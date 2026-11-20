AI重點 文章重點整理： 重點一： Booking.com 公布 2027 年九大旅遊趨勢，強調旅人愈來愈重視感受與個人化體驗。

Booking.com 公布 2027 年九大旅遊趨勢，強調旅人愈來愈重視感受與個人化體驗。 重點二： 台灣旅人特別偏好反差行程、情感溝通步道、AI 代辦與依心情選目的地。

台灣旅人特別偏好反差行程、情感溝通步道、AI 代辦與依心情選目的地。 重點三：趨勢涵蓋靈性探索、精簡客製、空中舒適與運動交友等多元旅行型態。

77% 台灣旅人有興趣安排與平時個性截然不同的假期，創造意想不到的旅行驚喜（圖片由 Booking.com 提供）

【旅遊經 洪書瑱報導】





2027年即將到來，明年的旅遊趨勢與過往有何變化呢？Booking.com 今年迎來品牌 30 週年之際，透過調查全球 32 個國家和地區、超過 28,000 名旅人，並結合平台搜尋與預訂洞察，以及旅遊與科技專家的觀點，正式公布「2027 年九大旅遊趨勢」！2027 年，旅人愈來愈重視旅行帶來的感受。近九成（89%）台灣旅人會依照期待獲得的感受選擇旅遊目的地；超過四分之三（77%）的台灣旅人有興趣安排與平時個性截然不同的假期。此外，83% 的台灣旅人認為，度假活動有助於展開坦誠對話，其中 37% 認為一起散步或健行能促進溝通等！九大趨勢如下：





旅遊趨勢NO.1、「劇情反轉之旅」：人生不按牌理出牌，旅行也是！









2027 年旅人更樂於跳脫既定印象，透過「劇情反轉之旅」探索不同於平時的自己（圖片由 Booking.com 提供）



全球與台灣超過四分之三（77%）的旅人有興趣安排與平時個性截然不同的假期。對部分旅人而言，親友的驚訝反應也是旅行樂趣之一，56% 的台灣旅人希望透過出乎意料的行程讓親友眼睛一亮，遠高於全球的 36%。此外，全球 29%（台灣 35%）的旅人曾因旅行內容太過平凡，而選擇不在社群分享。跳脫既定印象、創造反差與驚喜，正成為旅人規劃下一趟旅行的新動力。





旅遊趨勢NO.2、「步道療癒之旅」：最舒服的浪漫，是與另一半步行談心









51% 台灣情侶會考慮透過旅行溝通、化解歧見，讓假期成為增進彼此理解的新契機（圖片由 Booking.com 提供）





全球 47%（台灣 51%）的情侶會考慮透過旅行溝通並解決衝突；全球 81%（台灣 83%）的旅人則認為，特定度假活動有助於展開坦誠，甚至較難開口的對話。其中，全球 35%（台灣 37%）的旅人認為，一起散步或健行是有助溝通的活動之一。2027 年將有更多情侶將約會場景從室內移至戶外步道，在漫長自然的走動過程中敞開心扉、化解矛盾，以「戶外步道療法」重塑彼此關係！

旅遊趨勢NO.3、「旅伴精算術」：預算成為一把尺，篩選出最合拍的旅行







76% 台灣父母有興趣安排不帶孩子同行的假期，享受難得的個人時光（圖片由 Booking.com 提供）



全球 51%（台灣 54%）的旅人曾因金錢觀不同而與旅伴發生衝突；全球 50%（台灣 55%）的旅人會因預算差異重新考慮同行人選，另有全球 38%（台灣 44%）的旅人已將部分親友排除在未來的旅伴名單之外。除了更審慎選擇旅伴，家庭旅遊也出現新變化。高達 76% 的台灣父母有興趣安排不帶孩子同行的假期，明顯高於全球的 61%，希望把部分旅遊預算留給自己，享受難得的個人時光。





旅遊趨勢NO.4、「『心』動就出發」：當感受成為導航，氛圍感才是最引人入勝









近九成台灣旅人會依照期待獲得的感受選擇旅遊目的地，讓心情成為旅行新指南（圖片由 Booking.com 提供）





近九成（全球 81%，台灣 89%）的旅人會依照期待獲得的感受來選擇目的地。90% 的台灣旅人希望有能依當下心情推薦旅遊地點的搜尋工具，高於全球的 76%，顯示台灣旅人對這類服務的興趣尤其濃厚。年輕世代也更願意透過科技打造貼近需求的旅行，全球 76% 的 Z 世代旅人願意分享穿戴裝置或手機蒐集的數據，以獲得量身規劃的身心療癒行程；相較之下，嬰兒潮世代的比例為 35%。未來，旅遊搜尋不只要找到合適的地點，還要更懂旅人當下的心情。









