雙11不只網購能撿便宜，連速食店也祭出超殺優惠！頂呱呱推出8塊炸雞桶359元起，摩斯漢堡指定點心加11元多一件，必勝客大比薩下殺199元，抹茶QQ球更有買一送一優惠。麥當勞則帶來全新酪梨醬滿福堡、韓國同款奶昔大哥雲朵包，APP週年慶還有多款買一送一好康。女子漾整理4大速食品牌11月優惠、活動日期與必吃新品，想省荷包快收藏！

頂呱呱雙11優惠：8塊炸雞桶359元起，雞翅39元加購

頂呱呱11月4日至11月11日推出雙11炸雞狂歡活動，原味8塊狂歡桶特價359元，內含4塊原味炸雞及4隻原味雞腿，較原價516元省下157元。喜歡吃辣則可選擇辣味8塊狂歡桶，包含4塊辣味炸雞及4隻辣味雞翅，優惠價419元。

圖片來源：官方提供

購買任一狂歡桶，還能以59元加購辣味炸雞、39元加購辣味雞翅，數量不限。優惠適用全台頂呱呱門市、外送平台及勇敢點線上點餐，但桃園機場、松山機場門市不適用。

活動日期：11月4日至11月11日。

圖片來源：官方提供

摩斯漢堡雙11優惠：月亮薯條、焙茶米派加11元多一件

摩斯漢堡11月9日至11月11日限時3天推出雙11優惠，購買指定「月亮薯條」或「焙茶金萱珍珠米派」，加11元即可多得一件。

圖片來源：官方提供

摩斯11月還有兩波百元有找的套餐優惠。11月15日前，金咖哩豬排堡搭配大杯冰紅茶79元、摩斯鱈魚堡套餐89元、超級大麥海洋珍珠堡套餐99元

11月16日至30日則改推黃金塔塔鱈魚堡套餐79元、超級大麥薑燒珍珠堡套餐89元及摩斯炸蝦堡套餐99元。

圖片來源：官方提供

飲品方面，11月16日至30日指定咖啡、奶茶享同品項加10元多一杯，紅心芭樂或巴西莓系列飲品則有任選2杯89元優惠。

雙11限定日期：11月9日至11月11日。

圖片來源：官方提供

必勝客雙11優惠：大比薩199元，抹茶QQ球買一送一

必勝客推出雙11狂歡美食節，PK雙饗卡APP會員於10月27日至11月23日，外帶單點指定13吋大比薩只要199元，包含醬燒鮮蛤田園、炙燒豬肉總匯及熱帶鳳梨海鮮總匯3種口味。

必勝客「熱帶鳳梨海鮮總匯」等人氣口味大比薩天天下殺199元！圖片來源：官方提供

抹茶控也有新品可以嚐鮮！全新「抹茶可可QQ球」結合抹茶與巧克力，推出5顆買一送一，兩份共10顆只要69元。同期間黃金玉米濃湯49元、小份雞軟骨79元，也都有買一送一優惠。

必勝客歡慶新品上市，「抹茶可可QQ球」限時買一送一，兩份共10顆只要69元(原價138元)，讓抹茶控以超值價格享受雙倍美味！圖片來源：官方提供

想吃正餐則可選擇101元起的個人比薩套餐，內含個人比薩、副食及飲料；多人聚餐還有一公尺派對盒，外帶優惠1,212元起。

多人聚餐就選必勝客一公尺派對盒，限時五折1,212元起(原價2,199元，外帶限定)，比薩、副食一次備齊，親友相聚分享更過癮！圖片來源：官方提供

重點活動日期：

指定大比薩199元：10月27日至11月23日

抹茶QQ球買一送一：10月27日至11月23日

個人比薩101元套餐：11月3日至11月23日

一公尺派對盒優惠：10月27日至11月16日

麥當勞11月新品：酪梨醬滿福堡75元起，奶昔大哥雲朵包限量開賣

麥當勞11月4日起推出5款期間限定「酪梨醬滿福系列」，以哈斯酪梨製成的Guacamole酪梨醬搭配經典滿福堡，加入紅甜椒、洋蔥、墨西哥辣椒及萊姆汁，帶來清爽微辣的新口味。

麥當勞「酪梨醬滿福系列」自11月4日起至12月15日早餐時段期間限定開賣，歡迎酪梨愛好者來麥當勞嚐鮮。圖片來源：官方提供

新品包括酪梨醬豬肉滿福堡75元、酪梨醬滿福堡77元、酪梨醬豬肉滿福堡加蛋85元、酪梨醬青蔬滿福堡85元，以及酪梨醬無敵豬肉滿福堡加蛋105元，供應至12月15日或售完為止。

麥當勞自11月4日起期間限定推出「酪梨醬滿福系列」，以「Guacamole酪梨醬」融入經典美味，為早餐帶來全新滋味。圖片來源：官方提供

超夯「酪梨」搭檔「經典滿福」！麥當勞「酪梨醬滿福系列」期間限定推出五款新品。圖片來源：官方提供

周邊控則不能錯過韓國同款「奶昔大哥雲朵包」，11月4日上午10點30分限量開賣，單買399元，購買指定套餐可用359元加購。蓬鬆柔軟的包身可容納17吋筆電，兼顧可愛造型與日常實用性。

「奶昔大哥雲朵包」自11月4日上午10:30起全台限量開賣。圖片來源：官方提供

韓國同款「奶昔大哥雲朵包」自11月4日起限量登場，兼具獨特造型與實用性。圖片來源：官方提供

麥當勞APP週年慶也同步登場，11月4日至17日推出薯餅、勁辣香鷄翅、奶昔等指定品項買一送一優惠券，會員每天還能參加一次100%中獎的遊戲。11月18日至24日則推出M Point點數兌換6折起優惠。

另外，11月9日至22日透過麥當勞LINE官方帳號隨買店取，還有金選咖啡買3送3、冰焦糖奶茶買6送2優惠。

「麥當勞APP週年慶」自11月4日起開跑！連續三週推出系列優惠活動，會員享受專屬好康。圖片來源：官方提供