AI重點 文章重點整理： 重點一： LAICA低溫舒肥料理棒主打精準控溫與水流循環。

LAICA低溫舒肥料理棒主打精準控溫與水流循環。 重點二： IPX7防水與固定夾設計，提升使用安全與便利。

IPX7防水與固定夾設計，提升使用安全與便利。 重點三：舒肥雞胸肉可做成清爽鹹水雞風味健康餐。

一直以來，我都覺得健康飲食最難的地方，不是知道要吃什麼，而是能不能持續做出好吃又沒有負擔的料理。

尤其是平常想要控制飲食、增加蛋白質攝取，或是希望減少外食的人，雞胸肉、牛排、魚肉和各種蔬菜，幾乎都是日常餐桌上很常出現的食材。

但說真的，自己料理最怕的就是火候控制不好！

雞胸肉一不小心就煮得又乾又柴，牛排想要掌握熟度也需要經驗，明明準備了健康的食材，最後卻因為料理方式不理想，讓吃飯變成一件有點辛苦的事。

也因為這樣，這次想跟大家分享一款我覺得很值得認識的廚房好物義大利品牌 LAICA 萊卡低溫舒肥料理棒。

以前總覺得舒肥料理是餐廳主廚才會使用的專業技術，沒想到透過一支舒肥棒，就能讓居家料理變得簡單許多。

如果你跟我一樣，喜歡健康飲食、注重生活品質，又希望料理不要太複雜，那麼這款 LAICA 舒肥料理棒真的很值得了解！





這次

收到來自義大利品牌 LAICA 的低溫舒肥料理棒，第一眼吸引我的不只是產品本身，還有外盒整體的包裝設計。

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如果你不知道如何使用! 後面有QR CODE碼可以掃~





















紙盒採用完整的產品外包裝形式，從盒面的品牌 LOGO、產品圖片到文字資訊，都能讓人快速了解這是一款專業的廚房料理家電。





我很喜歡這種簡約又帶有品牌識別度的包裝設計，不會有過度繁複的裝飾，而是透過產品形象與資訊編排，呈現出俐落、清楚的視覺感受。





外盒上也能看到產品的外觀與功能介紹，讓消費者在還沒打開包裝之前，就能先對舒肥料理棒有初步認識。





對我來說，產品包裝其實是品牌給消費者的第一印象。一個設計得宜的外盒，不僅能保護產品，也能讓開箱過程多一份期待感。





LAICA 作為義大利家電品牌，這次的舒肥料理棒包裝也讓我感受到品牌希望傳達的專業與實用形象。

內附說明書









這是我第一次使用舒肥棒！以前雖然常常聽到舒肥料理，也知道外面餐廳有許多舒肥雞胸肉、舒肥牛排的料理，但一直覺得這應該是專業廚師才會使用的設備，沒想到現在自己在家也能輕鬆嘗試，心裡其實有種說不出的新鮮感與期待。