旅遊趨勢NO.5、「客製化精簡假期」：告別制式全包行程，客製化假期成為主流









全球與台灣皆有 66% 的旅人希望自由刪減不需要的套裝服務，讓假期更符合個人需求（圖片由 Booking.com 提供）





全球 67%（台灣 73%）的旅人表示，近年健康狀況或生活習慣的變化，已影響他們對目的地及活動的選擇。現代旅人不再願意為「用不到的服務」買單，全球與台灣皆有 66% 的旅人希望能自由刪減不需要的套裝服務，例如無限暢飲酒吧或吃到飽餐飲；高達 77% 的台灣旅人會依個人飲食及生活習慣決定住宿與目的地，明顯高於全球的 58%。對這群旅人而言，理想假期不必包山包海，能依照需求彈性搭配，反而更有吸引力。





旅遊趨勢NO.6｜「『靈』感旅行」：走入神秘，直面超自然與靈性探尋









全球 65%（台灣 62%）的旅人對靈異傳說、鬧鬼歷史與超自然體驗感興趣（圖片由 Booking.com 提供）





全球 65%（台灣 62%）的旅人對靈異傳說、鬧鬼歷史或超自然現象相關行程感興趣。這類旅行不只是追求刺激，也可能讓旅人有機會思考生命與心靈議題。全球 48%（台灣 52%）的旅人表示，會主動尋找彷彿能與「另一個世界」交流的體驗；全球與台灣皆有半數（50%）的旅人，對探索死亡、來世或靈性主題的旅程抱持好奇。





旅遊趨勢NO.7、「『AI』上放假」：AI 代勞行政雜務，享受零負擔無憂假期







80% 台灣旅人有興趣讓 AI 協助處理工作，讓休假不再被待辦事項打斷（圖片由 Booking.com 提供）







假期最後一天有「收假焦慮」，全球 58%（台灣 60%）的旅人會因想到假期結束後的工作而影響度假心情，另有 38% 的全球（台灣 40%）旅人習慣帶著筆電出遊，以便隨時處理公事。隨著 AI 工具日益普及，旅人也期待能把部分工作雜務交給 AI，讓假期不再被待辦事項打斷。高達 80% 的台灣旅人有興趣讓 AI 協助處理工作，明顯高於全球的 64%；全球 43%（台灣 54%）的旅人願意授權 AI 管理電子郵件與行政事務；全球 44%（台灣 55%）的旅人則希望 AI 能在假期結束後，協助彙整休假期間錯過的重要事項。

旅遊趨勢NO.8、「空中頭等之旅」：航程即體驗！搭機也能神清氣爽







93% 台灣旅人表示，若能在抵達目的地時保持充沛精神，將更願意搭乘長途航班（圖片由 Booking.com 提供）





全球 89%（台灣 93%）的旅人表示，若能在抵達目的地時保持充沛精神，將更願意搭乘長途航班。為提升飛行舒適度，全球 24%（台灣 28%）的旅人傾向選擇無兒童安靜區，全球與台灣皆有 20% 的旅人期待透過機艙燈光設計緩解時差不適。此外，33% 的旅人希望獲得有助睡眠與調整咖啡因攝取的個人化餐飲建議，全球 19%（台灣 15%）則對機上保養組合感興趣。隨著旅人愈加重視飛行途中的舒適與身心照護，假期也將從登機那一刻正式展開。





旅遊趨勢NO.9、「汗水共鳴」：一起挑戰運動！共同揮汗打造持久深厚友誼









68% 台灣旅人有興趣在旅行時加入運動社群，透過共同興趣結識新朋友（圖片由 Booking.com 提供）





68% 的台灣旅人有興趣在旅行時加入志同道合的運動社群，明顯高於全球平均的 55%。在曾獨自旅行的受訪者中，全球 66%（台灣 62%）認為，共同參與運動或挑戰有助於建立長久而深厚的友誼；而在對運動賽事旅遊感興趣的獨旅者中，全球 52%（台灣 47%）也期待藉此拓展人際關係。無論是一起參賽、健行或挑戰自我，運動不僅為旅程增添成就感，也讓旅人有機會「揮汗交友」、串聯世界！









旅行不按牌理出牌！Booking.com 公布「2027 年九大旅遊趨勢」！圖片由 Booking.com 提供）

