2026-11-19 09:00 卡娃思 / 開心趴趴走
美食探索：古早味糯米腸【桃園大溪老街】：各有特色（阿嬤小吃、劉師父美食補給、金字塔三角湯圓）
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：大溪老街和平街聚集3家高人氣古早味糯米腸。
- 重點二：阿嬤小吃店以現蒸現切拼盤最受歡迎。
- 重點三：劉師傅與金字塔各有大份量與湯圓滷味特色。
桃園大溪老街「和平街」上有三家古早味糯米腸，是高人氣的排隊美食，和黑豬肉香腸、米血糕搭配，灑上花生粉、香菜與特製醬油膏一起享用，好吃。
特色：❶現蒸方式的吃食❷口感軟Ｑ。
一、阿嬤小吃店 - 糯米腸專賣店 😇
- 和平老街上，是當地最具知名度的糯米腸專賣店。
- 豬大腸皮包裹混有花生的糯米，現蒸現切。
- 推薦必吃經典拼盤組合「米腸、香腸、米血」，撒上的花生粉與香菜非常對味。
- 地址：桃園市大溪區和平路63號
- 電話：03 388 1543
- 營業時間：9：00~17：00，公休日：週二、四
二、劉師傅美食補給站（登龍路和平路街口轉角，阿嬤小吃店旁）😇
- 特色：糯米腸尺寸比一般店家大些。
- 蒸製的淺咖啡色糯米腸口感偏軟嫩，帶有醬香味的糯米是加了醬油。
- 常客大多點「3號餐（糯米腸加香腸切片）」搭配一顆蒸肉圓。
- 地址：大溪區登龍路23號
- 電話：03 388 1543
- 營業時間：11:00 – 18:00，週三公休。
三、金字塔三角湯圓 （中央路上）
- 招牌必吃「古早味三角湯圓」和「糯米大腸」。
- 切盤傳統滷味小菜，可作正餐的配菜，這是在地熟推薦的必吃的，也是招牌。
如果時間只夠吃一餐，三家選哪一家呢？第一次來若有選擇性障礙，以下推薦選擇順序🫠
- 看排隊的人潮來決定，阿嬤小吃店和劉師傅的店面一左一右的都在和平路，不想等太久，就選排隊人潮少一點的。
- 若要搭配湯品的三角湯圓和傳統滷味拼盤，就吃金字塔經典組合。
美食探索心得
桃園大溪是老城區，對初次來到大溪老街，若沒有方向還真的不知道吃什麼好？老街得慢慢逛才有趣，逛之前吃吃古早味美食是必須的，也才有體力漫遊體驗老成的魅力！文中所分享介紹的三家古早味糯米腸，對口味偏淡的吃原味，若要濃厚豐富層次口味的就吃店家供應的淋上了醬油膏、花生粉、香菜，絕美口感超享受的台式古早味🫠
延伸閱讀
精華 FAQ
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文章提到3家人氣店都集中在大溪老街的和平街一帶，其中阿嬤小吃店與劉師傅美食補給站相鄰，另一家金字塔三角湯圓則在中央路上，方便依人潮與行程選擇。
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阿嬤小吃店主打豬大腸皮包裹花生糯米，採現蒸現切，最推薦經典拼盤「米腸、香腸、米血」，再加上花生粉與香菜，能吃到最道地的古早味組合。
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作者建議先看排隊人潮，阿嬤小吃店和劉師傅都在和平路，挑等待較少的即可；若想一次吃到湯品與滷味，則可改選金字塔三角湯圓的經典搭配。
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