拿到義大利品牌 LAICA 低溫舒肥料理棒時，就已經迫不及待想要開箱體驗了！

對我來說，生活中偶爾添購一件新的廚房好物，不只是多了一個料理工具，更像是為平凡的日常增添一些新的樂趣。

為什麼想分享 LAICA 低溫舒肥料理棒？健康飲食也可以很享受

現在越來越多人開始重視飲食管理。

不論是健身族、上班族、正在調整飲食習慣的人，或是單純想讓家人吃得更健康，都會希望在日常飲食中增加原型食物，選擇適量的優質蛋白質與新鮮蔬菜。

我自己也很喜歡這種簡單的飲食方式。

像是舒肥雞胸肉、舒肥牛排、舒肥鮭魚、溏心蛋，都是很適合搭配日常餐食的料理。

但傳統料理方式有時候真的很考驗技巧。

尤其雞胸肉，如果煮的時間和火候沒有掌握好，很容易失去原本柔嫩的口感。

這也是我想分享 LAICA 舒肥料理棒的原因。

舒肥料理最大的特色，就是利用穩定的低溫水浴，讓食材在設定的溫度與時間中慢慢烹調。

相較於大火快速加熱，能幫助食材均勻受熱，也比較容易掌握想要的口感。

舒肥料理不需要依賴大量油脂來增加風味，可以依照自己的飲食習慣搭配簡單調味。

對於想減少外食、自己準備健康餐盒，或是希望讓日常飲食更有變化的人來說，是很實用的料理方式。

































LAICA 低溫舒肥料理棒開箱體驗：原來舒肥料理沒有想像中困難

第一次接觸舒肥料理棒時，原本還有點擔心操作會不會很複雜。

畢竟舒肥需要控制溫度，又需要掌握烹調時間，對於不是專業廚師的人來說，難免會覺得有點陌生。

不過 LAICA 低溫舒肥料理棒的設計，讓我對舒肥料理多了一份親切感。

它採用直立式棒狀設計，可以固定在適合的耐熱容器上，透過加熱與水流循環，讓容器內的水維持穩定溫度。

使用時只需要準備適合舒肥的食材、耐熱密封袋及容器，再依照食譜設定溫度與時間，就能開始準備料理。

不用一直站在瓦斯爐前面顧火，也不用反覆猜測食材到底熟了沒。

對料理新手來說，這樣的方式真的友善許多。













1. 精準控溫，讓料理熟度更容易掌握

我覺得舒肥棒最重要的功能，就是溫度控制。

LAICA 舒肥料理棒透過水流循環技術，讓水溫維持相對均勻，SVC107L1 專業型機種標示水溫溫差可維持在正負 0.1°C。

這對舒肥料理來說非常重要。

因為不同食材適合的烹調溫度不同，雞肉、牛肉、魚肉都有各自適合的料理條件。

透過溫度設定，就能依照食譜調整烹調方式，不必完全依靠自己的經驗判斷。

對於剛開始接觸舒肥料理的人來說，真的可以降低不少料理上的不確定感。

















2. 不用一直顧火，忙碌生活也能輕鬆準備餐食

平常生活已經有很多事情要忙，如果料理還需要一直守在旁邊，真的很容易讓人失去下廚的動力。

舒肥料理棒最吸引我的地方，就是設定好適當的溫度與時間後，可以利用等待的時間準備其他事情。

例如整理廚房、準備配菜，或是安排接下來的餐食。

不用一直盯著鍋子，也不用頻繁翻動食材。

對於平常想自己準備便當、規劃一週飲食的人來說，這樣的料理方式確實方便許多。

3. IPX7 防水設計，使用更安心

廚房電器最怕的就是碰到水。

LAICA SVC107L1 具有 IPX7 防水等級，對於需要在水中工作的舒肥料理棒來說，是一項讓人更加放心的設計。

另外也有安全固定夾，可以協助固定在料理容器邊緣，使用時更加穩定。

實際使用仍要依照說明書標示的水位、安裝方式與清潔注意事項操作，才能讓料理過程更順利。

舒肥料理實際應用：一道健康餐桌提案

有了舒肥料理棒，最開心的就是可以嘗試更多不同的料理。

不只是雞胸肉，還能延伸出許多日常餐桌上的美味選擇。













舒肥雞胸肉蔬菜涼拌玉米筍和小黃瓜，健身族的日常好朋友









這是舒肥料理最重要的步驟！





接上電源後，依照機器操作說明設定需要的水溫與烹調時間。





不同食材適合的溫度和時間都不一樣，例如雞胸肉、牛排、鮭魚都有不同的料理條件。

















說明書上面有說明什麼食物就使用多久時間或熱度! 使用說明書上寫得很清楚，在料理的時候可以依照食物有所調整，













































雞胸肉尤其要注意食材厚度、起始溫度與食品安全要求，不能只設定一個固定時間就認定一定安全熟透。

雞胸肉一直是健康飲食中很常見的食材。

