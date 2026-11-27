AI重點 文章重點整理： 重點一： 2026吉祥物大賽吸引435隻參賽，推動地方觀光。

2026吉祥物大賽吸引435隻參賽，推動地方觀光。 重點二： 日本地方吉祥物常來台灣宣傳家鄉特色與景點。

日本地方吉祥物常來台灣宣傳家鄉特色與景點。 重點三：宮崎犬、千葉君等5組吉祥物各有代表性故事。

【旅奇傳媒/責任編輯-陳品樺】日本透過吉祥物帶動地方城市觀光歷來已久，今年「2026吉祥物大賽」正式邁入第15屆，共吸引435隻吉祥物參賽，不僅讓更多吉祥物能嶄露頭角，歡迎民眾捕捉他們可愛逗趣的超萌身影。現場也聚集日本各地方城市、企業攤位努力推廣，藉此擴大知名度以便能吸引民眾促進地方觀光。

▲日本「2026吉祥物大賽」共435隻參賽，規模較往年盛大。 圖：日本 Sanipak 株式会社／提供

隨著知名度擴大，日本吉祥物經常飄洋過海來到台灣，在許多公開活動都能見到他們推廣家鄉的熱情活力。不只有「熊本熊」，來自日本各地方城市的吉祥物，深入台灣角落，不僅冠上地方名提升認知，也融入水果、肉品、景點等在地特色，響亮稱號讓台灣遊客能迅速認識地方城市魅力，進而安排下一趟前往該地的旅程。

宮崎縣｜宮崎犬

▲「宮崎犬」之一的「Muu-chan」戴著棕櫚樹頭套，象徵南國風情。 圖：記者 陳品樺／攝影

▲「宮崎犬」之一的「Muu-chan」戴著棕櫚樹頭套，象徵南國風情。 圖：記者 陳品樺／攝影

宮崎縣吉祥物「宮崎犬」是舞技超群的三「犬」團體！由來是日文中「縣」與「犬」同音，且各自戴著代表宮崎特色的頭套，分別是「日向夏柑橘」、「棕櫚樹」以及「宮崎地頭雞」；而牠們的名字合起來正是宮崎古稱「日向」（Himuka）。

前往宮崎的「青島神社」、「日南海岸」或「高千穗峽」旅遊時，可以留意宮崎縣廳本館或該景點公告，把握與「宮崎犬」相遇的機會。另外，前往位於宮崎縣廳8號館1樓的「宮崎物產館 KONNE」及「宮崎機場」商店，可以將迷人的「宮崎犬」周邊帶回家。

千葉縣｜千葉君

▲「千葉君」與京成電鐵吉祥物「京成熊貓」俏皮合影。 圖：記者 何昕穎／攝影

▲「千葉君」與京成電鐵吉祥物「京成熊貓」俏皮合影。 圖：記者 何昕穎／攝影

「千葉君」是居住在千葉縣的神祕生物，由千葉出身的知名插畫家，同時也是 Suica 企鵝作者－坂崎千春設計，「千葉君」的亮點是側面輪廓是千葉縣的地圖形狀，而眼睛位置是「成田機場」，小舌頭位置則是「東京迪士尼」！

位於千葉縣政府本廳舍2樓設有「千葉君的家」，現場不僅有大型公仔、造景，還可以收集千葉縣旅遊資訊；以及到「成田機場」、「千葉縣物產館」皆能買到玩偶、文具、襪子等「千葉君」周邊。

愛媛縣｜蜜柑狗狗

▲「蜜柑狗狗」的綠色蜜柑葉耳朵、白色蜜柑花尾巴，以及愛心形狀鼻子超級療癒。 圖：記者 黃千珮／攝影

▲「蜜柑狗狗」的綠色蜜柑葉耳朵、白色蜜柑花尾巴，以及愛心形狀鼻子超級療癒。 圖：記者 黃千珮／攝影

日本柑橘王國－愛媛縣特派副知事「蜜柑狗狗」，結合特產蜜柑與彷彿一隻奔跑的狗的愛媛縣地圖形狀而得名，「MICAN」除了是日文柑橘的諧音，其中的「CAN」也蘊含積極向前的正能量。

位於松山市的「蜜柑狗狗梅津寺樂園」為必訪聖地！除了參觀柑橘果汁與果凍加工廠，還有以「蜜柑狗狗」家族為主題的海景咖啡廳。而在「梅津寺樂園」1樓商店、「愛媛松山機場」、「道後溫泉」商店街，都能採買「蜜柑狗狗」周邊。

九州佐賀國際機場｜MUPPI

▲佐賀國際機場吉祥物「MUPPI」巧妙結合當地有明海彈塗魚與飛機。 圖：記者 陳品樺／攝影

▲佐賀國際機場吉祥物「MUPPI」巧妙結合當地有明海彈塗魚與飛機。 圖：記者 陳品樺／攝影

佐賀國際機場吉祥物「MUPPI」誕生於1998年機場開港之日，將棲息機場南臨的有明海彈塗魚與飛機合體，背鰭與機翼象徵海洋與天空，名字也是兩者的字首結合而成，海空兼具。

抵達九州佐賀國際機場時，「MUPPI」會擔任可愛的迎賓大使！航廈內除了有許多「MUPPI」的歡迎看板與拍照點、伴手禮店與觀光案內所可以購買周邊外，還能至頂樓「佐賀之空露台」360度眺望有明海、遠方的雲仙岳以及起降的飛機。

福島縣｜紅牛

▲福島縣將傳統玩具「紅牛」化身為推廣在地觀光的吉祥物。 圖：記者 陳品樺／攝影

▲福島縣將傳統玩具「紅牛」化身為推廣在地觀光的吉祥物。 圖：記者 陳品樺／攝影

福島縣吉祥物是會津地區流傳超過400年的傳統玩具－「紅牛」。關於「紅牛」有兩個著名的傳說：一是1611年會津大地震，一群強壯的紅毛牛協助居民搬運「圓藏寺」的巨木；二是具有驅除疫病之意，成為孩子健康長大的護身符。

必訪發源地位於奧會津柳津町「福滿虛空藏菩薩圓藏寺」，境內供奉銅製「撫牛」，摸了能招好運；而「JR會津若松站」前廣場也有一隻會點頭迎賓的大型「紅牛」。在「JR會津若松站」伴手禮店、「大內宿」、「鶴之城」都能買到「紅牛」紀念品，而鶴之城入口商店還有機會體驗彩繪！

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