2026-11-18 16:45 VVN 小安
新竹⊹竹東 ⋆˚ No.16 Pasta 𐙚 平價義大利麵專賣店 | 令人滿足的配料
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：No.16 Pasta 位於新竹竹東二重埔，主打平價義大利麵與燉飯焗烤。
- 重點二：餐點醬汁濃郁、配料給得大方，豪華海鮮燉飯與牛肉麵最受推薦。
- 重點三：內用油煙味較重且自助水杯清潔待加強，外帶體驗可能更適合。
📍新竹⊹竹東 ⋆˚ No.16 Pasta 𐙚₊˚⊹
餐點選擇超豐富，有奶香白醬、羅勒青醬、蒜香清炒、茄香紅醬
還有燉飯和焗烤可以選擇🙌🏻
份量適中，配料也給得很有誠意
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ᰔ 西班牙豪華海鮮燉飯 ²⁵⁰ 🦐
真的是蠻豪華的🤩 除了多樣的小海鮮，竟然還有一大塊雞腿排
飯屬於偏硬的口感，整體蠻搭的
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ᰔ 蒜香奶油辣味燻雞義大利麵 ¹⁸⁰
濃郁奶香搭配蒜香與微辣的刺激
讓整體風味更有層次，也比較不容易膩
我覺得辣度算靠近中辣🌶️
無辣不歡的朋友可以試試看 (ง •̀ω•́)ง
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ᰔ 蒜香奶油牛肉義大利麵 ²²⁰
這道的牛肉片不簡單！
厚切的牛肉帶有嚼勁，卻又保有嫩度
一口麵、一口肉，搭配濃郁的奶油醬汁
每一口都好滿足🤭
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ᰔ 塔香羅勒燻雞肉焗飯 ²¹⁰
起司控看到這道應該會很心動！
表面鋪上厚厚一層焗烤起司🧀 鹹香濃郁
羅勒醬也很有存在感～
𓈊𓈊𓈊𓈊𓈊
📝 整體來說，餐點的表現蠻不錯的！
份量、配料和濃郁醬汁的推件～
⚠️比較可惜的是內用環境的油煙味偏重
自助區的水杯清潔度也有待加強🥲
如果比較在意內用環境，外帶也是不錯的選擇 ꕤ*.ﾟ
﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏
🍽️ No.16 Pasta
📍 新竹縣竹東鎮光明路126巷3弄16號
⌚ 11:00–14:00｜16:30–20:00
精華 FAQ
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店內以平價義大利麵為主，口味包含奶香白醬、羅勒青醬、蒜香清炒與茄香紅醬，另外也有燉飯和焗烤可選，選項相當豐富。
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西班牙豪華海鮮燉飯料多又有雞腿排，蒜香奶油牛肉義大利麵的牛肉厚實有嚼勁，蒜香奶油辣味燻雞麵風味層次明顯，焗飯則很適合起司控。
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優點是價格親民、份量適中、醬汁濃郁且配料有誠意；缺點則是內用油煙味偏重，自助區水杯清潔度也待加強，因此外帶可能更舒適。
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