AI重點 文章重點整理： 重點一： 峇里島馬拉河遠征旅館結合動物園與非洲草原住宿。

峇里島馬拉河遠征旅館結合動物園與非洲草原住宿。 重點二： 部分客房可從陽台觀賞長頸鹿、斑馬與白犀牛活動。

部分客房可從陽台觀賞長頸鹿、斑馬與白犀牛活動。 重點三：住客還能體驗夜間籠車導覽、大象照護與獅子早餐。

到峇里島度假，除了入住海景飯店、私人泳池Villa，還有一種更特別的選擇！位於峇里島吉安雅的「馬拉河遠征旅館」（Mara River Safari Lodge），以非洲草原為設計靈感，結合野生動物園與度假住宿，讓旅客彷彿一秒置身非洲大草原。部分客房可以直接眺望動物棲地，有機會從陽台看見長頸鹿、斑馬、白犀牛等動物活動，甚至還能在餐廳隔著玻璃與獅子共進早餐，為住宿增添不一樣的體驗。

峇里島馬拉河遠征旅館（Mara River Safari Lodge）客房陽台外的動物活動區，可近距離欣賞斑馬在草地上漫步、覓食，彷彿置身非洲草原。 圖片來源： 小R攝影。

不過，我們入住當天剛好遇到長頸鹿區整修，長頸鹿被移到其他區域，因此沒有如預期在房間看到牠們，多少有點可惜。但仍能從陽台欣賞斑馬、白犀牛和藍角馬，近距離觀察動物生態。

Swala位於一樓，房內設有通往戶外的門，可以直接走到陽台欣賞周邊景觀；Twiga則位於二樓，房內附有陽台，整體視野較好。如果希望從高處欣賞動物活動區，會比較推薦選擇Twiga房型。圖片來源： 小R攝影。

非洲草原風格客房！Swala、Twiga兩種房型怎麼選？

馬拉河遠征旅館位於峇里島野生動物園（Taman Safari Bali）園區內，從建築外觀、室內裝潢到周邊景觀，都融入非洲草原元素，營造充滿異國風情的住宿氛圍。

這次入住主要介紹兩種基本房型，分別是Swala和Twiga。至於其他一臥室以上的房型，因為這次沒有選擇，就不特別介紹。

從馬拉河遠征旅館（Mara River Safari Lodge）客房陽台望出去，就是寬敞的動物活動區，不僅能欣賞綠意盎然的草原景觀，還有機會看見白犀牛、斑馬、藍角馬及長頸鹿在草地上悠閒漫步。陽台也設有介紹這四種動物生活習性與特色的解說牌，讓旅客一邊欣賞動物，一邊認識野生動物生態。 圖片來源： 小R攝影。

Swala房型位於一樓，房內設有通往陽台的門，可以直接走到戶外欣賞周邊景觀；Twiga則位於二樓，房內附有陽台，整體視野比較好。如果重視景觀視野，我個人會比較推薦Twiga。從陽台有機會看到長頸鹿、白犀牛、斑馬和藍角馬在附近活動，對喜歡動物的人來說，待在房間就能欣賞牠們的日常，相當有趣。

加購夜間野生動物園行程，可搭乘設有防護鐵籠的遊園車近距離觀察老虎，甚至有機會看見老虎跳上車頂！老虎由工作人員餵食，旅客則負責尖叫；行程也安排餵食大象、斑馬等動物的體驗。 圖片來源： 小R攝影。

加購夜間野生動物行程！搭乘籠車探索動物園

除了住宿，這次我們也加購夜間野生動物體驗套裝，當時每人約新台幣2,000元。行程包含迎賓飲品、下午6點開始的步行探索區、夜間野生動物園籠車導覽，以及非洲火舞節奏表演。

夜間行程還安排非洲風格火舞表演，舞者手持火把在舞台上熱情演出，搭配特色裝飾與現場音樂，為夜間野生動物探險增添精彩的異國風情。 圖片來源： 小R攝影。

其中最期待的就是夜間野生動物園之旅，搭乘籠車進入動物活動區，在導覽人員帶領下觀察夜間活動的動物，和白天逛動物園的感受很不一樣。晚上還有非洲風格的火舞表演，搭配現場節奏與氣氛，增添不少異國風情。

