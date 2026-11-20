AI重點 文章重點整理： 重點一： 圓山大飯店以絕佳視野主打遠眺101跨年煙火。

圓山大飯店以絕佳視野主打遠眺101跨年煙火。 重點二： 12樓大會廳舉辦搖滾派對，結合樂團電音與熱舞。

12樓大會廳舉辦搖滾派對，結合樂團電音與熱舞。 重點三：推出早鳥門票與跨年住房專案，還有抽豪華住宿券。

圓山大飯店坐擁全台觀賞台北101跨年煙火的最佳視野，讓派對咖從2026嗨到2027，打造不斷電的狂歡倒數！



【旅遊經 洪書瑱報導】









再過一個半月左右，就要迎接2027年的到來，有些人會出國，以國際級的跨年煙火，來迎接新的一年，或在台北在101煙火，感受如璀璨的火炬煙火，亦可各地跨年晚會、各個遊樂園迎接跨年煙火晚會。除此之外，迎向2027，亦可至台北地標「圓山」，一起High翻跨年夜！台北圓山今年特別以「逗陣來迎新」為主題，於12樓大會廳推出「SPARK THE NIGHT｜2027圓山搖滾派對」，集結搖滾樂團、電音嘻哈與熱舞團體輪番登場，加上全台最佳視野觀賞台北101跨年煙火，在酒水無限暢飲，打造不斷電的狂歡倒數！甚至有機會獲得豪華住宿券等！









圓山跨年派對結合電音組合以重低音樂炒熱氣氛，帶領全場沉浸在節奏狂潮，HIGH GIRLS舞團帶動全場瘋狂蹦迪，打造整晚不間斷的視聽饗宴。







圓山跨年派對集結搖滾、電音與嘻哈等多元音樂元素，帶來極度震撼與視覺炸裂的現場演出。









此外，圓山同步推出多元跨年住房專案，從全新金龍客房、酒吧限定美饌到台北101煙火體驗，滿足不同旅客的迎新需求。派對門票原價每人1,699元，即日起至12月1日線上購票享早鳥價1,499元，飯店用餐與房客加購再享1,399元專屬優惠。無論是與親友共享熱鬧歡聚時光，或與摯愛共度浪漫跨年假期，感受最放鬆、最有台味的搖滾趴。









遠眺台北101跨年煙火全視角、水岸第一排的圓山大飯店，主推結合跨年派對、微醺美饌與煙火夜景的多元住房體驗。







圓山同步推出多元跨年住房專案，從全新金龍客房、酒吧限定美饌到台北101煙火體驗，滿足不同旅客的迎新需求，優雅迎向新年第一縷曙光。



今年跨年派對集結搖滾、電音與嘻哈等多元音樂元素，邀請HOT SHOCK樂團以充滿科技感舞曲與炫目電音揭開序幕，擅長台式流行搖滾的Follow Band接力開唱，帶來極度震撼與視覺炸裂的現場演出。神級電音組合DJ Hime攜手MC EDGE，以重低音樂炒熱氣氛，帶領全場沉浸在節奏狂潮，最後由HIGH GIRLS舞團帶動全場瘋狂蹦迪，打造整晚不間斷的視聽饗宴。現場提供指定酒水無限暢飲，並推出「覓到by吧沐」酒吧隱藏版特調，讓賓客在高空夜景下享受尊爵微醺的跨年氣氛，參加者還有機會獲得價值萬元的豪華住宿券，免費入住五星客房迎接2027。





台北圓山因地理位置，是坐擁水岸第一排的飯店，還能遠眺台北101，是跨年煙火全視角，加上主推結合跨年派對、微醺美饌與煙火夜景等，推出「狂歡夜未央 SPARK THE NIGHT！」多種房型選擇，每房每晚10,800元起，凡於12月31日入住可獲得跨年派對門票兩張、圓山鳳梨酥興波咖啡禮盒乙組及松鶴精緻早餐兩客；「龍情覓義‧微醺跨年」則住進全新金龍客房，特別贈送「覓到by吧沐」酒吧特製美饌、特調飲品及跨年晚會門票兩張，每房每晚17,800元起，享受浪漫微醺之夜；喜愛深度體驗跨年假期的民眾，可選擇「圓山迎新‧歲末煙火」連住兩晚專案，每房25,888元起，12月31日至2027年1月2日入住，再加贈國宴調酒禮組、轉運鑰匙圈及鳳梨酥興波咖啡禮盒等迎新好禮，從熱鬧派對、微醺美饌到深度旅程，優雅迎向新年第一縷曙光。



台北圓山表示，陪伴賓客迎接全新一年，花園咖啡廳及金龍餐廳於跨年夜同步延長營業時間，讓親友相約享用豐盛佳餚之餘，也能從容迎接新年倒數。金龍餐廳當晚賓客可前往麒麟宴會廳跨年景觀區，在璀璨城市夜景與歡聚氛圍中，共同迎接嶄新2027。此外，飯店還規劃了延長免費接駁車服務至凌晨1時，提供往返捷運站的便利交通安排，讓賓客盡情享受跨年歡聚時光，為歲末留下美好回憶，新年第一刻從圓山精彩啟程！

※提醒您：酒後不開車，安全有保障。

以上圖片：台北圓山提供





