2026-11-18 19:06 小R
峇里島住宿推薦｜馬拉河遠征旅館（Mara River Safari Lodge）住進非洲草原！陽台看長頸鹿、斑馬，還能與獅子共進早餐
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：峇里島馬拉河遠征旅館結合動物園與非洲草原住宿。
- 重點二：部分客房可從陽台觀賞長頸鹿、斑馬與白犀牛活動。
- 重點三：住客還能體驗夜間籠車導覽、大象照護與獅子早餐。
到峇里島度假，除了入住海景飯店、私人泳池Villa，還有一種更特別的選擇！位於峇里島吉安雅的「馬拉河遠征旅館」（Mara River Safari Lodge），以非洲草原為設計靈感，結合野生動物園與度假住宿，讓旅客彷彿一秒置身非洲大草原。部分客房可以直接眺望動物棲地，有機會從陽台看見長頸鹿、斑馬、白犀牛等動物活動，甚至還能在餐廳隔著玻璃與獅子共進早餐，為住宿增添不一樣的體驗。
不過，我們入住當天剛好遇到長頸鹿區整修，長頸鹿被移到其他區域，因此沒有如預期在房間看到牠們，多少有點可惜。但仍能從陽台欣賞斑馬、白犀牛和藍角馬，近距離觀察動物生態。
非洲草原風格客房！Swala、Twiga兩種房型怎麼選？
馬拉河遠征旅館位於峇里島野生動物園（Taman Safari Bali）園區內，從建築外觀、室內裝潢到周邊景觀，都融入非洲草原元素，營造充滿異國風情的住宿氛圍。
這次入住主要介紹兩種基本房型，分別是Swala和Twiga。至於其他一臥室以上的房型，因為這次沒有選擇，就不特別介紹。
Swala房型位於一樓，房內設有通往陽台的門，可以直接走到戶外欣賞周邊景觀；Twiga則位於二樓，房內附有陽台，整體視野比較好。如果重視景觀視野，我個人會比較推薦Twiga。從陽台有機會看到長頸鹿、白犀牛、斑馬和藍角馬在附近活動，對喜歡動物的人來說，待在房間就能欣賞牠們的日常，相當有趣。
加購夜間野生動物行程！搭乘籠車探索動物園
除了住宿，這次我們也加購夜間野生動物體驗套裝，當時每人約新台幣2,000元。行程包含迎賓飲品、下午6點開始的步行探索區、夜間野生動物園籠車導覽，以及非洲火舞節奏表演。
其中最期待的就是夜間野生動物園之旅，搭乘籠車進入動物活動區，在導覽人員帶領下觀察夜間活動的動物，和白天逛動物園的感受很不一樣。晚上還有非洲風格的火舞表演，搭配現場節奏與氣氛，增添不少異國風情。
入住時，工作人員也會詢問是否有興趣加購其他動物體驗，例如餵食動物等活動。這次我另外加購了「大象照護」體驗，當時換算約新台幣900元，可以幫大象洗澡，還能親自餵牠吃東西。對喜歡動物的人來說，是相當難得的互動經驗。
泳池旁就能看動物！邊游泳邊欣賞斑馬、犀牛
旅館內設有Kiboko泳池，是住客可以共同使用的公共泳池。最特別的是，泳池周邊就是動物活動區，游泳時有機會看到斑馬、犀牛等動物在附近活動。
一般度假飯店的泳池，多半面對海景或花園，但在這裡游泳，還有機會欣賞野生動物在旁邊活動。玩累了可以回房間休息，也能到泳池放鬆，享受被動物生態環繞的度假時光。
與獅子共進早餐！連洗手都能看到百獸之王
這間旅館另一個不能錯過的特色，就是Tsavo Lion Restaurant獅子餐廳。餐廳設有大型透明玻璃窗，讓旅客可以在安全的環境下，近距離觀察獅子的活動。
用餐時透過玻璃就能看到獅群，感覺相當新奇。更有趣的是，就連上廁所洗手時，旁邊也有透明玻璃可以清楚看到獅子，真的會讓人忍不住多看幾眼！
能夠一邊享用早餐，一邊隔著玻璃欣賞獅子活動，是這間旅館很有記憶點的特色，也讓一般的飯店早餐變得格外不一樣。
不只是住一晚！把野生動物園變成度假行程
馬拉河遠征旅館最大的優勢，就是直接位於峇里島野生動物園園區內，能將住宿與野生動物體驗安排在同一趟旅程中。不論是白天觀察動物、夜間搭乘籠車探索，或是另外加購大象照護，都能讓旅行多出許多不一樣的回憶。
如果是喜歡動物、特色住宿，或是想安排親子旅行的人，這間旅館都很值得列入考慮。尤其對平常只能在動物園隔著距離看動物的人來說，能夠住在動物棲地旁邊，從陽台、泳池甚至餐廳欣賞牠們，是相當特別的住宿體驗。
這次入住雖然剛好遇到長頸鹿區整修，少了期待中的驚喜，但夜間野生動物體驗、大象照護，以及與獅子共進早餐，都讓這趟住宿留下深刻印象。如果下次再有機會入住，最期待的就是能親眼看到長頸鹿在陽台附近散步！
馬拉河遠征旅館住宿資訊
旅館名稱： 馬拉河遠征旅館（Mara River Safari Lodge）
地點： 峇里島吉安雅（Gianyar），峇里島野生動物園園區內
房型： Swala、Twiga等房型，另有家庭及多人房型
特色設施： 動物景觀客房、Tsavo Lion Restaurant獅子餐廳、Kiboko泳池
特色體驗： 夜間野生動物園、籠車導覽、大象照護及餵食等活動
官方網站： https://www.marariversafarilodge.com/
提醒： 夜間活動、動物互動、早餐及園區入場權益，可能依住宿方案、預約內容與當日安排而有所不同。本文價格為入住當時的實際體驗換算金額，實際費用及活動內容請以官方最新公告為準。
精華 FAQ
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它位於峇里島野生動物園園區內，主打非洲草原風格與動物景觀住宿，住客可在房間、泳池或餐廳附近近距離觀察動物，體驗和一般飯店很不同。
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Swala位於1樓，能直接從房內走到陽台外欣賞景觀；Twiga在2樓，附陽台且視野較好，若重視觀看長頸鹿、斑馬等動物，文章較推薦Twiga。
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除了住宿，還可加購夜間野生動物籠車導覽、步行探索與火舞表演，也能體驗大象照護、餵食等活動，讓旅程不只是住一晚，而是完整動物園假期。
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