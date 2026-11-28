AI重點 文章重點整理： 重點一： 彰化歲末演唱會12/19在鹿港體育場免費登場。

彰化歲末演唱會12/19在鹿港體育場免費登場。 重點二： 告五人、王識賢、戴愛玲等9組卡司輪番開唱。

告五人、王識賢、戴愛玲等9組卡司輪番開唱。 重點三：月影燈季12/12點燈，首度攜手米菲兔聯名。

【旅奇傳媒/編輯部報導】不用等跨年！為迎接2027年，彰化縣政府12/19（六）在「鹿港體育場」舉辦「2026彰化歲末演唱會」，「2027彰化月影燈季」 12/12點燈。日前舉辦宣傳記者會，由新生代樂團「PALLAS 帕拉斯」開場炒熱氣氛，縣長王惠美正式介紹今年豪華演出陣容，告五人、王識賢、戴愛玲等9組藝人齊聚鹿港。

另外，「2027彰化月影燈季」12/12正式點燈，並且首度攜手國際知名、深受大小朋友喜愛的超人氣 IP「米菲兔」，歡迎一起來彰化，從歲末一直歡度到新年。不用等到跨年，來彰化免費欣賞跨年演唱會等級的精彩演出，還能品嚐美食、參加摸彩、欣賞璀璨焰火，建議快安排假期，來彰化賞燈、聽音樂、品嚐美食，共同為2026年留下難忘的歲末回憶。

▲「2027彰化月影燈季」將於12月12日盛大點燈，更攜手的超人氣IP「米菲兔」，歡迎民眾一起來彰化。 圖：彰化縣政府／提供

王縣長表示，每年鄉親都非常期待「彰化歲末演唱會」，這次重磅邀請今年在台北小巨蛋開唱的超人氣樂團「告五人」擔任壓軸；還有橫跨戲劇與歌壇的實力派男神「王識賢」、歌聲充滿爆發力的鐵肺歌后「戴愛玲」，以及大家耳熟能詳的金曲歌王「沈文程」。此外，還有深受年輕人喜愛的人氣樂團「芒果醬」與新生代樂團「PALLAS 帕拉斯」，橫跨老、中、青三代的9組實力派歌手與人氣樂團輪番演出，不用跑到台北、也不用買票，只要12/19來到「鹿港體育場」就能免費欣賞！

並指出，除了精彩的演唱會，更有美食市集，讓鄉親邊聽歌、邊吃美食，最後還有長達480秒的璀璨煙火秀。並且憑115年11月至12月單張消費金額滿200元之紙本發票2張，即可兌換摸彩券1張，摸彩更準備 iPhone 18 Pro（512GB）、2台125機車、國際牌610公升電冰箱及65吋 LED 電視等大獎，豐富好禮，讓大家聽好歌、吃得開心，還有機會把大獎帶回家！

▲「彰化歲末演唱會」重磅邀請人氣樂團「告五人」擔任壓軸。 圖：彰化縣政府／提供

為了讓遊客能多留一天深度體驗鹿港，結合鹿港在地文化，推出了《行動密碼．鹿港》實境解謎體驗。活動當天購買解謎包，就能獲得100元歲末演唱會攤位現金抵用券。白天可以先到「和興青創基地」、「鹿港老街」走走，參觀「龍山寺」等古蹟，大啖肉包、麵線糊、蚵仔煎和傳統糕餅，晚上再到體育場聽演唱會，非常適合全家大小安排一趟兩天一夜的輕旅行。

此外，溫馨感恩的12月還有另一大亮點－「2027 彰化月影燈季」12/12將率先點燈！展出至2027/02/28，為期79天。今年首度與國際知名 IP「Miffy 米飛兔」聯名，打造全台首次的「米飛兔」大型光影展覽，並推出米飛兔娃娃彰化聯名款，打造充滿童趣與療癒氛圍的夢幻燈季，現場規劃特色主題燈組、限定快閃店及聯名娃娃等驚喜內容。

緊接著12/13晚間，將於「彰化縣立美術館」前廣場舉辦聖誕樹點燈活動，營造溫馨浪漫的耶誕氛圍，來賞燈拍照，感受滿滿的幸福感。

彰化，從歲末一路歡樂迎接新年！相關活動資訊，請參閱「彰化縣政府全球資訊網」。

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