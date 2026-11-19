AI重點 文章重點整理： 重點一： 長住旅行先試住 2 到 4 週，別急著賣房或退租。

長住旅行先試住 2 到 4 週，別急著賣房或退租。 重點二： 試住時要像過日子，觀察生活、預算與孤單感。

試住時要像過日子，觀察生活、預算與孤單感。 重點三：健保停保已廢止，出發前要先確認戶籍與行政安排。

50 歲後想長住旅行，最好的開始方式是：先去想住的地方試住 2 到 4 週，不賣房、不退租，健保照繳，用一個月的生活驗證這是不是你要的日子。等確定了，再做那些收不回來的決定。

這個建議聽起來很保守，但我越來越相信：人生的大決定，最好分兩步做。

今年夏天有一則日本新聞，一對 72 歲的夫妻 退休 後，把住了三十多年的四房 透天厝 賣掉，換成市區兩房的中古大樓。搬進去半年就後悔了：收納空間不夠，還得另外租倉庫；管理費和修繕基金一直漲；最讓他們失落的是，和老鄰居的往來幾乎斷了。他們說：「早知道別賣房。」

換屋如此，搬到國外長住更是如此。夢想沒有錯，錯在用一次性的決定，去賭一個還沒驗證過的生活。

一、先試住，不要先賣房：給自己留一條回家的路

我習慣用投資的角度看人生的大決定。長住旅行像是一筆投資，而「試住」就像先付一筆小小的訂金，買一個「可以反悔」的權利。

花一個月的生活費去試，最壞的結果是發現「其實不適合」，然後回家。但如果一開始就賣房、退租、把家當送人，萬一不適合，代價就不只是錢了。

研究退休遷居的逢甲大學陳昱玲博士也曾建議，準退休族可以先用旅遊踏查的方式試水溫，並且保留原本住的房子當作退路。

試住的時候，請刻意避開「觀光模式」。不要排滿景點，而是去超市買菜、搭公車、找一間會想常去的咖啡店，過一段普通的日子。觀光的興奮通常撐不過第二週，你真正要驗證的，是第三週以後的心情。

二、算清楚一個月要花多少：把預算拆成五格

長住和旅遊最大的不同，是開銷的結構。我建議把每月預算拆成五格：

第一格：住。長住可以找月租公寓，價格通常比天天住飯店划算很多。

第二格：吃。自己煮和天天外食，差距會很大。

第三格：移動。當地交通，加上往返台灣的機票。

第四格：保險。海外旅遊醫療險，加上台灣的健保費（下一段會說明為什麼還要繳）。

第五格：緊急金。至少留一個月的生活費，用來應付生病、臨時回國或東西被偷。

以熱門的泰國清邁為例，有理財網站估算，單身每月生活費大約 1.5 萬到 3 萬元台幣；馬來西亞吉隆坡約 2.5 萬到 3.5 萬元；葡萄牙里斯本約 4 萬到 5.5 萬元。實際花費因人而異，試住那一個月記帳，就是最準的數字。

三、出發前的行政清單：健保停保已經取消了

這是很多人還不知道的事：健保「停復保」制度已經在 2024 年 12 月 23 日廢止。

以前出國超過 6 個月，可以申請停保、暫停繳費；現在不行了。只要你的戶籍還在台灣，不管出國多久，健保費都要持續繳。

另一個要知道的是戶籍。依《戶籍法》，出境滿 2 年就要辦理戶籍遷出，健保也會跟著自動退保。之後回國恢復戶籍，重新加保可能要等一段時間。所以如果你只是想長住一陣子、還會回來，最好把每次離開台灣的時間抓在 2 年以內。

出發前，我建議把這幾件事列成一張清單：

• 健保費怎麼繳（設定自動扣繳最省事）。

• 如果是在職業工會投保勞保，要不要先辦退保。

• 家裡的水電、信用卡、房貸等帳單，改成自動扣款。

• 家中長輩的照顧，誰來接手、緊急時誰聯絡你。

• 備用鑰匙交給誰、信件誰幫忙收。

規定可能會調整，出發前請再到健保署、勞保局官網確認一次。

四、選城市看三件事：醫療、走路、有沒有人可以說話

很多人選長住地點，看的是風景和物價。但 50 歲以後，我會多看三件事：

第一，醫療可近性。住的地方附近有沒有能用英文或中文溝通的醫院、診所。

第二，走路友善嗎？一個需要天天開車的城市，對長住的人來說負擔很大。走得到市場、公園和咖啡店，生活才會輕鬆。

第三，有沒有可以加入的社群。語言課、瑜伽課、志工團，或當地的台灣人社群。長住最大的挑戰往往不是語言，而是孤單。

試住結束的那天，問自己一個問題：「如果明天就要回台灣，我會鬆一口氣，還是會捨不得？」這個答案，比任何排行榜都準。

寫給想出發、又還沒出發的妳

很多人想去長住，卻一直沒有出發。原因通常不是錢，而是怕：怕不習慣、怕家人反對、怕一旦走了就回不來。

所以，不要一次決定一輩子。先決定一個月就好。

真正讓人後悔的，很少是出發太晚，而是回不去了才發現，那不是自己要的生活。

如果可以先去一個地方住一個月，妳最想去哪裡？為什麼？歡迎寫信告訴我：Summer0807@gmail.com，我會一封一封讀。

我是 Summer，夢想合夥人（Dream coFounder）總經理。把人生當成一個長期經營的創業計畫。