

末日派對盒：888元

漫威限定盲盒：指定餐點加價99元

活動期間：2026年11月24日至2027年1月4日，部分品項售完為止

2.摩斯漢堡｜雙層和牛起司堡159元！火雞堡、紅豆乳酪貝果接力登場

喜歡濃郁起司與厚實肉排的漢堡控，這次可以鎖定摩斯漢堡！11月16日推出的「和牛二重奏起司堡」售價159元，使用100%澳洲和牛製成雙層漢堡排，搭配馬茲瑞拉起司、切達起司、炒洋菇及蒜香照燒醬，雙層肉排配上雙重起司，光看組合就很有飽足感。11月16日至12月15日期間，會員還能享有搭配雞塊、月亮薯及大杯冰紅茶的239元嚐鮮套餐。

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想換換口味，也可以試試11月23日登場的「波特櫻桃乳酪火雞堡」，售價180元。選用台灣火雞肉，以龍眼木煙燻蒸製，再搭配乳酪醬、番茄、萵苣及黑櫻桃熬煮的波特酒風味醬，帶出莓果酸甜與煙燻香氣。不過這款為高鐵及桃園機場系列門市限定販售，想吃記得先確認供應門市。

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除了主餐，摩斯這波也有不少百元內新品！「紅豆乳酪貝果」65元，將高雄紅豆餡與奶油乳酪結合；「南瓜可樂餅」45元，使用北海道栗子南瓜製作；人氣「摩斯肉醬薯條」75元也重新回歸菜單。甜點則有「蜜香紅茶泡芙」60元，冷凍販售，解凍5分鐘吃起來有冰淇淋口感，放15分鐘則更滑順綿密。12月2日還將推出整尾炸蝦入餡的「海老福堡」，售價90元。

圖片來源：品牌提供

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摩斯漢堡新品資訊： 和牛二重奏起司堡：159元，11月16日上市

波特櫻桃乳酪火雞堡：180元，11月23日上市，指定門市限定

紅豆乳酪貝果：65元

南瓜可樂餅：45元

摩斯肉醬薯條：75元

蜜香紅茶泡芙：60元

海老福堡：90元，12月2日上市

3.頂呱呱｜下午茶79元起！炸雞、呱呱包加10元就有飲料

下午嘴饞又不想花太多錢？頂呱呱11月16日起推出「呱呱午茶時間」，每週一至週五下午1點至5點，精選5款人氣餐點，只要在單品價格上加10元，就能升級搭配中杯飲料的下午茶組合，最低79元起，優惠最低約72折。

圖片來源：品牌提供

其中「原味炸雞組」與「波浪薯條組」都是79元，招牌「呱呱包組」85元，喜歡重口味則有「辣味炸雞組」89元，以及帶有椒麻香氣的「青花椒鹹酥雞組」109元。每組都搭配一杯中杯可樂系列飲品，可以選擇可口可樂、雪碧、檸檬紅茶或零卡可樂。

圖片來源：品牌提供

這次優惠很適合上班族下午補充能量，或是學生放學後揪朋友吃點心。活動適用頂呱呱全台門市，但桃園機場、松山機場門市不參與，且僅限平日下午指定時段，想省錢記得抓準時間！