提供多種加購動物互動體驗，包括長頸鹿餵食、大象照護、狐獴餵食、鱷魚餵食及吉普車探險等，旅客可依喜好選擇不同活動，近距離認識野生動物。 圖片來源： 小R攝影。

馬拉河遠征旅館提供大象照護體驗，旅客可以近距離幫大象洗澡、刷洗身體，親手感受大象濕潤粗糙的皮膚，留下難忘的動物互動回憶。 圖片來源： 家人攝影。

馬拉河遠征旅館的大象照護體驗，旅客除了能幫大象洗澡，還能親手餵食，近距離與大象互動，看著牠伸出長鼻子接過食物，十分有趣。 圖片來源：家人攝影。

入住時，工作人員也會詢問是否有興趣加購其他動物體驗，例如餵食動物等活動。這次我另外加購了「大象照護」體驗，當時換算約新台幣900元，可以幫大象洗澡，還能親自餵牠吃東西。對喜歡動物的人來說，是相當難得的互動經驗。

馬拉河遠征旅館設有共用泳池，旅客可以一邊享受戲水時光，一邊欣賞周圍綠意盎然的動物活動區，幸運的話還能看見犀牛等動物在泳池旁活動。 圖片來源： 小R攝影。

泳池旁就能看動物！邊游泳邊欣賞斑馬、犀牛

旅館內設有Kiboko泳池，是住客可以共同使用的公共泳池。最特別的是，泳池周邊就是動物活動區，游泳時有機會看到斑馬、犀牛等動物在附近活動。

一般度假飯店的泳池，多半面對海景或花園，但在這裡游泳，還有機會欣賞野生動物在旁邊活動。玩累了可以回房間休息，也能到泳池放鬆，享受被動物生態環繞的度假時光。

馬拉河遠征旅館的 Tsavo Lion Restaurant 設有大片玻璃窗，旅客用餐時就能近距離欣賞獅子在戶外活動，甚至能一邊享用早餐，一邊與百獸之王面對面，打造難忘的用餐體驗。 圖片來源： 小R攝影。

與獅子共進早餐！連洗手都能看到百獸之王

這間旅館另一個不能錯過的特色，就是Tsavo Lion Restaurant獅子餐廳。餐廳設有大型透明玻璃窗，讓旅客可以在安全的環境下，近距離觀察獅子的活動。

馬拉河遠征旅館的 Tsavo Lion Restaurant 設有獅子觀賞窗，甚至連洗手台旁都能透過大片玻璃看見獅子休息、活動，讓旅客從用餐到盥洗，都能近距離感受與百獸之王相伴的特別體驗。 圖片來源： 小R攝影。

用餐時透過玻璃就能看到獅群，感覺相當新奇。更有趣的是，就連上廁所洗手時，旁邊也有透明玻璃可以清楚看到獅子，真的會讓人忍不住多看幾眼！

能夠一邊享用早餐，一邊隔著玻璃欣賞獅子活動，是這間旅館很有記憶點的特色，也讓一般的飯店早餐變得格外不一樣。

入住馬拉河遠征旅館，除了能近距離觀賞野生動物，園區也安排多種動物互動體驗。除了餵食大象，還能與金剛鸚鵡近距離接觸，感受不一樣的野生動物園之旅。 圖片來源：家人攝影

不只是住一晚！把野生動物園變成度假行程

馬拉河遠征旅館最大的優勢，就是直接位於峇里島野生動物園園區內，能將住宿與野生動物體驗安排在同一趟旅程中。不論是白天觀察動物、夜間搭乘籠車探索，或是另外加購大象照護，都能讓旅行多出許多不一樣的回憶。

夜幕降臨後，馬拉河遠征旅館園區點亮燈光，熱帶植栽與草原景觀交織，客房也在夜色中呈現不同於白天的度假氛圍。 圖片來源：小R攝影

如果是喜歡動物、特色住宿，或是想安排親子旅行的人，這間旅館都很值得列入考慮。尤其對平常只能在動物園隔著距離看動物的人來說，能夠住在動物棲地旁邊，從陽台、泳池甚至餐廳欣賞牠們，是相當特別的住宿體驗。

這次入住雖然剛好遇到長頸鹿區整修，少了期待中的驚喜，但夜間野生動物體驗、大象照護，以及與獅子共進早餐，都讓這趟住宿留下深刻印象。如果下次再有機會入住，最期待的就是能親眼看到長頸鹿在陽台附近散步！

馬拉河遠征旅館住宿資訊

旅館名稱： 馬拉河遠征旅館（Mara River Safari Lodge）

地點： 峇里島吉安雅（Gianyar），峇里島野生動物園園區內

房型： Swala、Twiga等房型，另有家庭及多人房型

特色設施： 動物景觀客房、Tsavo Lion Restaurant獅子餐廳、Kiboko泳池

特色體驗： 夜間野生動物園、籠車導覽、大象照護及餵食等活動

官方網站： https://www.marariversafarilodge.com/

提醒： 夜間活動、動物互動、早餐及園區入場權益，可能依住宿方案、預約內容與當日安排而有所不同。本文價格為入住當時的實際體驗換算金額，實際費用及活動內容請以官方最新公告為準。