但自己煮雞胸肉最怕的就是口感乾柴，尤其每天都吃的話，更希望能有一些變化。

利用舒肥方式烹調，可以讓雞肉在穩定的水溫中均勻加熱，幫助保留肉汁與柔嫩口感。

完成後可以搭配黑胡椒、香草、檸檬汁，或是自己喜歡的清爽醬料。

再搭配花椰菜、地瓜、糙米飯，就是一份簡單又有飽足感的健康餐盒。

提醒大家，魚肉及肉類都需要依照食材厚度、起始溫度及食品安全建議設定足夠的溫度與時間，不能只憑外觀或顏色判斷是否安全熟透。

為什麼推薦料理新手認識 LAICA 舒肥棒？

如果要說 LAICA 舒肥料理棒最吸引我的地方，我認為不是它可以做出多麼複雜的料理，而是它讓原本需要經驗的料理方式，變得更容易入門。

我整理出幾個值得推薦的原因：

精準溫度控制： 透過設定溫度，讓不同食材能依照料理需求調整。

水流循環技術： 幫助水溫維持均勻，讓食材受熱更加穩定。

操作相對簡單： 不需要一直顧火，對料理新手更加友善。

料理選擇多元： 雞胸肉、牛排、魚肉及其他適合舒肥的食材都能嘗試。

適合健康飲食規劃： 可以自行挑選食材、調味與搭配，讓餐點更符合自己的飲食需求。

我覺得真正好的廚房家電，就是能讓人更願意走進廚房。

肥雞胸肉蔬菜涼拌玉米筍和小黃瓜，清爽又開胃！吃起來就像鹹水雞，是我最喜歡的健康料理

雞胸肉一直是健身族與健康飲食愛好者很喜歡的食材，但如果只是單純水煮，吃久了真的很容易覺得單調，而且一不小心就會煮得乾乾柴柴，少了一點美味。

這次我特別利用 LAICA 低溫舒肥料理棒來準備雞胸肉，再搭配玉米筍、小黃瓜，做成一道清爽又開胃的涼拌蔬菜料理。

























我自己真的超喜歡這樣的搭配！

雞胸肉經過舒肥烹調後，口感柔嫩細緻，吃起來不會有傳統水煮雞胸肉那種乾柴感，再加入清脆爽口的玉米筍與小黃瓜，每一口都有不同的層次。

玉米筍自然的甜味、小黃瓜清新的水分，加上雞胸肉的鮮嫩，簡單拌在一起就非常好吃。

加入蒜末、蔥花、少許香油、胡椒和自己喜歡的調味料拌勻後，整體吃起來竟然很有鹹水雞的風味！

那種鹹香又清爽的滋味，搭配蔬菜的爽脆口感，真的會讓人一口接著一口，完全不像是在吃刻意控制飲食的健康餐，反而有一種在外面買鹹水雞的滿足感。

我最喜歡這道料理的地方，就是不用太複雜的烹調方式，也能吃得很豐富。

玉米筍含有膳食纖維，吃起來清甜又有口感；小黃瓜水分豐富，清脆爽口，能讓整道料理更加清新；雞胸肉則提供優質蛋白質，搭配蔬菜一起吃，讓營養與口感都更加均衡。

如果想讓這道料理更有飽足感，也可以搭配地瓜、糙米飯或水煮蛋，變成一份很適合健身族、上班族的日常健康餐。

而且這道料理冷藏後稍微冰涼再享用，吃起來更有涼拌鹹水雞的感覺，特別適合天氣炎熱、不想吃太油膩的時候。

這也是我自己最喜歡的一道舒肥料理！既有鹹水雞的美味，又能依照自己的喜好調整調味與食材比例，不需要過多油脂，也能吃得很有滿足感。

以前總覺得健康料理可能比較清淡、少了一點享受，但這次真的讓我發現，健康飲食也可以很美味！

有了 LAICA 舒肥料理棒，讓雞胸肉不再只是單調的水煮餐，而是能變化出一道道清爽、好吃又有飽足感的料理。

想要健康吃、開心吃，這道舒肥雞胸肉涼拌玉米筍與小黃瓜，絕對值得試試看！

當料理不再是一件麻煩的事，自己準備餐食也會變成生活中的小樂趣。

















LAICA 品牌故事：來自義大利，專注居家生活與健康品質





















我的心得：讓健康料理不再只是計畫，而是每天都能實現的生活

以前總覺得想要吃得健康，就必須花很多時間準備食材、研究食譜，還要有一定的料理經驗。

但接觸舒肥料理之後，會發現其實有些事情可以透過好的工具來簡化。

LAICA 低溫舒肥料理棒最吸引人的地方，就是精準控溫、水流循環與相對簡單的操作方式，讓舒肥料理不再只是餐廳裡才吃得到的料理。

無論是想準備健身餐、控制日常飲食、減少外食，或是希望讓家人的餐桌更加豐富，都可以透過舒肥方式發展出不同的料理選擇。

我認為健康飲食不應該是一種壓力，而是一種可以長久維持的生活習慣。

有了適合自己的料理工具，就能讓下廚變得更輕鬆，也更有動力去嘗試不同的食材與料理方式。

如果你也是舒肥新手，或是正在尋找一款能幫助自己輕鬆準備健康餐食的廚房家電，不妨認識一下義大利品牌 LAICA 低溫舒肥料理棒。

讓每天的料理多一點便利，也讓健康生活從自家廚房開始！











