AI重點 文章重點整理： 重點一： 板橋凱撒集結中式與泰式餐廳推出外帶年菜。

板橋凱撒集結中式與泰式餐廳推出外帶年菜。 重點二： Lotus泰饗蓮花限量50組四人年菜，每組4,888元。

Lotus泰饗蓮花限量50組四人年菜，每組4,888元。 重點三：家宴中餐廳六人早鳥7,888元，送氣泡酒與XO醬。

板橋凱撒推中、泰式圍爐外帶年菜，不僅有早鳥優惠還有贈品！





【旅遊經 洪書瑱報導】



農曆春節中重頭戲──圍爐年菜，是許多煮夫煮婦們心頭重擔，因社會結構與氛圍的變動，在餐廳圍爐或是年菜外帶，成為許多人備年菜的輕鬆良方，有時預訂餐廳的限定或習慣在家中圍爐的民眾，年菜外帶成為重中之重，位於「板橋」的板橋凱撒為搶食年菜商機，集結館內兩家不同風格菜系餐廳，推出傳統中式與南洋風味年菜組合，因應現代小家庭趨勢，提供四人、六人、八人等多種選擇。南洋風味餐廳Lotus泰饗蓮花首度推出限量「泰饗帶回家」四人組合，以泰式料理為主打，每組4,888元，包括開胃小品集、酥炸雙拼、焗烤小龍蝦、烤豬肋排等七道佳餚。家宴中餐廳則主打滬、粵、陝等特色菜系，推出六人及八人份年菜組合，每套8,888元起，另有8道單品美饌，每道680元起。12月31日前預訂家宴八人年菜外帶組，加贈價值1,200元的法國頂級氣泡酒乙瓶及頂級XO醬乙瓶，即日起開放預購。



一、Lotus泰饗蓮花，推四人份南洋風味年菜外帶──









板橋凱撒家宴中餐廳年菜外帶提供8,888元「六福報喜」六人與10,888元「九面玲瓏」八人組合，內含御品鮑魚花膠佛跳牆、醬爆龍蝦炆伊麵、金麟映霞糖醋香、金蠔醇香虎參匯等多道佳餚。









板橋凱撒Lotus泰饗蓮花於2027年春節限量推出的四人份年菜外帶組，以泰式料理為主軸，提供南洋開胃小品集、泰味酥炸雙拼盤、泰南醬烤豬肋排等。其中主廚特製黃咖哩焗小龍蝦以濃郁咖哩醬襯托鮮甜蝦肉，為新年添上好甜頭。古法鹽烤海上鮮以大量粗鹽將食材封住進行悶烤鎖住海味，上桌時敲開鹽殼，宛如敲開金磚，寓意一整年財運不斷。另一道瑪莎曼牛香米飯，運用多樣辛香料及椰奶製成的泰國咖哩醬汁，熬煮牛肉至軟潤入味，為多次獲得CNN票選世界名菜代表之一。即日起「泰饗帶回家」四人組合每組4,888元，限量50組，售完為止。







二、米其林指南入選推薦「家宴中餐廳」，推6人中式風情年菜──









板橋凱撒家宴中餐廳年菜外帶提供8,888元「六福報喜」六人與10,888元「九面玲瓏」八人組合，內含御品鮑魚花膠佛跳牆、醬爆龍蝦炆伊麵、金麟映霞糖醋香、金蠔醇香虎參匯等多道佳餚。

蟬聯《2026米其林指南》入選推薦的家宴中餐廳，年菜外帶主推8,888元六人年菜組合，集結招牌菜系，包含：御品鮑魚花膠佛跳牆、醬爆龍蝦炆伊麵、金蠔醇香虎參匯、金麟映霞糖醋香等六道吉祥佳餚。其中年菜必備的「佛跳牆」，以鮑魚、花膠慢火燉煮，湯頭濃韻甘醇，多品海鮮象徵新年聚寶納福。經典粵菜醬爆龍蝦炆伊麵中以馥郁的醬汁與鮮甜的龍蝦搭配，伊麵吸附食材精華，象徵福壽綿長，更寓意新年收穫滿滿。金蠔醇香虎參匯以豐沛飽滿的虎參為主角佐以蠔油醬香，口感軟彈滑潤、醬汁濃郁醇厚，為新年帶來滿盈富貴。金麟映霞糖醋香將酥炸鮮魚搭配酸甜糖醋，開胃又夠味讓好滋味年年有餘。另單品美饌每道680元起，提供神仙極品雞濃湯、長安椒香龍虎斑、西版大盤雞等菜式選擇。



12月31日前預訂「六福報喜」六人組合，享早鳥優惠價7,888元，預訂10,888元的「九面玲瓏」八人組合，加贈法國頂級氣泡酒乙瓶。2027年2月15日前完成任一組合訂購並取貨，再送精選XO醬乙瓶。







提醒您，飲酒過量有礙身體健康！





以上圖片：板橋凱撒





